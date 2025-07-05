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    Германия превращается в антихристианское государство
    СК установил командира ВСУ, приказавшего сбить Ил-76 с пленными
    Эрдоган оценил напряженность в отношениях Москвы и Баку
    Бананы стали сельскохозяйственной продукцией России
    Израиль скрыл удары Ирана по военным объектам (карта)
    Spectator: США «нашли самый быстрый способ» добиться мира на Украине
    CNN: Путин поставил Трампа в тупик
    В Раде заявили об исчерпании ресурса средств ПВО в Киеве
    Опубликовано видео драки футболиста Смолова в Москве
    Мнения
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему украинский язык уходит из российских школьных программ

    Если изучать украинский язык, неважно, в рамках школьной программы или факультативно – то что именно изучать? Неясно, какая из множества редакций правописания правильная. Более того, лексика языка различается от региона к региону, а литература и вовсе требует ревизии.

    17 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Русская угроза – единственное условие устойчивости европейской власти

    В «режиме велосипеда» функционирует не только Украина. В условиях социально-экономического кризиса и инфляции символов миф о «российской угрозе» становится часто единственным инструментом управления странами Европы.

    8 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Неумение болеть за своих ведет к нравственной порче

    Всю эту компанию иноагентов и их сторонников, конечно, не упрекнешь в отсутствии ума и сердца, однако их внутренние настройки непоправимо сбиты. В их душах тоже есть место идеалу, но романтически и поэтически они видят лишь Запад.

    17 комментариев
    5 июля 2025, 16:26 • Новости дня

    Участники программы «Время Героев» передали Вечный огонь молодежи России

    На торжественной церемонии в мастерской управления «Сенеж» Вечный огонь, зажженный на Северном полюсе, передали представителям молодежи для последующего путешествия по стране.

    Торжественная церемония передачи Вечного огня, зажженного на Северном полюсе в рамках арктической экспедиции на атомном ледоколе «50 лет Победы», состоялась в мастерской управления «Сенеж».

    Огонь передали участникам второго потока президентской программы «Время Героев», которые отправят его на форумы Росмолодежи в регионах России, включая остров Шумшу и Десногорск.

    Генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Андрей Бетин отметил, что путешествие привело их к вершине планеты Земля – Северному полюсу, впервые в истории туда доставили Вечный огонь.

    «Теперь этот огонь отправится в путешествие по всей стране... Пусть этот Вечный огонь станет нашим общим символом, зажженным в сердцах и переданным следующим поколениям. Пока горит этот огонь – жива память, а значит, жива и Россия», – сказал он.

    Руководитель Росмолодежи Григорий Гуров сообщил, что Вечный огонь посетит 27 форумов в 25 регионах, став символом преемственности поколений. Форум «Территория смыслов» откроется сменой «Семья».

    Полковник Денис Худяков, участник экспедиции, лично передал Вечный огонь главе Росмолодежи. Он отметил, что этот символ объединяет поколение победителей и вдохновляет на сохранение исторической памяти. В церемонии участвовал ветеран Николай Имчук.

    Дальнейший маршрут Вечного огня пройдет через «Артек», остров Шумшу и завершится в Десногорске Смоленской области. Организаторами выступили ГК «Росатом», ВШГУ Президентской академии и Росмолодежь.

    4 июля 2025, 19:04 • Новости дня
    Главу азербайджанской диаспоры Подмосковья лишили гражданства России

    Главу азербайджанской диаспоры Подмосковья Ибрагимова лишили гражданства России

    Главу азербайджанской диаспоры Подмосковья лишили гражданства России
    @ aznovost

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Лидер азербайджанской общины Московской области Эльшан Ибрагимов лишен гражданства России, он вскоре намерен уехать из страны.

    Решение о лишении гражданства было принято 18 июня в связи с «совершением действий, создающих угрозу национальной безопасности Российской Федерации», сказал источник РБК.

    После этого с сайта Общественной палаты Московской области удалили информацию о его членстве в консультативном совете по делам национально-культурных автономий региона. По словам Ибрагимова, он теперь намерен покинуть Россию.

    Эльшан Ибрагимов проживал в Подмосковье с 1997 года, а в 2018 году возглавил национально-культурную автономию азербайджанцев Московской области.

    Ранее СМИ писали, что в Москве правоохранительные органы задержали авторитетного бизнесмена Вагифа Сулейманова, известного как Вагиф Бакинский. Причиной задержания стало нарушение правил пребывания в России.

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    4 июля 2025, 19:48 • Новости дня
    Нидерланды лишили гражданства нобелевского лауреата из Сочи

    Родившийся в СССР нобелевский лауреат Андрей Гейм лишен гражданства Нидерландов

    Нидерланды лишили гражданства нобелевского лауреата из Сочи
    @ Friedrun Reinhold/dpa/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Физик Андрей Гейм сообщил о лишении гражданства Нидерландов из-за получения британского паспорта и статуса рыцаря.

    Лауреата Нобелевской премии по физике Андрея Гейма лишили гражданства Нидерландов, которое он приобрел в 1990-е годы после отъезда из СССР, передает «Газета.ру» со ссылкой на публикацию The New York Times и письмо самого ученого.

    Причиной такого решения стало наличие у Гейма британского гражданства, что не допускается нидерландским законодательством из-за запрета на двойное гражданство.

    В своем письме Гейм отметил: «Лично я считаю себя голландско-британским лауреатом Нобелевской премии (в этом порядке). История и время, проведенное мной в Нидерландах, очень близки моему сердцу». При этом он назвал решение властей страны «печальным и странным».

    Гейм рассказал, что почти 30 лет назад получил британское гражданство, чтобы принять рыцарское звание, но не был предупрежден о возможных последствиях для его нидерландского паспорта. Недавно власти Нидерландов потребовали сдать его паспорт в посольство в Лондоне, иначе ученый мог бы столкнуться с мерами со стороны Интерпола. Гейм признался, что поступил бы иначе, если бы был осведомлен о рисках.

    Андрей Гейм родился в 1958 году в Сочи, окончил среднюю школу в Нальчике, после чего с отличием завершил обучение в Московском физико-техническом институте. В 1990 году, получив стипендию от Королевского общества Великобритании, он уехал из Советского Союза. Примерно тогда же он стал гражданином Нидерландов, а позднее получил и британское подданство. В разные периоды своей карьеры Гейм занимал научные должности в университетах Великобритании, Германии, Нидерландов, Дании и Швейцарии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что главной целью ученого должно быть признание на родине.

    Комментарии (40)
    4 июля 2025, 11:40 • Видео
    Зеленскому отказали в самом необходимом

    Пентагон подтвердил, что заморозил критически значимые для Украины поставки оружия. На этом фоне было объявлено, что президент США Дональд Трамп позвонит в Москву и Киев. Чего ждать?

    Комментарии (0)
    5 июля 2025, 03:41 • Новости дня
    Spectator заявил, что США «нашли самый быстрый способ» добиться мира на Украине

    Spectator не исключил намерения США «облегчить победу России» над Украиной

    Spectator заявил, что США «нашли самый быстрый способ» добиться мира на Украине
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Стремясь ускорить завершение конфликта на Украине, Белый дом, возможно, решил «облегчить победу России», пишет британский журнал Spectator.

    «Администрация (США), возможно, нашла самый быстрый способ положить конец войне – облегчить победу России», – приводит РИА «Новости» текст статьи Spectator.

    Издание считает, что украинский лидер Владимир Зеленский не смог уговорить США отправить дополнительные зенитные ракеты Patriot, хотя выполнил требования Вашингтона и подписал сделку по добыче редкоземельных металлов. Отмечается, что «часть оружия попала в Польшу, но была возвращена обратно».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по данным американских СМИ, США приостановили поставки некоторых видов вооружения на Украину, в том числе ракет для системы противовоздушной обороны Patriot. При этом президент Дональд Трамп заявил, что США продолжают поставлять оружие Украине, несмотря на истощение американских запасов.

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    4 июля 2025, 21:54 • Новости дня
    Бананы стали сельскохозяйственной продукцией России

    Кабмин внес бананы в перечень сельскохозяйственной продукции России

    Бананы стали сельскохозяйственной продукцией России
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российское правительство расширило официальный перечень сельскохозяйственной продукции, дополнив его бананами.

    Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации, передает ТАСС.

    «Дополнить перечень сельскохозяйственной продукции... позицией следующего содержания: 01.22.12.000 Бананы», – отмечается в документе.

    Теперь бананы официально признаны продукцией, которую могут производить и перерабатывать сельскохозяйственные товаропроизводители, научные и образовательные организации России. Нововведение распространяется на связанные с этим научные, технические и образовательные работы.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что российским аграриям за десять лет удалось повысить производительность труда на целых 55%.

    Президент России Владимир Путин подчеркивал важность внедрения передовых технологий в сельскохозяйственный сектор для достижения стратегических целей к 2030 году.

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    5 июля 2025, 10:17 • Новости дня
    СК установил командира ВСУ, приказавшего сбить Ил-76 с пленными
    СК установил командира ВСУ, приказавшего сбить Ил-76 с пленными
    @ СК РФ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Командир 138-й зенитной ракетной бригады ВСУ Николай Дзяман объявлен в международный розыск после установления его причастности к приказу о сбитии Ил-76 с украинскими пленными.

    Приказ на уничтожение военно-транспортного самолета Ил-76 с украинскими пленными в 2024 году отдал командир 138-й зенитной ракетной бригады ВСУ Николай Дзяман, передает ТАСС. В Следственном комитете РФ сообщили: «Самолет был сбит при помощи зенитной ракеты комплекса ПВО Patriot. Во взаимодействии с Генеральным штабом ВС РФ установлено, что такие комплексы состоят на вооружении 138-й зенитной ракетной бригады ВСУ. Военнослужащие, нанесшие удар по воздушному судну, исполняли незаконный приказ командира бригады Николая Дзямана и вышестоящего командования ВСУ», – заявили в СК.

    Следствие установило, что Дзяман объявлен в международный розыск и заочно обвиняется в совершении теракта. Также продолжаются действия по установлению других соучастников преступления, включая высших военных должностных лиц Минобороны Украины.

    В пресс-службе СК уточнили, что обвинения в применении запрещенных средств и методов ведения войны предъявлены бывшему первому заместителю командующего Силами специальных операций ВСУ Олегу Нечаеву и бывшему начальнику Центра специальных операций СБУ Александру Устименко. Следствие установило, что в 2015–2019 годах они руководили украинскими вооруженными формированиями во время боевых действий в Донецкой и Луганской народных республиках.

    Кроме того, Следственный комитет России завершил расследование в отношении командира 36-й бригады морской пехоты ВСУ Владимира Баранюка и его заместителей. По данным следствия, в 2022 году с целью силового удержания власти в Мариуполе эти военные организовали кольцевое блокирование северной части города. Все фигуранты дела ранее были задержаны российскими военнослужащими.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, замглавы МВД Украины Леонид Тимченко подтвердил, что в сбитом над Белгородской областью Ил-76 находились украинские пленные. Следственный комитет России установил, что самолет был сбит Вооруженными силами Украины с помощью комплекса Patriot. Россия передала Украине тела погибших при крушении Ил-76 военнопленных.

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    4 июля 2025, 20:07 • Новости дня
    Глава МИД Франции вспылил из-за вопроса о поддержке нацизма на Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро эмоционально отреагировал на острый вопрос о поддержке украинских властей и обвинениях в нацизме.

    Во время конференции «Экономические встречи Экс-ан-Прованса», которую транслировал сайт мероприятия, министр Барро отвечал на вопросы аудитории, сообщает РИА «Новости».

    Один из участников напомнил о существовании в Киеве бульвара Степана Бандеры и задал вопрос о поддержке Францией властей на Украине, назвав их фашистскими и неонацистскими. Он также упомянул смерть бывшего офицера спецслужб Франции Эрика Денесе, который перед этим заявлял о полной ответственности Украины и европейских стран за продолжение конфликта.

    В ответ ведущий уточнил, поддерживает ли выступающий действия властей России, на что тот ответил отрицательно.  Слова слушателя вызвали неодобрение и свист в зале. Барро отреагировал на это эмоционально, повысив голос и призвав к уважению «сопротивления украинского народа».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ведущие французские СМИ игнорировали массовое присутствие нацистской идеологии в украинских вооруженных силах. Французские журналисты отказывались признавать факты демонстрации нацистской символики украинцами во время их обучения во Франции.

    Одно из крупнейших французских изданий внезапно признало наличие сотен подобных случаев. Мария Захарова заявила, что Германия продолжает поддерживать киевских неонацистов и поставлять вооружение вооруженным силам Украины.

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    5 июля 2025, 08:15 • Новости дня
    Журналистка CNN заявила, что Путин поставил Трампа в тупик

    Американская журналистка рассказала о реакции Трампа на уверенность Путина

    Журналистка CNN заявила, что Путин поставил Трампа в тупик
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин удивил президента США Дональда Трампа своим уверенным поведением во время общения, сообщила журналист CNN и академик Джилл Догерти.

    По ее словам, Путин продемонстрировал, что всегда знает, что делает, и продемонстрировал готовность действовать в ответ – либо с помощью силы, либо посредством диалога, передает РИА «Новости».

    Догерти подчеркнула, что Трамп не случайно был удивлен после разговора с президентом, поскольку опыт Путина позволяет ему легко вести беседу на своих условиях. Она отметила, что российский лидер находится у власти уже четверть века, что значительно выделяет его среди других мировых политиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, телефонные переговоры президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа состоялись в четверг. Лидеры разговаривали почти час. Они обсудили Украину, Сирию и экономические проекты.

    Австралийский аналитик Майкл Уэр заявил, что президент России поставил главу США в безвыходное положение. Итальянские СМИ считают, что телефонный разговор Путина и Трампа продемонстрировал свое стремление к прямому сотрудничеству без участия Европы.

    Напомним, Дональд Трамп не смог добиться прогресса в украинском урегулировании, поскольку позиция России остается непоколебимой, а на Киев он повлиять не может.

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    4 июля 2025, 20:59 • Новости дня
    В Сергиевом Посаде мужчина ударил ножом в шею катавшегося на качелях ребенка
    В Сергиевом Посаде мужчина ударил ножом в шею катавшегося на качелях ребенка
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во дворе многоквартирного дома в Сергиевом Посаде мужчина с ножом напал на 9-летнего мальчика, сообщили в ГСУ СК России по Московской области.

    По информации ведомства, злоумышленник ударил ребенка ножом в шею, передает ТАСС. Мальчика госпитализировали. В пресс-службе прокуратуры Московской области уточнили, что нападение произошло во дворе дома на Новоугличском шоссе, когда мальчик катался на качелях, злоумышленник подошел к нему со спины.

    ГУ МВД по Московской области сообщило, что полиция проводит мероприятия по установлению личности и задержанию преступника, а также выясняет все обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство.

    В апреле в Дмитровском городском округе Московской области подросток с ножом напал на ребенка.

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    5 июля 2025, 03:59 • Новости дня
    NBC заявила, что Цукерберга выставили из Овального кабинета в Белом доме
    NBC заявила, что Цукерберга выставили из Овального кабинета в Белом доме
    @ Susan Walsh/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Главу Meta (признана в России экстремистской) Марка Цукерберга выставили из Овального кабинета в Белом доме после того, как он «неожиданно вошел» туда во время закрытого совещания, сообщает NBC.

    Как сообщили источники NBC, Цукерберг «неожиданно вошел» в Овальный кабинет, когда глава американского государства Дональд Трамп обсуждал с военным руководством страны перспективный истребитель шестого поколения F-47, передает MSN.

    NDTV сообщает, что Цукерберга попросили выйти из Овального кабинета. По данным источников NBC, некоторые чиновники обеспокоились в связи с его неожиданным появлением, так как у Цукерберга нет должного допуска к секретной информации.

    Однако источник The New York Post в Белом доме заявил, что данная информация не соответствует действительности и ситуация была неверно истолкована. Указывается, что Цукерберг вошел в кабинет по просьбе президента, кратко поприветствовал участников встречи и покинул комнату, чтобы дождаться своей очереди.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Цукерберг приобрел особняк в Вашингтоне за 23 млн долларов для усиления своего присутствия в столице США по политическим вопросам. Основатель Blue Origin Джефф Безос провел встречи с Трампом и его командой, чтобы обсудить возможное расширение государственных контрактов на фоне конфликта президента с Илоном Маском.

    Комментарии (3)
    5 июля 2025, 06:59 • Новости дня
    Опубликовано видео драки футболиста Смолова с посетителями «Кофемании» в Москве
    Опубликовано видео драки футболиста Смолова с посетителями «Кофемании» в Москве
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Футболист Федор Смолов подрался в мае с двумя мужчинами в «Кофемании» в Москве, видеозапись инцидента попала в Сеть, сообщил журналист Иван Карпов.

    Карпов рассказал в Telegram, что в конце мая Смолов вступил в конфликт «с двумя мужчинами в «Кофемании» на Никитской». Причины конфликта неизвестны. Как заявил Карпов, «по одной из версий, футболиста спровоцировали».

    По информации журналиста, позднее от Смолова «требовали деньги» за то, чтобы видео не было опубликовано. «Федя платить не стал и вот результат (видео появилось в пабликах с сомнительным описанием)», – говорится в сообщении.

    Комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев, делая отсылку к известному скандалу с участием других футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, заявил: «Футболисты, хватит завтракать в «Кофемании»… Ешьте дома уже…», – передает Sport24.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кокорин и Мамаев в 2018 году устроили драку в «Кофемании» в центре Москвы. Они были осуждены и содержались в ИК-4 Белгородской области.


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    4 июля 2025, 17:59 • Новости дня
    Ермак сообщил о разговоре Трампа и Зеленского

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил о состоявшемся разговоре между президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером.

    «Очень важный и содержательный разговор», – написал Ермак в Telegram-канале, передает ТАСС. Других подробностей о содержании беседы он не привел, отметив, что детали переговоров станут известны в ближайшее время.

    Журналист американского интернет-портала Axios Барак Равид сообщил в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), что Трамп и Зеленский обсудили вопросы поставок средств противовоздушной обороны на Украину. Источники Равида отметили, что беседа продолжалась около 40 минут.

    Издание Financial Times писало, что президент США Дональд Трамп намерен провести телефонную беседу с Владимиром Зеленским в пятницу, чтобы обсудить остановку поставок оружия.

    Накануне Трамп и Путин провели телефонные переговоры.

    Комментарии (4)
    4 июля 2025, 18:28 • Новости дня
    В Госдуме спрогнозировали возможный уход Twitch с российского рынка

    Tекст: Евгения Караваева

    После ограничения качества видеотрансляций для российских пользователей платформа Twitch может полностью покинуть российский рынок, повторив сценарий ухода из Южной Кореи.

    Платформа Twitch может самостоятельно покинуть российский рынок, сообщил первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин, передает ТАСС.

    «Я думаю, что южнокорейский сценарий рано или поздно будет реализован, и каким-то образом подталкивать Twitch к скорейшему уходу необходимости нет», – обозначил свою позицию депутат.

    В конце июня Twitch ограничила максимальное качество видеотрансляций для российских пользователей до разрешения 720p при 60 кадрах в секунду. Горелкин напомнил, что аналогичные ограничения ранее были введены в Южной Корее, где впоследствии платформа полностью прекратила работу.

    По мнению депутата, уход Twitch создаст возможности для российских альтернатив и появления новых игроков на рынке стриминговых платформ. Он отметил, что создать стриминговую платформу проще, чем аналог YouTube, где важнейшим активом остается контентная база.

    Горелкин подчеркнул, что государству следует обеспечить экономические и правовые условия для развития отечественных сервисов, включая интеграцию российских платежных систем и соблюдение закона стримерами. Однако парламентарий выразил сомнения в необходимости создания единого «национального стриминга» по аналогии с мессенджером.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в России и странах Европы произошли сбои в работе сервисов Google и Twitch. А Павел Дуров опроверг слухи о возможном уходе Telegram с российского рынка.

    Комментарии (0)
    4 июля 2025, 19:42 • Новости дня
    Алиев рассказал о «великом возвращении» азербайджанцев в Карабах
    Алиев рассказал о «великом возвращении» азербайджанцев в Карабах
    @ Григорий Печорин/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил о возвращении бывших вынужденно перемещенных лиц в 16 городов и сел Карабаха и Восточного Зангезура.

    По его словам, на освобожденных территориях сейчас проживают, работают и получают образование более 50 тыс. человек, передает ТАСС. Алиев отметил, что программа «Великое возвращение» продолжается, и правительство намерено и дальше обеспечивать возвращение соотечественников.

    Глава государства также сообщил, что специальная комиссия оценила ущерб, нанесенный Азербайджану, примерно в 150 млрд долларов. В состав комиссии входят представители государственных структур и иностранные эксперты.

    Президент подчеркнул важность защиты прав азербайджанцев, депортированных из Армении, отметив, что этот вопрос остается одной из ключевых задач для властей страны.

    Ранее Алиев предложил России вложить инвестиции для восстановления Карабаха.

    Комментарии (14)
    4 июля 2025, 18:56 • Новости дня
    В Петербурге предложили взять под защиту шаверму и поребрик
    В Петербурге предложили взять под защиту шаверму и поребрик
    @ Александр Вильф/РИА Новости

    Tекст: Евгения Караваева

    В Петербурге хотят узаконить и взять под охрану местные слова вроде «шаверма» и «поребрик», закрепив их в официальных городских документах и рекомендациях для бизнеса.

    Инициатива по созданию словаря уникальных петербургских слов принадлежит депутату законодательного собрания Алексею Цивилеву, сообщает «Комсомольская правда».

    Он отметил, что такие выражения, как «пышка», «парадная», «поребрик», «шаверма» и «булка», составляют значимую часть культурной идентичности города. Цивилев пояснил, что идея появилась на фоне ужесточения контроля за иностранными словами в рекламе и желания сохранить местный языковой колорит.

    По словам Цивилева, замена привычных петербургских терминов на общероссийские может привести к утрате языкового разнообразия: «Их вытеснение или замена на варианты шаурма, бордюр, пончик или подъезд приведет к уничтожению языкового разнообразия и утрате местного колорита». Он считает, что эти термины отражают особенности Петербурга и должны сохраняться.

    Парламентарий направил соответствующее обращение вице-губернатору Борису Пиотровскому. В числе предложений – закрепление петербургизмов в официальных документах, табличках, вывесках и создание рекомендаций для предпринимателей.

    Цивилев напомнил о положительном опыте составления списка городских объектов, которые нельзя перепрофилировать, например, Дом книги, знаменитая кафе-пышечная или клуб «Камчатка».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее ВЦИОМ провел опрос о восприятии россиянами изменения ударения в слове «звонит». Госдума приняла закон, запрещающий использовать англицизмы на вывесках и в названиях жилых комплексов. Член СПЧ сравнил перечни запрещенных для детей имен в России и европейских странах.



    Комментарии (22)
    5 июля 2025, 11:55 • Новости дня
    СМИ: Израиль скрыл попадания Ирана по пяти военным объектам
    СМИ: Израиль скрыл попадания Ирана по пяти военным объектам
    @ Mamoun Wazwaz/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Во время недавнего конфликта несколько иранских ракет поразили пять израильских военных объектов, включая крупную авиабазу и центр сбора разведданных, сообщила британская газета The Daily Telegraph со ссылкой на анализ спутниковых данных, проведенный сотрудниками Университета штата Орегон.

    Информация о попаданиях иранских ракет по израильским военным объектам, включая крупную авиабазу, не была предана огласке, передает ТАСС. Об этом сообщила The Daily Telegraph со ссылкой на анализ спутниковых снимков специалистов из Университета штата Орегон.

    По данным издания, шесть иранских ракет поразили пять целей на севере, юге и в центральной части Израиля, в том числе центр сбора разведданных и логистическую базу. В общей сложности за 12 дней конфликта, по информации The Daily Telegraph, удары были нанесены по более чем 40 израильским инфраструктурным объектам.

    Армия обороны Израиля отказалась комментировать попадания по военным базам, однако заверила, что все подразделения продолжали выполнять свои задачи на протяжении всей операции. По сведениям газеты, системы ПВО Израиля и США отразили около 84% иранских ракет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители движения «Хезболла» обвинили США в поддержке израильского удара по Ирану. Израильские истребители нарушили воздушное пространство Турции во время атаки на Иран. Израильская армия зафиксировала шестую волну ракетных пусков со стороны Ирана.

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    Россия впервые построила сложнейший ледовый танкер для экспорта СПГ

    Россия впервые построила уникальный танкер высокого ледового класса для вывоза российского СПГ из Арктики на экспорт. Он заработает во второй половине этого года на заводе «Арктик СПГ-2». Это дефицитные суда, которые строить еще сложнее, чем ледоколы. Это важный шаг России к развитию собственного судостроения и к самостоятельной постройке подобных сложных танкеров, без которых невозможен экспорт нашего СПГ на мировой рынок. Подробности

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    Что даст России признание Исламского эмирата Афганистан

    Россия стала первой в мире страной, официально признавшей власть талибов в Афганистане. Какие последствия это будет иметь для Средней Азии, зачем это нужно Москве, кто следующим признает правительство талибов – и чем афганское руководство могло бы отблагодарить Россию за данный шаг? Подробности

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    Поправки в Конституцию работают на Россию

    Пять лет назад вступили в силу поправки в Конституцию России, инициированные президентом Владимиром Путиным. В их разработке участвовали различные общественные группы, а окончательное решение было утверждено на общероссийском голосовании. По оценкам экспертов, изменения в Основной закон опередили время и задали мощный вектор развития страны, позволив России защитить свой суверенитет и развиваться в условиях внешних угроз. Подробности

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    Как Россия веками спасала Армению

    Армянская политика последнего времени отмечена явными признаками русофобии и попыткой избавиться от российского присутствия на Кавказе. Это тем более удивительно, что без этого присутствия не было бы ни армянского народа, ни государства. Как Россия столетиями спасала Армению и способствовала ее процветанию? Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Зеленскому отказали в самом необходимом

      Пентагон подтвердил, что заморозил критически значимые для Украины поставки оружия. На этом фоне было объявлено, что президент США Дональд Трамп позвонит в Москву и Киев. Чего ждать?

    • Зеленский меняет стратегию

      Россия и Украина ведут подготовку к третьему раунду переговоров. Чего от него ждать и как будет развиваться конфликт в дальнейшем, учитывая, что ни одно из требований Москвы Киев по-прежнему не готов принять?

    • Ссора с Азербайджаном. Откуда столько эмоций?

      Посол Азербайджана Рахман Мустафаев, вызванный в МИД РФ в связи с последними событиями, пробыл там около часа. Почему в Баку перешли в режим русофобии и берут заложников из числа российских журналистов?

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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