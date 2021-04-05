Путин ужесточил наказание за оскорбление ветеранов

Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание за реабилитацию нацизма в Сети и публичное распространение ложных сведений о ветеранах и унижение их чести и достоинства.

Изменения внесены в статью 354 прим. 1 УК РФ. Соответствующий закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, передает РИА «Новости».

Согласно закону, за распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, о ветеранах Великой Отечественной войны, совершенные публично, гражданам грозит штраф до 3 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до трех лет, либо принудительные работы до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Если подобное нарушение будет совершено лицом с использованием служебного положения, группой лиц по предварительному сговору или с использованием СМИ или интернета, наказание ужесточается: штраф составит от 2 до 5 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от года до пяти лет, либо принудительные работы на пять лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок, либо лишение свободы на пять лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на этот же срок.

Кроме того, за распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, а равно осквернение символов воинской славы России либо оскорбление памяти защитников Отечества и унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны, совершенные публично, штраф составит до 3 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до трех лет, либо будут грозить обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до года, либо принудительные работы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, либо лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Если подобное будет совершено группой лиц по сговору или через СМИ и интернет, наказание составит до 5 млн рублей штрафа с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до пяти лет, либо лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

В марте Госдума ужесточила наказание за реабилитацию нацизма и оскорбление ветеранов.