Дирижер выявила сходство песни из «Игры в кальмара» с музыкой Таривердиева

Tекст: Ольга Иванова

Дирижер-хормейстер и основательница музыкальной студии Екатерина Скрипниченко проанализировала песню «Let's Go Out Tonight» из сериала «Игра в кальмара» и отметила ее сходство с композицией «Где-то далеко» Микаэла Таривердиева из фильма «Семнадцать мгновений весны», передает «Газета.Ru». По словам Скрипниченко, мелодическая основа и ритмический рисунок обеих песен имеют схожие интонации, а также гармоническое сопровождение, построенное на чередовании интонаций «утверждение-вопрос-второй вопрос-ответ».

Дирижер подчеркнула, что динамика, звуковедение, сопоставление мажора и минора, а также меланхоличный, философский настрой и постоянно нисходящие интонации сближают обе композиции. Она считает, что эти сходства делают произведения похожими на вариации одной музыкальной мысли.

Скрипниченко заявила: «Музыка Таривердиева имеет не только российскую, но и мировую известность и признание, потому вполне может быть услышана не только специально, но и случайно в любой точке мира. И может послужить основой, на которую осознанно или неосознанно опирается автор, внося некоторые изменения в виде отдельных приемов».

Напомним, что ранее москвич Дмитрий Скрипниченко заявил о намерении подать иск в суд и Роскомнадзор на стриминговый сервис Netflix из-за возможного плагиата в новом сезоне «Игры в кальмара». Юристы изучают эпизод и уже подготовили необходимые документы для обращения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, индийский режиссер Сохам Шах подавал в суд на Netflix, обвиняя сервис в плагиате фильма «Фортуна». Он считал, что южнокорейский сериал «Игра в кальмара» полностью копирует его картину.