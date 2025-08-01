Власти Китая сообщили о вспышке лихорадки денге в Гуандуне

Tекст: Дмитрий Зубарев

В южной китайской провинции Гуандун за неделю зафиксировали 119 случаев заболевания лихорадкой денге, передает ТАСС. По данным регионального центра по контролю и профилактике заболеваний, случаи отмечались с 21 по 27 июля. Основная часть заболевших – жители административного центра провинции, города Гуанчжоу.

Из общего числа заболевших 102 человека не покидали территорию провинции, еще 17 случаев считаются завозными. Медики проводят эпидемиологическое расследование и принимают меры по недопущению дальнейшего распространения инфекции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Китая столкнулись с трудностями в борьбе с лихорадкой чикунгунья. В европейской части Франции возникла угроза распространения лихорадок денге и чикунгунья. В России случаи обращений по поводу лихорадки денге остаются единичными.