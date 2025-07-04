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ФАС выдала предупреждение крупнейшему производителю соли России
Крупнейший производитель соли в России получил предупреждение от ФАС за отказ поставлять продукцию при наличии такой возможности двум оптовым компаниям.
Федеральная антимонопольная служба России выдала предупреждение компании «Руссоль» о необходимости прекратить действия, которые могут нарушать антимонопольное законодательство, передает ТАСС. Ведомство потребовало от производителя разработать прозрачную торговую политику при реализации пищевой соли.
Согласно данным ФАС, в 2024 году «Руссоль» занимала доминирующее положение на оптовом рынке пищевой соли. Компания отказалась поставлять соль компаниям «Сольторг» и «Главснаб» при наличии экономических и технологических возможностей. Кроме того, «Руссоль» не уведомила «Сольторг» о начале договорной кампании, хотя знала о намерении этого продавца принять в ней участие.
В службе отметили, что такие действия можно расценивать как уклонение от заключения договоров поставки, что подпадает под признаки нарушения закона о защите конкуренции. ФАС потребовала, чтобы торговая политика «Руссоли» предусматривала недискриминационный доступ участников рынка к социально значимым товарам и исключала необоснованное повышение цен на соль.
Пресс-служба подчеркнула, что выполнение требований позволит снизить риск новых нарушений на рынке пищевой соли, в том числе связанных с монопольно высокими ценами.
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