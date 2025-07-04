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Песков: Сроки послания Путина Федеральному собранию еще не установлены
Даты проведения послания президента Владимира Путина Федеральному собранию еще не определены, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Президент определяет даты оглашения послания в соответствии с той целесообразностью, которая имеется по срокам. В этом году, вы видите, президент считает целесообразным сделать это позднее. Конкретные сроки пока не определены, как только президент посчитает это необходимым, мы вас проинформируем», – цитирует Пескова ТАСС.
В апреле Песков сообщал, что дата послания Путина Федеральному собранию сдвинулась на поздний срок.