Если изучать украинский язык, неважно, в рамках школьной программы или факультативно – то что именно изучать? Неясно, какая из множества редакций правописания правильная. Более того, лексика языка различается от региона к региону, а литература и вовсе требует ревизии.17 комментариев
Участники программы «Время Героев» передали Вечный огонь молодежи России
На торжественной церемонии в мастерской управления «Сенеж» Вечный огонь, зажженный на Северном полюсе, передали представителям молодежи для последующего путешествия по стране.
Торжественная церемония передачи Вечного огня, зажженного на Северном полюсе в рамках арктической экспедиции на атомном ледоколе «50 лет Победы», состоялась в мастерской управления «Сенеж».
Огонь передали участникам второго потока президентской программы «Время Героев», которые отправят его на форумы Росмолодежи в регионах России, включая остров Шумшу и Десногорск.
Генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Андрей Бетин отметил, что путешествие привело их к вершине планеты Земля – Северному полюсу, впервые в истории туда доставили Вечный огонь.
«Теперь этот огонь отправится в путешествие по всей стране... Пусть этот Вечный огонь станет нашим общим символом, зажженным в сердцах и переданным следующим поколениям. Пока горит этот огонь – жива память, а значит, жива и Россия», – сказал он.
Руководитель Росмолодежи Григорий Гуров сообщил, что Вечный огонь посетит 27 форумов в 25 регионах, став символом преемственности поколений. Форум «Территория смыслов» откроется сменой «Семья».
Полковник Денис Худяков, участник экспедиции, лично передал Вечный огонь главе Росмолодежи. Он отметил, что этот символ объединяет поколение победителей и вдохновляет на сохранение исторической памяти. В церемонии участвовал ветеран Николай Имчук.
Дальнейший маршрут Вечного огня пройдет через «Артек», остров Шумшу и завершится в Десногорске Смоленской области. Организаторами выступили ГК «Росатом», ВШГУ Президентской академии и Росмолодежь.