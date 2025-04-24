Каждый крупный результат – это сумма удачных и неудачных штурмов отдельных домов, окопов, блиндажей. А каждый такой отдельный штурм – это преодоление страха, который не может вообразить обыватель, рисующий с дивана стрелки на карте.2 комментария
Песков: Дата послания Путина Федеральному собранию сдвинулась на поздний срок
Дату оглашения послания президента Владимира Путина Федеральному собранию решили сдвинуть на более поздний срок, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Оно сдвигается [по срокам] и в связи с рабочим графиком президента, и в связи с тем, что президент сам считает более целесообразным оглашение в более поздние сроки», – цитирует Пескова ТАСС.
Представитель Кремля добавил, что пока сама дата не определена. Как только президент назначит дату, так о ней сообщат общественности.
Ранее Песков отмечал, что послание Федеральному собранию вряд ли возможно до майских праздников.