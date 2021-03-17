Госдума ужесточила наказание за реабилитацию нацизма и оскорбление ветеранов

Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли пакет законов с поправками в УК и КоАП, ужесточающими наказание за реабилитацию нацизма в Сети и публичное распространение ложных сведений о ветеранах и унижение их чести и достоинства.

Автором инициатив выступила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. Изменения предлагаются в статью 354 прим. 1 УК РФ и статьи 3.5 и 13.15 КоАП РФ, передает РИА «Новости».

В редакции первого чтения предложенными изменениями в УК и КоАП предлагается ужесточить наказание за реабилитацию нацизма в сети – за отрицание фактов, установленных Нюрнбергским трибуналом, и распространение в интернете заведомо ложных сведений об СССР в годы Второй мировой войны.

Ко второму чтению законопроектов представители всех думских фракций подготовили поправки. Так, в проекте с изменениями в КоАП предложено зафиксировать, что «публичное распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, а равно публичное осквернение символов воинской славы России, либо публичное оскорбление памяти защитников Отечества, а равно публичное унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны» в СМИ или интернете будут грозить штрафом для юрлиц в размере от 3 до 5 млн рублей с конфискацией предмета правонарушения.

Аналогичный состав правонарушения парламентарии предложили установить и в УК: за распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, о ветеранах Великой Отечественной войны, совершенные публично, гражданам будет грозить штраф до 3 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до трех лет, либо принудительные работы до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Если подобное нарушение будет совершено лицом с использованием служебного положения, группой лиц по предварительному сговору или с использованием СМИ или интернета, наказание ужесточается: штраф составит от 2 до 5 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от года до пяти лет, либо будут грозить принудительные работы на пять лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок, либо лишение свободы на пять лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на этот же срок.

Кроме того, за распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, а равно осквернение символов воинской славы России либо оскорбление памяти защитников Отечества и унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны, совершенные публично, штраф составит до 3 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до трех лет, либо будут грозить обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до года, либо принудительные работы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, либо лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Если подобное будет совершено группой лиц по сговору или через СМИ и интернет, наказание составит до 5 млн рублей штрафа с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до пяти лет, либо лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

«Оскорблять тех, кто встал на защиту Родины, недопустимо. Как и попытки пересмотреть итоги Второй мировой войны, оправдать нацизм, поставить под сомнение роль нашего народа в Великой Победе. Наш долг – защитить память наших дедов и прадедов, благодаря которым мы сегодня живем», – подчеркнул председатель Госдумы Вячеслав Володин.