Израильский шовинизм придумала явно не русскоязычная писательница Рубина. У него есть свои традиции. Но непонятно, почему подобные граждане периодически начинают учить нас гуманизму, интернационализму и правилам поведения за столом, причем делают это почему-то от имени русской культуры.29 комментариев
«Коммерсант»: Раскрыта схема поставки некачественных бронежилетов
Руководство компании «Пикет», пытаясь нажиться на продаже 30 тыс. некачественных бронежилетов, едва не отправило десятки тысяч человек на верную смерть, пишет «Коммерсант».
Следствие установило, что в 2022 году, после заключения контракта на поставку 30 тыс. бронежилетов и такого же числа шлемов для Минобороны России, «Пикет» закупил бронежилеты, не соответствующие требованиям по классу защиты и комплектации, пишет «Коммерсант».
Бизнесмены приобрели тканевые чехлы и бронеплиты без кевларовых противоосколочных модулей и сертификатов соответствия. Производство и сборка проходили на московском складе компании, а качество изделий не соответствовало условиям госконтракта. Несмотря на это, отчеты о выполненной работе были сфальсифицированы, а продукция принята военными под влиянием обмана.
Согласно материалам дела, фигуранты легализовали более 1,9 млрд рублей через покупку недвижимости, ценных бумаг и перевод средств по разным счетам. В ходе следствия руководители «Пикет» признали свою вину, а уголовные дела против них будут рассмотрены в особом порядке. В отношении других подозреваемых расследование продолжается, в том числе по фактам возможных взяток чиновникам Минобороны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, гендиректор ГК «Пикет» Андрей Есипов заключил сделку о сотрудничестве со следствием по делу о поставке некачественных бронежилетов на сумму около 2 млрд рублей. Есипов проходил главным подозреваемым в этом расследовании.