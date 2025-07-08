Владелец «Тайгана» отказался признать себя пострадавшим после нападения льва

Tекст: Ольга Иванова

Учредитель и владелец сафари-парка «Тайган» в Крыму Олег Зубков, на которого 22 июня напал лев, не считает себя пострадавшим по возбужденному уголовному делу, передает ТАСС.

«Хотя я и признан пострадавшим [по уголовному делу], но я себя пострадавшим не считаю. Кого мы будем судить? Льва разве что. Я выполнял свои служебные обязанности», – заявил Зубков на пресс-конференции.

Он пояснил, что в саванне, где произошло нападение, помимо него находится только его напарница, и никто из других сотрудников зоопарка не обладает аналогичными полномочиями. Зубков также подчеркнул, что не совершал никаких противоправных действий, находясь в саванне со львами, а ее территория достигает десятков гектаров.

В результате нападения льва владелец парка получил тяжелые травмы: повреждения трахеи и мышц шеи, а также был оторван фрагмент большой грудной мышцы. После инцидента Зубкову удалось самостоятельно выбраться из клетки, но затем он потерял сознание. Возбуждено уголовное дело по ст. 143 УК РФ – нарушение требований охраны труда.

Несмотря на происшествие, посещаемость сафари-парка «Тайган» остается стабильной, сообщил Зубков. По его словам, туристический сезон 2025 года проходит хорошо, никакой паники у гостей не наблюдается, поскольку инцидент произошел не с посетителем, а с сотрудником. Владелец парка добавил, что подобные случаи время от времени происходят и в других зоопарках и сафари-парках по всему миру, где содержатся хищники.

Как писала газета ВЗГЛЯД, владелец сафари-парка «Тайган» Олег Зубков восстанавливается после нападения льва. Директора парка «Тайган» доставили в больницу Симферополя. Лев разорвал директору парка трахею.