«Коммерсант»: Раскрыта схема поставки некачественных бронежилетов

Tекст: Алексей Дегтярев

Следствие установило, что в 2022 году, после заключения контракта на поставку 30 тыс. бронежилетов и такого же числа шлемов для Минобороны России, «Пикет» закупил бронежилеты, не соответствующие требованиям по классу защиты и комплектации, пишет «Коммерсант».

Бизнесмены приобрели тканевые чехлы и бронеплиты без кевларовых противоосколочных модулей и сертификатов соответствия. Производство и сборка проходили на московском складе компании, а качество изделий не соответствовало условиям госконтракта. Несмотря на это, отчеты о выполненной работе были сфальсифицированы, а продукция принята военными под влиянием обмана.

Согласно материалам дела, фигуранты легализовали более 1,9 млрд рублей через покупку недвижимости, ценных бумаг и перевод средств по разным счетам. В ходе следствия руководители «Пикет» признали свою вину, а уголовные дела против них будут рассмотрены в особом порядке. В отношении других подозреваемых расследование продолжается, в том числе по фактам возможных взяток чиновникам Минобороны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, гендиректор ГК «Пикет» Андрей Есипов заключил сделку о сотрудничестве со следствием по делу о поставке некачественных бронежилетов на сумму около 2 млрд рублей. Есипов проходил главным подозреваемым в этом расследовании.