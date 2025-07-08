Форум «Территория смыслов» объединил 100 семей со всех регионов России

Tекст: Евгения Караваева

XI Всероссийский молодежный образовательный форум «Территория смыслов» приурочен к Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, а также впервые вошел в национальный проект «Молодежь и дети», сообщает Росмолодежь.

Приветствие участникам направил президент Владимир Путин, который отметил: «На своих площадках форум объединяет талантливых ребят, настоящих лидеров, на деле доказавших способность мыслить нестандартно и смело, вносить реальный вклад в развитие России».

Всего на форуме «Территория смыслов» в этом году запланировано пять смен: «Семья», «Добро», «Созидание», «Единство» и «Служение». За время форума порядка 4 тыс. молодых людей со всей России рассмотрят понятие государственного суверенитета через призму тематики каждой смены и предложат инициативы по его укреплению.

Первая смена «Семья» стала самой востребованной – в мероприятии участвуют 100 семей из 80 регионов, в том числе семьи военнослужащих СВО и активисты «Движения Первых».

Глава Росмолодежи Григорий Гуров заявил, что форум призван укреплять суверенитет России, поддерживать традиционные ценности, сохранять историческую память и развивать самореализацию молодых семей. В рамках программы запланированы дискуссии о семейной политике, обмен опытом между поколениями, а также обсуждение инициатив по поддержке молодых семей и детей.

Герой России Артур Орлов подчеркнул, что участники обсудят роль семьи как основы общества, обменяются опытом и представят идеи для дальнейшего развития семейных традиций. В семейной смене будут затронуты вопросы популяризации семейных ценностей среди молодежи и преодоления стереотипов о роли семьи.

По словам гендиректора президентской платформы «Россия – страна возможностей» Андрея Бетина, в рамках форума запущен второй сезон конкурса «Это у нас семейное». Победители получат финансовую поддержку для улучшения жилищных условий.

Форум проходит на базе мастерской управления «Сенеж», где участники смогут представить свои социальные проекты на грантовый конкурс с максимальной поддержкой до 1,5 млн рублей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее участники программы «Время Героев» передали символ Вечного огня представителям молодежи России.