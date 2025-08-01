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Сотрудники больницы на Камчатке спасли пациентов при землетрясении
Работники детской больницы на Камчатке эвакуировали более 70 человек при землетрясении
Персонал детской больницы в Камчатском крае выносил детей на руках, продолжая поддерживать малышей на ИВЛ во время землетрясения, всего удалось спасти 73 маленьких пациента.
Медики выносили детей на руках, помогали передвигаться тем, кто мог ходить, передает РИА «Новости» со ссылкой на региональный Минздрав.
Шестерых малышей на искусственной вентиляции легких также не оставили, специалисты остались рядом и продолжали поддерживать их жизнь. В числе пациентов были шестеро детей в реанимации, 14 новорожденных и 26 ребят из хирургического отделения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Камчатки решили поощрить более 20 врачей и медсестер, которые не прекращали работу во время ЧС.