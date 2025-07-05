Жапаров: Без русского языка далеко от Киргизии не уехать

Сенатор: Актуальность принятых поправок в Конституцию становится все очевиднее

Клишас: Конституционные поправки заложили прочную правовую основу для суверенного развития России

Tекст: Олег Исайченко

«Конституционно-правовые изменения были призваны задать основные направления развития нашего государства. Принятые пять лет назад конституционные поправки доказали свою востребованность и эффективность в укреплении государственного суверенитета и защите национальных интересов», – пояснил Андрей Клишас, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству.

«Закрепление приоритета Конституции над решениями международных органов позволило России последовательно отстаивать правовую самостоятельность, особенно в условиях геополитического давления. Это не просто юридическая корректировка, а стратегический шаг, обеспечивающий устойчивость правовой системы в противостоянии внешним вызовам. Поправки в Конституцию не просто дополнили Основной закон, но и заложили прочную правовую основу для суверенного развития России, обеспечение защиты суверенитета и территориальной целостности нашей страны», – указал он.

«Особое значение имеет вновь закрепленная норма о недопустимости отчуждения территорий. Масштабная работа проводится по обеспечению правовой, экономической и социальной интеграции воссоединенных территорий. На этих землях сформированы органы государственной власти и местного самоуправления, приняты базовые законодательные акты, обеспечивающие деятельность хозяйственных субъектов», – продолжил сенатор.

«Важнейшие изменения касались расширения перечня социальных обязательств. На основе этих конституционных норм в настоящее время реализуются меры адресной социальной поддержки. Например, утверждена и реализуется Концепция государственной семейной политики, которая направлена на укрепление традиционных семейных ценностей, возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций в семейных отношениях и семейном воспитании», – подчеркнул спикер.

«Более того, с каждым годом актуальность и продуманность конституционных новелл становятся все очевиднее. Во-первых, нормы о сохранении исторической правды и традиционных ценностей, включая защиту брака как союза мужчины и женщины, а также упоминание веры в Бога, оказались не просто символическими, а фундаментом для законодательных инициатив в сфере образования, культуры и семейной политики. Они отражают цивилизационный код России и противостоят попыткам навязать чуждые модели общественного устройства», – считает он.

«Во-вторых, социальные обязательства, закрепленные в обновленной Конституции, приобрели характер необратимых стандартов: индексация выплат, защита труда, поддержка семьи реализуются через федеральные законы, что доказывает их практическую значимость», – детализировал собеседник.

«Большой блок поправок касался сферы госуправления и госвласти. Была заложена основа для формирования публичной власти. За прошедшие пять лет во исполнение конституционных норм приняты законы, направленные на обеспечение согласованного функционирования и взаимодействия всех уровней органов публичной власти. Институциональные изменения – такие, как усиление роли Госсовета в координации региональной политики или новые механизмы взаимодействия власти и гражданского общества – повысили эффективность управления», – акцентировал сенатор.

«Таким образом, принятые поправки заложили предпосылки для дальнейшего развития нашей страны. Изменения задали не только правовой, но и стратегический вектор развития, консолидируя общество вокруг идеи суверенитета и традиционной идентичности, что укрепило нравственные устои государства, противопоставив российскую модель ценностей западным тенденциям, что особенно важно в условиях идеологического противостояния», – резюмировал Клишас.

Ровно пять лет назад вступили в силу одобренные общероссийским голосованием поправки в Конституцию страны. Первым идею обновить Основной закон озвучил президент России Владимир Путин, который заявил об этом 15 января 2020 года в ходе своего послания Федеральному собранию.

Предложенные президентом изменения отражали интересы всех социальных слоев. Была сформирована рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок. Процесс продолжался в течение полугода, свои идеи предлагали разные представители российского общества, в том числе самые обычные люди.

Общероссийское голосование по поправкам продолжалось с 25 июня по 1 июля. За изменения в Основной закон проголосовали более 74 млн граждан, или 77,92% россиян. Явка составила 67,97%. Таким образом, принятие изменений носило всенародный характер. Указ о внесении поправок в Конституцию Путин подписал 3 июля 2020 года, а 4 июля они вступили в силу.

Изменения касались самых разных сфер жизни общества, начиная от защиты семейных ценностей, права на труд и медицинской помощи, заканчивая модернизацией системы всех уровней власти и усиления суверенитета. Они были необходимы в связи с быстро меняющейся ситуацией внутри страны и вокруг нее.

Путин неоднократно отмечал, что поправки укрепили парламентаризм, создали условия для развития законодательства без поучений и вмешательства извне. Кроме того, многие изменения раскрыли понятие социального государства: обязательная индексация социальных выплат, МРОТ не ниже прожиточного минимума, адресная социальная поддержка, повышенный уровень гарантий в сфере здравоохранения.

Газета ВЗГЛЯД писала, что изменения в Основной закон опередили время и задали мощный вектор развития страны, позволив России защитить свой суверенитет и развиваться в условиях внешних угроз.