Берлинский суд разрешил переименовать улицу с расистским названием

Суд Берлина одобрил смену названия Моренштрассе на имя Антона Амо

Tекст: Денис Тельманов

Решение о переименовании улицы Моренштрассе в центре Берлина было окончательно утверждено Высшим административным судом, сообщает ТАСС. Суд не нашел оснований считать решение властей незаконным, отметив, что действия администрации не были произвольными.

В названии улицы использовалось историческое слово Mohr, которое ранее обозначало темнокожих рабов и считается оскорбительным. Решение о переименовании приняли еще в 2020 году, но некоторые жители пытались оспорить его, считая название частью истории города. Их иски были отклонены, и апелляция не принесла успеха.

Суд подчеркнул, что жители районов имеют ограниченные возможности для оспаривания подобных решений, если нет признаков административного произвола. В пресс-релизе суда говорится: «Нет никаких обоснованных сомнений в правомерности решения суда первой инстанции. Это решение окончательное».

Активисты выступали за переименование Моренштрассе с 1990-х годов, а новый импульс движение получило летом 2020 года после международных протестов Black Lives Matter. Новым именем улицы станет имя Антона Вильгельма Амо – первого африканского ученого в Прусском университете в XVIII веке. Ожидается, что городские власти завершат замену табличек и указателей, которые ранее неоднократно становились объектом вандализма.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти на Украине планируют переименовать более 700 населенных пунктов в рамках дерусификации. Жители Канады создали петицию с требованием изменить название улицы имени хоккеиста Уэйна Гретцки в Эдмонтоне из-за его поддержки Дональда Трампа.