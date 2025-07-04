Песков: Сроки послания Путина Федеральному собранию еще не установлены

Ушаков: Трамп в разговоре с Путиным ставил вопрос о прекращении военных действий на Украине

Tекст: Валерия Городецкая

В беседе с журналистом Павлом Зарубиным, запись которой опубликована в его Telegram-канале, Ушаков сообщил, что Путин проинформировал Трампа о том, что Россия продолжает искать переговорное урегулирование конфликта на Украине, и подчеркнул, что Москва не откажется от устранения всех первопричин конфронтации. В свою очередь, Трамп поднимал вопрос о необходимости скорейшего прекращения военных действий на Украине.

Лидеры также уделили внимание развитию событий в Сирии, договорившись продолжить диалог по этой теме между Москвой и Вашингтоном. Помимо политических вопросов, обсуждались перспективные совместные проекты в сферах энергетики и освоения космоса. Проведение личной встречи в рамках разговора не обсуждалось.

Путин поздравил Трампа с приближающимся Днем независимости США и отметил вклад России в становление американской государственности. Стороны договорились поддерживать прямую связь и готовы при необходимости возобновить общение в любой момент.

В четверг Путин анонсировал беседу с Трампом, президент США объявил о предстоящей беседе с российским коллегой в социальных сетях.

Ранее Ушаков сообщил, что Путин и Трамп разговаривали почти час.