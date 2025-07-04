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    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Почему в мире обострились конфликты

    Одно из самых неочевидных, но ожидаемых последствий начала СВО – это начавшаяся в мире рефлексия о границах нынешних государств, которая неожиданно из теоретической плоскости перешла в практическую.

    14 комментариев
    4 июля 2025, 13:02 • Новости дня

    Песков: Сроки послания Путина Федеральному собранию еще не установлены

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Даты проведения послания президента Владимира Путина Федеральному собранию еще не определены, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Президент определяет даты оглашения послания в соответствии с той целесообразностью, которая имеется по срокам. В этом году, вы видите, президент считает целесообразным сделать это позднее. Конкретные сроки пока не определены, как только президент посчитает это необходимым, мы вас проинформируем», – цитирует Пескова ТАСС.

    В апреле Песков сообщал, что дата послания Путина Федеральному собранию сдвинулась на поздний срок.

    3 июля 2025, 16:19 • Новости дня
    Путин призвал сделать большую традиционную семью модным трендом
    Путин призвал сделать большую традиционную семью модным трендом
    @ Алена Бжахова/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин обратился к участникам форума Агентства стратегических инициатив (АСИ) «Сильные идеи для нового времени» с призывом популяризировать традиционную большую семью.

    Глава государства подчеркнул, что участники форума представляют разные сферы деятельности и обладают творческим потенциалом, что поможет им реализовать эту задачу, передает ТАСС.

    «Вы же работаете в совершенно разных сферах. Вы люди творческие, умные – всегда вы найдете, как выйти на пропаганду семьи, большой семьи, поддержки материнства и детства. Только вы с вашей креативной жилкой сможете сделать хорошую, большую традиционную семью модным трендом развития России. Очень хочу вас об этом попросить», – сказал президент.

    Ранее Путин указал на растущую тенденцию многодетности у семей в России. Он заявил о росте числа многодетных семей.

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    3 июля 2025, 19:52 • Новости дня
    Путин заявил Трампу о решимости добиваться целей на Украине

    Ушаков: Путин заявил Трампу о решимости добиваться целей на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в разговоре с президентом США Дональдом Трампом заявил о намерении Москвы добиваться устранения причин украинского кризиса и не отступать от своих целей.

    Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, передает ТАСС.

    «Россия будет добиваться поставленных целей, то есть устранения всем известных первопричин, приведших к нынешнему положению дел, к нынешней острой конфронтации. И от этих целей Россия не отступится», – сказал он.

    В четверг Путин анонсировал беседу с Трампом.

    Ранее Ушаков сообщил, что Путин и Трамп разговаривали почти час. Лидеры обсудили Украину, Сирию и экономические проекты.

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    4 июля 2025, 11:40 • Видео
    Зеленскому отказали в самом необходимом

    Пентагон подтвердил, что заморозил критически значимые для Украины поставки оружия. На этом фоне было объявлено, что президент США Дональд Трамп позвонит в Москву и Киев. Чего ждать?

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    3 июля 2025, 19:37 • Новости дня
    Ушаков: Трамп в разговоре с Путиным ставил вопрос о прекращении военных действий на Украине
    Ушаков: Трамп в разговоре с Путиным ставил вопрос о прекращении военных действий на Украине
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ходе телефонного разговора президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп затронули украинский конфликт, обсудили перспективы сотрудничества в энергетике и вопросы по Сирии, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    В беседе с журналистом Павлом Зарубиным, запись которой опубликована в его Telegram-канале, Ушаков сообщил, что Путин проинформировал Трампа о том, что Россия продолжает искать переговорное урегулирование конфликта на Украине, и подчеркнул, что Москва не откажется от устранения всех первопричин конфронтации. В свою очередь, Трамп поднимал вопрос о необходимости скорейшего прекращения военных действий на Украине.

    Лидеры также уделили внимание развитию событий в Сирии, договорившись продолжить диалог по этой теме между Москвой и Вашингтоном. Помимо политических вопросов, обсуждались перспективные совместные проекты в сферах энергетики и освоения космоса. Проведение личной встречи в рамках разговора не обсуждалось.

    Путин поздравил Трампа с приближающимся Днем независимости США и отметил вклад России в становление американской государственности. Стороны договорились поддерживать прямую связь и готовы при необходимости возобновить общение в любой момент.

    В четверг Путин анонсировал беседу с Трампом, президент США объявил о предстоящей беседе с российским коллегой в социальных сетях.

    Ранее Ушаков сообщил, что Путин и Трамп разговаривали почти час.

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    4 июля 2025, 10:41 • Новости дня
    ФОМ: Путину доверяют 82% россиян

    Tекст: Александра Юдина

    Президенту России Владимиру Путину доверяют 82% участников исследования, это на один процентный пункт выше, чем неделей ранее, свидетельствуют данные опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

    Уровень доверия россиян к президенту Владимиру Путину достиг 82%, сообщает ТАСС.

    Кроме того, 83% опрошенных выразили уверенность в том, что глава государства хорошо выполняет свои обязанности.

    При этом 57% респондентов положительно оценили работу российского правительства, что на один процентный пункт меньше, чем в предыдущем опросе. О том, что премьер-министр Михаил Мишустин справляется с обязанностями, заявили 58% респондентов, что на два процентных пункта ниже по сравнению с предыдущими данными.

    Уровень поддержки партии «Единая Россия» составил 42%, что на пять процентных пунктов ниже результатов предыдущего опроса. В поддержку КПРФ высказались 8% респондентов, за ЛДПР – 11%, а за «Справедливую Россию – За правду» и «Новых людей» – по 3%.

    Опрос фонда «Общественное мнение» был проведен с 27 по 29 июня среди 1,5 тыс. респондентов.

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    3 июля 2025, 16:32 • Новости дня
    Путин сообщил о планах созвониться с Трампом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин сообщил, что планирует провести телефонный разговор с лидером США Дональдом Трампом в четверг.

    «Сегодня буду разговаривать с президентом США и обязательно предложу ему воспользоваться этим материалом для того, чтобы продвигать на американский рынок», – сказал он в ходе осмотра выставки российских брендов, передает ТАСС.

    Ранее Путин заявил о вероятности личной встречи с Трампом. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркивал, что Кремль по факту сообщит, если Путин поговорит с главой Белого дома.

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    3 июля 2025, 20:12 • Новости дня
    Путин сообщил Трампу о готовности к новому раунду переговоров по Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин во время разговора с президентом США Дональдом Трампом заявил о готовности России к проведению третьего этапа переговоров по урегулированию ситуации на Украине.

    Путин сообщил Трампу о готовности России к новому раунду переговоров с Украиной, передает ТАСС. Об этом журналистам рассказал помощник президента России Юрий Ушаков.

    «Наш президент заявил, что мы готовы к продолжению переговорного процесса, то есть готовы к проведению очередного, третьего раунда», – отметил Ушаков. По его словам, это прозвучало в разговоре между Путиным и Трампом.

    Ранее переговоры между Россией и Украиной проходили в Стамбуле. Россия неоднократно подчеркивала открытость к дипломатии при наличии встречных шагов со стороны Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ходе телефонного разговора президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп не поднимали вопросы возможного нового раунда стамбульских переговоров и прекращения поставок вооружений Киеву. Беседа лидеров двух стран длилась около одного часа.

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    3 июля 2025, 22:17 • Новости дня
    Ушаков дал ответ на вопрос, кто первый на переговорах Путина и Трампа положил трубку

    Tекст: Ирма Каплан

    Вопрос журналистов о том, кто первым из лидеров – России или США – положил трубку по окончании переговоров, помощник российского президента Юрий Ушаков посчитал неподходящим, ответив сдержанно и дипломатично.

    «Даже мне трудно представить, кто первым положил трубку. <...> последними положили трубку переводчики», – приводит слова Ушакова ТАСС.

    Напомним, телефонные переговоры президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа состоялись в четверг.

    Лидеры разговаривали почти час. Они обсудили Украину, Сирию и экономические проекты.

    Путин заявил Трампу о решимости добиваться целей на Украине. Трамп в разговоре с Путиным ставил вопрос о прекращении военных действий на Украине.

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    3 июля 2025, 20:30 • Новости дня
    Путин и Трамп обсудили обмен фильмами о традиционных ценностях

    Ушаков: Путин и Трамп обсудили обмен фильмами о традиционных ценностях

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ходе телефонного разговора лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп рассмотрели предложение о взаимном обмене кинопродукцией, ориентированной на продвижение традиционных ценностей, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    По его словам, глава российского государства отметил, что перед разговором с американским лидером он общался с представителями российского бизнеса, где была высказана идея об обмене фильмами, отражающими схожие традиционные ценности в России и США, передает ТАСС.

    «Владимир Путин упомянул, что буквально перед разговором с Дональдом Трампом он общался с представителями российского бизнес-сообщества. Была в частности в ходе этой встречи высказана мысль об обмене между [РФ и США] кинопродукцией, которая продвигает традиционные ценности, близкие нам и администрации Трампа», – сказал Ушаков.

    Он также сообщил, что Дональд Трамп сразу поддержал эту идею и отметил, что она ему импонирует.

    Напомним, телефонные переговоры Путина и Трампа состоялись в четверг. Лидеры разговаривали почти час. Они обсудили Украину, Сирию и экономические проекты.

    Путин заявил Трампу о решимости добиваться целей на Украине. Трамп в разговоре с Путиным ставил вопрос о прекращении военных действий на Украине.

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    4 июля 2025, 00:50 • Новости дня
    Трамп пожаловался на отсутствие прогресса по Украине

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент США Дональд Трамп заявил в четверг на объединенной базе Эндрюс под Вашингтоном, что он не добился прогресса по украинскому вопросу во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.

    Беседуя с журналистами на объединенной базе Эндрюс, президент Трамп сказал, что обсуждал с российским лидером Владимиром Путиным как Иран, так и Украину.

    «У нас состоялся разговор. Во время этой довольно длительной беседы мы обсудили множество вещей, включая Иран. Мы также поговорили о конфликте на Украине, я недоволен», – передает ТАСС слова Трампа.

    Отвечая на вопрос о возможном прогрессе в решении украинского вопроса, Трамп сказал, что прогресса нет.

    Напомним, телефонные переговоры президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа состоялись в четверг, 3 июля. Лидеры разговаривали почти час. Они обсудили Украину, Сирию и экономические проекты.

    Путин заявил Трампу о решимости добиваться целей на Украине. Трамп в разговоре с Путиным ставил вопрос о прекращении военных действий на Украине.

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    3 июля 2025, 14:55 • Новости дня
    Британский аналитик Меркурис высмеял Макрона за звонок Путину

    Tекст: Александра Юдина

    Британский аналитик Александр Меркурис высказал ироничное мнение о поведении президента Франции Эммануэля Макрона после его телефонного звонка российскому лидеру Владимиру Путину.

    Меркурис заявил, что, по его мнению, Макрон не осознает, насколько невелик его кредит доверия в Москве, передает РИА «Новости».

    Аналитик подчеркнул, что французский президент, как он считает, продолжает видеть себя гением дипломатии, несмотря на отсутствие подобного восприятия у российских властей.

    Во вторник президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с французским лидером Эммануэлем Макроном. Макрон выразил готовность поддерживать диалог с Путиным.

    Как сообщил Le Parisien, телефонный разговор между Путиным и Макроном свидетельствует о стремлении Евросоюза вновь участвовать в переговорах по ядерной программе Ирана.

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    3 июля 2025, 19:29 • Новости дня
    Ушаков: Путин и Трамп не обсуждали содержание следующего раунда переговоров Москвы и Киева
    Ушаков: Путин и Трамп не обсуждали содержание следующего раунда переговоров Москвы и Киева
    @ Александр Рюмин/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В ходе телефонного разговора президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп не поднимали вопросы возможного нового раунда стамбульских переговоров и прекращения поставок вооружений Киеву.

    Как сообщает ТАСС, помощник президента России Юрий Ушаков уточнил, что в ходе телефонной беседы Владимира Путина и Дональда Трампа не рассматривались конкретные перспективы следующего раунда переговоров между Москвой и Киевом. Ушаков заявил: «Конкретно содержание возможного третьего раунда не обсуждалось».

    Также не обсуждалась тема приостановки поставок вооружения Киеву со стороны Вашингтона. Помощник главы государства отметил, что «в ходе состоявшегося разговора эта тема не затрагивалась».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин сообщил, что планирует провести телефонный разговор с лидером США Дональдом Трампом в четверг.

    Ранее президенты России и Франции впервые почти за три года провели телефонный разговор.

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    4 июля 2025, 07:58 • Новости дня
    Австралийский аналитик назвал победой России разговор Путина с Трампом

    Tекст: Александра Юдина

    Австралийский аналитик Майкл Уэр в эфире телеканала Sky News Australia заявил, что президент России Владимир Путин поставил главу США Дональда Трампа в безвыходное положение.

    По мнению эксперта, решение Путина не отступать и не идти на уступки осложнило ситуацию для Трампа, так как тот только что приостановил поставки вооружения на Украину, передает РИА «Новости».

    Уэр отметил, что даже телеканал Fox News, поддерживающий Трампа, назвал это его неудачей. По его словам, это свидетельствует об усилении позиций России на будущих переговорах по украинскому вопросу.

    Эксперт подчеркнул, что по итогам телефонного разговора между Трампом и Путиным можно говорить о победе России со счетом 1:0.

    Напомним, телефонные переговоры президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа состоялись в четверг. Лидеры разговаривали почти час. Они обсудили Украину, Сирию и экономические проекты.

    Итальянские СМИ считают, что телефонный разговор Путина и Трампа продемонстрировал свое стремление к прямому сотрудничеству без участия Европы.

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    3 июля 2025, 16:57 • Новости дня
    Трамп подтвердил телефонный разговор с Путиным

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американский президент Дональд Трамп заявил в социальных сетях, что вскоре поговорит со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

    «Поговорю с президентом России Путиным в 10.00 (17.00 мск). Спасибо!» – сообщил Трамп в своей социальной сети Truth Social.

    Ранее российский президент сообщал, что в четверг планирует совершить международный телефонный звонок с Трампом.

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    3 июля 2025, 19:25 • Новости дня
    Ушаков: Путин и Трамп разговаривали почти час

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Беседа президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа длилась около одного часа, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    «Только что закончился почти часовой очередной разговор между президентом России Владимиром Владимировичем Путиным и президентом США Дональдом Трампом», – цитирует Ушакова ТАСС.

    В четверг Путин анонсировал беседу с Трампом, президент США объявил о предстоящей беседе с российским коллегой в социальных сетях.

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    3 июля 2025, 16:54 • Новости дня
    Путин попросил участников форума АСИ передать послание Трампу

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в конце пленарной сессии форума АСИ «Сильные идеи для нового времени» на фоне планов провести телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом обратился к участникам мероприятия с просьбой.

    Российский лидер попросил присутствующих сформулировать послание для президента США, передает ТАСС.

    «Намечался – не знаю, если ничего не помешает, разговор с президентом США. Что ему от вас передать?» – спросил Путин.

    Ранее Путин сообщил, что планирует провести телефонный разговор с лидером США Дональдом Трампом в четверг.

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