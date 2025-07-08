Таганский суд назначил Wikimedia Foundation штраф 3,5 млн рублей

Tекст: Денис Тельманов

Решение о наложении административного штрафа на сумму 3,5 млн рублей вынес Таганский районный суд Москвы, передает ТАСС. В пресс-службе суда сообщили, что Wikimedia Foundation признана виновной по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ за отсутствие удаления запрещенного контента, как того требует российское законодательство.

Ранее Wikimedia Foundation неоднократно привлекалась к ответственности за аналогичные нарушения. В феврале 2023 года компанию оштрафовали на 2 млн рублей за публикацию данных о расположении воинских частей России.

В апреле 2022 года фонд получил штраф за отказ удалить статьи о событиях в Буче, разрушении мариупольской больницы и театра, а также о производстве пороха.

По данным Роскомнадзора, на страницах «Википедии» по-прежнему размещаются материалы, признанные в России запрещенными, включая фейки о ходе спецоперации на Украине. По этой причине Wikimedia Foundation маркируется в поисковых системах как нарушитель российского законодательства.

Wikimedia Foundation действует как некоммерческая организация и зарегистрирована в США, управляя «Википедией» и связанными с ней проектами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Роскомнадзор сообщил, что «Википедия» не удалила 232 противоправных материала, включая 133 материала с фейками о спецоперации на Украине.

Heritage Foundation планирует использовать технологии распознавания лиц и базы данных для выявления и воздействия на редакторов «Википедии», обвиняемых в антисемитизме.

Илон Маск подтвердил, что его предложение о переименовании «Википедии» в «Хренопедию» за 1 млрд долларов остается в силе.