Первого июля страной – председателем Евросоюза на ближайшие полгода стала Дания. Ее поведение в последнее время однозначно говорит о том, что противостояние с Россией станет приоритетом датской политики. А необходимость пристально следить за действиями Дании обусловлена еще и тем, что именно она закрывает для нас выход из Балтийского моря.3 комментария
Суд продлил арест родственнику Шакро Молодого по делу о покушении
Суд в Москве продлил арест родственнику Шакро Молодого до января 2025 года
Мещанский суд Москвы оставил под стражей Виталика Калашова, обвиняемого в покушении на убийство, несмотря на возмещение ущерба потерпевшему.
Мещанский суд столицы продлил срок ареста Виталику Калашову, который является родственником Захария Калашова (Шакро Молодого), до 1 января 2025 года, сообщает ТАСС. Потерпевшая сторона полностью отозвала претензии после возмещения ущерба, однако это не повлияло на судебное решение.
По версии следствия, в ночь на 30 декабря 2024 года Калашов поссорился с двумя мужчинами в магазине на улице Неглинной. После выхода на улицу конфликт продолжился, и Калашов нанес раскладным ножом несколько ударов 35-летнему оппоненту, который был впоследствии госпитализирован.
После инцидента Калашов пытался скрыться: он избавился от телефона, приобрел новый с другой сим-картой и менял место пребывания. Несмотря на меры предосторожности, его задержали в Балашихе. В ходе судебного заседания адвокат Калашова заявил: «Потерпевшая сторона претензий не имеет, ущерб возмещен».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Захарий Калашов (Шакро Молодой) покинул колонию по решению об условно-досрочном освобождении. Батыр Бекмурадов обратился с просьбой вернуть изъятые деньги и три автомобиля. Андрей Кочуйков, известный как Итальянец, освободился из колонии строгого режима после восьми лет и десяти месяцев заключения за перестрелку на Рочдельской улице.