Недавний тур певицы Надежды Кадышевой, кстати, уроженки Татарстана, запомнившийся тем, как на ее малой родине поколение «зумеров» лихо отплясывало под хиты вроде «Течет ручей» или «Виновата ли я», показал, что жители республики включены в общерусское культурное поле.3 комментария
Форум «Территория смыслов» объединил 100 семей со всех регионов России
В Солнечногорске стартовал форум «Территория смыслов», в котором приняли участие молодые семьи, руководители и эксперты со всей России, включая родных бойцов СВО.
XI Всероссийский молодежный образовательный форум «Территория смыслов» приурочен к Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, а также впервые вошел в национальный проект «Молодежь и дети», сообщает Росмолодежь.
Приветствие участникам направил президент Владимир Путин, который отметил: «На своих площадках форум объединяет талантливых ребят, настоящих лидеров, на деле доказавших способность мыслить нестандартно и смело, вносить реальный вклад в развитие России».
Всего на форуме «Территория смыслов» в этом году запланировано пять смен: «Семья», «Добро», «Созидание», «Единство» и «Служение». За время форума порядка 4 тыс. молодых людей со всей России рассмотрят понятие государственного суверенитета через призму тематики каждой смены и предложат инициативы по его укреплению.
Первая смена «Семья» стала самой востребованной – в мероприятии участвуют 100 семей из 80 регионов, в том числе семьи военнослужащих СВО и активисты «Движения Первых».
Глава Росмолодежи Григорий Гуров заявил, что форум призван укреплять суверенитет России, поддерживать традиционные ценности, сохранять историческую память и развивать самореализацию молодых семей. В рамках программы запланированы дискуссии о семейной политике, обмен опытом между поколениями, а также обсуждение инициатив по поддержке молодых семей и детей.
Герой России Артур Орлов подчеркнул, что участники обсудят роль семьи как основы общества, обменяются опытом и представят идеи для дальнейшего развития семейных традиций. В семейной смене будут затронуты вопросы популяризации семейных ценностей среди молодежи и преодоления стереотипов о роли семьи.
По словам гендиректора президентской платформы «Россия – страна возможностей» Андрея Бетина, в рамках форума запущен второй сезон конкурса «Это у нас семейное». Победители получат финансовую поддержку для улучшения жилищных условий.
Форум проходит на базе мастерской управления «Сенеж», где участники смогут представить свои социальные проекты на грантовый конкурс с максимальной поддержкой до 1,5 млн рублей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее участники программы «Время Героев» передали символ Вечного огня представителям молодежи России.