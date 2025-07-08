Гражданка Греции получила условный срок за оскорбление символов России

Tекст: Евгения Караваева

Краснодарский краевой суд признал виновной гражданку Греции по делу о неуважении к символам воинской славы России, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края в своем Telegram-канале.

Женщина разместила 9 мая 2022 года в одной из соцсетей коллажи с использованием изображения георгиевской ленты, Вечного огня, плаката «Родина-мать зовет!» и обозначения «9 мая – День Победы», смонтированные с ними изображения были признаны судом оскорбительными.

В сообщении суда говорится: «Краснодарский краевой суд огласил приговор в отношении Элени Григориади. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России, совершенное публично, с использованием интернета). Суд назначил Григориади наказание в виде лишения свободы на срок один год условно, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и размещением материалов в интернете сроком на два года».

Отмечается, что обвиняемая полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном.

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