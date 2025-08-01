Израильский шовинизм придумала явно не русскоязычная писательница Рубина. У него есть свои традиции. Но непонятно, почему подобные граждане периодически начинают учить нас гуманизму, интернационализму и правилам поведения за столом, причем делают это почему-то от имени русской культуры.27 комментариев
Более 20 медработников решили наградить после землетрясения на Камчатке
После сильного землетрясения на Камчатке местные власти решили поощрить врачей и медсестер, которые продолжали работу в момент происшествия.
Как передает ТАСС, губернатор Владимир Солодов сообщил, что к федеральным наградам представят минимум пятнадцать врачей и девять медсестер, которые находились в операционных во время землетрясения на Камчатке. Кроме того, планируется дополнительно поощрить работников других экстренных служб, проявивших выдержку и продолжавших выполнять свой профессиональный долг в чрезвычайной ситуации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на Камчатке зафиксировали серию афтершоков после сильных землетрясений. Ощущаемость подземных толчков достигла 7 баллов по шкале интенсивности. Власти региона предупредили о возможном возникновении цунами.