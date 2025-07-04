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    Как Россия веками спасала Армению
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    Российские удары перегрузили ПВО Киевской области
    Лавров поздравил Рубио с Днем независимости США
    США резко увеличили планы закупок ракет Patriot PAC-3 MSE
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    Мнения
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Русская угроза – единственное условие устойчивости европейской власти

    В «режиме велосипеда» функционирует не только Украина. В условиях социально-экономического кризиса и инфляции символов миф о «российской угрозе» становится часто единственным инструментом управления странами Европы.

    0 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Неумение болеть за своих ведет к нравственной порче

    Всю эту компанию иноагентов и их сторонников, конечно, не упрекнешь в отсутствии ума и сердца, однако их внутренние настройки непоправимо сбиты. В их душах тоже есть место идеалу, но романтически и поэтически они видят лишь Запад.

    2 комментария
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Почему в мире обострились конфликты

    Одно из самых неочевидных, но ожидаемых последствий начала СВО – это начавшаяся в мире рефлексия о границах нынешних государств, которая неожиданно из теоретической плоскости перешла в практическую.

    14 комментариев
    4 июля 2025, 11:22 • Новости дня

    МИД Китая заявил о вреде затягивания конфликта на Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Официальный представитель МИД КНР Мао Нин сообщила, что Китай придерживается объективной линии в отношении ситуации на Украине и постоянно способствует прекращению огня.

    Она заявила, что, по мнению Пекина, затягивание украинского кризиса не отвечает интересам ни одной из сторон и невыгодно им, передает ТАСС.

    Мао Нин отметила, что Китай демонстрирует международному сообществу справедливую и беспристрастную позицию по украинскому вопросу.

    При этом ранее сообщалось, что НАТО намерена усилить ПВО, танковые силы, дальнобойные системы и беспилотники, а странам альянса предложено существенно увеличить оборонные бюджеты.

    В Кремле отметили, что НАТО перестала скрывать свою роль инструмента агрессии и конфронтации, особенно на фоне планов увеличить возможности ПВО альянса на 400%.

    3 июля 2025, 17:40 • Новости дня
    Фон дер Ляйен: Страны ЕС должны взять кредиты на вооружения для Украины
    Фон дер Ляйен: Страны ЕС должны взять кредиты на вооружения для Украины
    @ Federico Gambarini/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Прекращение поставок оружия киевскому режиму со стороны Соединенных Штатов – повод для стран ЕС активнее поддерживать Украину вооружениями, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    «Решение США – это четкий сигнал для стран ЕС о необходимости наращивания европейских поставок», – цитирует фон дер Ляйен ТАСС. По ее мнению, страны Евросоюза должны взять военные кредиты и провести совместные закупки вооружений под контролем Еврокомиссии.

    Премьер-министр Дании Метте Фредериксен подчеркнула, что если Соединенные Штаты решат прекратить поставки, это станет серьезной неудачей для Украины, Европы и НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пентагон приостановил поставки ракет для Украины. Решение затронуло ракеты для зенитных ракетных комплексов Patriot и переносных зенитных ракетных комплексов Stinger.

    Комментарии (19)
    3 июля 2025, 12:50 • Новости дня
    Эксперт оценил возможность возобновления военной помощи США Украине

    Эксперт Анпилогов: Европа не сможет помочь Украине с закупкой американских вооружений

    Эксперт оценил возможность возобновления военной помощи США Украине
    @ Nick Beavers/dvidshub.net

    Tекст: Анастасия Куликова

    Восполнение Штатами своих арсеналов может занять от нескольких месяцев до нескольких лет. При этом возобновление поставок Украине приведет к тому же результату: запасы окажутся истощены за недели, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее в Госдепе заявили, что приостановка поставок оружия США Киеву не означает отказа от помощи Украине.

    «Два конфликта – на Украине и внезапно возникший на Ближнем Востоке – подорвали обороноспособность всего НАТО. Арсеналы Пентагона истощены настолько, что военное ведомство США буквально скребет по сусекам», – отметил военный эксперт Алексей Анпилогов. Он упомянул сообщения СМИ, согласно которым в Жешуве была остановлена партия готовых к отправке на Украину 20 ракет-перехватчиков.

    «Производственных мощностей всего западного блока недостаточно для того, чтобы выдерживать интенсивность нынешнего конфликта», – подчеркнул эксперт. По его словам, прогнозировать, как долго Штаты будут восполнять запасы, сложно: по некоторым позициям это может занять несколько месяцев, а по каким-то, например, комплексам ПВО, – годы. «При этом возобновление поставок приведет к уже известному результату: арсеналы окажутся истощены за считанные недели», – добавил собеседник.

    Решение США по вооружениям диктуется ситуацией «на земле», продолжил Анпилогов. На этом фоне он напомнил попытки Запада и офиса Владимира Зеленского добиться 30-дневного и более долгосрочного перемирия. Россия отвергла эту идею, заявив, что противник воспользуется паузой для перевооружения и нанесения нового удара. Таким образом, складывающаяся сейчас ситуация подтверждает верность позиции Москвы.

    При этом риторика Вашингтона о приостановке передачи только части оружия стоит рассматривать как политическую фигуру речи, считает аналитик. «Нет ничего более постоянного, чем временное, – иронично отметил спикер. – В Госдепе не могут сказать, что Украина не увидит в ближайшем будущем никаких поставок. Такое открытое признание приведет к упадку морального духа, в том числе в ВСУ. Какой смысл воевать украинскому офицеру, зная, что война уже проиграна?»

    Европа не сможет помочь Киеву в данной ситуации, подчеркнул Анпилогов. «Украина всегда рассматривала западную помощь как основополагающую. Основой и краеугольным камнем этой поддержки были американские поставки. Дело в том, что по многим видам вооружений американцы попросту являются монополистами и в Европе это оружие не производится, либо выпускается в крайне недостаточном количестве», – пояснил он.

    Пока в Вашингтоне создают политическую дымовую завесу, в офисе Зеленского пытаются придумать обходные схемы. Одна из них подразумевает, что европейские страны будут закупать вооружение у США, а затем передавать его ВСУ. По мнению эксперта, у Киева ничего не выйдет – производственных мощностей недостаточно.

    «По-хорошему, украинскому руководство следовало бы капитулировать, но в силу неадекватности властей, я предполагаю, что мы дождемся все-таки обрушения фронта. Последствия для оппонентов будут катастрофическими», – заключил Анпилогов.

    Ранее в Госдепе заявили, что Вашингтон не прекращает военную поддержку Киева, приостановлены поставки только части вооружений. «Мы не останавливали отправку вооружений на Украину. Это один аспект, одна ситуация, один случай, которые изменились», – сказала представитель ведомства Тэмми Брюс. По ее словам, это не станет фактором в урегулировании конфликта.

    Она отвергла сообщения о том, что украинские власти не были уведомлены о решении США. «У нас всегда были надежные каналы связи с Украиной. Я не буду обсуждать, кто передал эту новость. Такой разговор, очевидно, имел место из-за важности Украины для США», – отметила руководитель пресс-службы Госдепартамента.

    По информации Politico, минобороны США приостановило помощь Киеву без согласования с внешнеполитическим ведомством. В публикации подчеркивается, что это решение также удивило членов конгресса и ключевых европейских союзников США. Конгрессмен Майкл Маккол указал на внутренние разногласия в Белом доме.

    В другом материале Politico сообщает, что Киев намерен просить Вашингтон разрешить европейским странам закупать американское оружие для последующей передачи ВСУ. В рамках этой инициативы несколько европейских правительств уже изучают возможность использовать свои оборонные бюджеты для закупки американских систем.

    Министр обороны Украины Рустем Умеров попросил у Германии поддержку в ПВО и бронетехнике. Об этом он заявил в ходе встречи с представителями немецкой военной промышленности. Украинские власти считают, что расширение сотрудничества с немецкими производителями вооружений может компенсировать возникший дефицит военной помощи. Киев ожидает, что Берлин усилит поддержку.

    Напомним, о том, что США приостановили поставки некоторых видов оружия Украине, включая ракеты для системы ПВО Patriot, сообщили Politico и NBC News накануне. Украинское минобороны заявило, что официальных уведомлений по этому поводу не поступало. МИД Украины вызвал временного поверенного в делах США Джона Хинкеля.

    По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, причиной сокращения западных поставок стали пустые склады и нехватка необходимого оружия у западных стран. «Но, в любом случае, чем меньше оружия поставляется Украине – тем ближе окончание специальной военной операции», – подчеркнул Песков. Газета ВЗГЛЯД писала, к каким военным и политическим последствиям приведет сложившаяся ситуация.

    Комментарии (5)
    4 июля 2025, 11:40 • Видео
    Зеленскому отказали в самом необходимом

    Пентагон подтвердил, что заморозил критически значимые для Украины поставки оружия. На этом фоне было объявлено, что президент США Дональд Трамп позвонит в Москву и Киев. Чего ждать?

    Комментарии (0)
    4 июля 2025, 02:09 • Новости дня
    Трамп заявил о продолжении военной помощи Украине
    Трамп заявил о продолжении военной помощи Украине
    @ Al Drago/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президента Дональд Трамп заявил журналистам в четверг на объединенной базе Эндрюс под Вашингтоном, что Белый дом продолжает оказывать Киеву военную помощь с оглядкой на собственные ресурсы.

    «Мы поставляем оружие, да, но мы им дали очень много оружия. Мы поставляем вооружения, мы работаем с ними и стараемся помочь им. Но все не просто. Байден выпотрошил нашу страну, раздавая им оружие», – ответил Трамп в ролике, представленном Yahoo News.

    Президент США добавил, что перед тем, как раздавать оружие другим, Вашингтон должен быть уверен в том, что стране самой его хватит, чтобы защититься при необходимости.

    Напомним, ранее газета Politico сообщила, что США остановили передачу боеприпасов и вооружений Украине из-за сокращения собственных запасов. Представитель Белого дома Анна Келли в беседе с телеканалом NBC подтвердила это решение, подчеркнув, что интересы Америки поставлены в приоритет.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, американский госдепартамент, в лице главы пресс-службы Тэмми Брюс, прокомментировал приостановку поставок Украине ряда вооружений, подчеркнув, что общая военная поддержка Киева продолжится.

    Российские власти неоднократно критиковали западные поставки вооружений на Украину, отмечая, что они затрудняют урегулирование конфликта и усиливают вовлеченность НАТО.

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    3 июля 2025, 17:07 • Новости дня
    Портовая инфраструктура в Одессе пострадала после серии взрывов
    Портовая инфраструктура в Одессе пострадала после серии взрывов
    @ Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате серии взрывов в Одессе повреждения получили портовые краны, техника и складские помещения, что подтвердили представители местных властей.

    Портовая инфраструктура в Одессе была повреждена после взрывов, передает ТАСС. Об инциденте сообщил украинский чиновник Алексей Кулеба в своем Telegram-канале. Он уточнил, что был зафиксирован удар по порту города, в результате которого пострадали портовые краны, техника и склады.

    Власти города ранее информировали о произошедших взрывах. Мэр Одессы Геннадий Труханов говорил о многочисленных взрывах, не приводя дополнительных подробностей о последствиях инцидента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, беспилотники «Герань-2» нанесли удар по украинскому складу боеприпасов в районе Краматорска в ДНР. В Одесской области разоблачили группу командиров ВСУ, которые организовали продажу поддельных документов и казенного топлива на крупную сумму.

    Массовый ночной удар по объектам в Харькове и Одессе провели с использованием новых реактивных дронов «Герань-3», способных развивать скорость до 600 километров в час.

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    4 июля 2025, 04:33 • Новости дня
    Разработчик рассказал об испытаниях дальнобойной платформы «Странник» в зоне СВО

    Tекст: Ирма Каплан

    Дальнобойная роботизированная платформа «Странник» со спутниковым управлением предназначена для минирования и эвакуации раненых на дистанции до 30 км, ее испытания в зоне СВО начнутся в июле, сообщил официальный представитель компании Komandante Robotics Алексей Смирнов.

    Он уточнил, что дрон способен ехать на дистанции свыше 15 км и вплоть до 30 км – в зависимости от емкости батарейки.

    «Мы упразднили все то, что применяется для подобных платформ сейчас – не нужен пульт управления, ноутбук, наземная станция управления (НСУ), антенны, также убраны все аналоговые и цифровые частоты. «Странник» управляется со спутника. Для управления платформой нужен смартфон или планшет, при этом оператор может находиться в любой точке планеты», – цитирует разработчика ТАСС.

    Он подчеркнул, что существующие платформы с ретранслятором могут преодолеть не более 1,5 км при действии радиоэлектронной борьбы и требуют непосредственного присутствия оператора в радиусе до 5 км, что подвергает его опасности. «Странник» отличается компактностью, помещается в багажник, весит 56 кг, его сложнее поразить дроном-камикадзе, а при потере связи он не требует перезапуска.

    Кроме того, «Странник» полностью автономен. Он передает обстановку вокруг, оснащен телеметрией и двусторонней связью, что делает его уникальным среди аналогов. Заявленная скорость платформы – 20 км/ч, а управление реализуется отечественным программным обеспечением, работающим без VPN и сторонних сервисов, что устраняет задержки связи.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, попытки получить доступ к протоколу шифрования российской системы «Веда» оказались безуспешными для украинских хакеров, несмотря на наличие станций с прошивкой, сообщил официальный представитель проекта.Также

    лазерную систему для борьбы с беспилотниками, которая входит в проект «Посох», планируют испытать в зоне спецоперации до конца лета 2025 года.


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    3 июля 2025, 12:43 • Новости дня
    Суд на Украине впервые в истории признал брак двух мужчин

    Деснянский суд Киева признал браком совместное проживание украинцев-мужчин

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Впервые украинский суд принял решение о признании брака между мужчинами, несмотря на запрет в Конституции страны.

    Деснянский районный суд Киева впервые признал брачными отношениями совместное проживание двух мужчин, передает ТАСС со ссылкой на «Судебно-юридическую газету».

    Согласно сообщению, мужчины – оба граждане Украины – пытались добиться признания своего союза браком для воссоединения семьи. Один из партнеров работает за границей на дипломатической службе, и истец стремился получить право сопровождать его как член семьи.

    При рассмотрении дела суд основывался на показаниях свидетелей, совместных фотографиях и данных об общем быте пары. В материалах уточняется, что мужчины проживали вместе с 2013 года и зарегистрировали свои отношения как брак в США. Несмотря на это, украинское законодательство по-прежнему определяет брак как союз мужчины и женщины.

    Суд признал: «Исходя из предоставленных доказательств и обстоятельств, суд считает возможным признать отношения между истцом и его партнером браком». В то же время МИД Украины, являющийся работодателем истца, не участвовал в процессе.

    Решение суда противоречит положениям Конституции и Семейного кодекса Украины. В 2023 году Европейский суд по правам человека потребовал от Украины разрешить однополые браки на законодательном уровне. Тем не менее, данное решение суда не является окончательным и может быть обжаловано.

    Напомним, в России движение ЛГБТ является экстремистским и запрещено. В России брак является союзом мужчины и женщины, а смена пола запрещена.

    Ранее сообщалось, что Таиланд стал первой страной в Юго-Восточной Азии, легализовавшей однополые браки после вступления в силу нового закона, который заменил в гражданском кодексе термины «мужчина» и «женщина» на «одна сторона» и «вторая сторона».

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    3 июля 2025, 17:13 • Новости дня
    Эксперт оценил перспективы ВСУ в условиях «оружейной паузы» со стороны США

    Военный эксперт Кнутов: США и ЕС переведут Украину на войну дронов

    Эксперт оценил перспективы ВСУ в условиях «оружейной паузы» со стороны США
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Анастасия Куликова

    Пентагон пересматривает военные приоритеты в пользу Азиатско-Тихоокеанского региона и Ближнего Востока, что уже привело к уменьшению поставок оружия на Украину. Однако, как отмечает в беседе с газетой ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов, России стоит учитывать непредсказуемость Дональда Трампа – американский лидер может в любой момент возобновить военную поддержку ВСУ, пусть и не в прежних объемах.

    «Еще 5 июня глава Пентагона Пит Хегсет сообщил, что Штаты «не обязаны защищать весь мир», поэтому они перераспределят расходы на оборону. Он отмечал, что среди приоритетных задач администрации Трампа – защита южной границы США и обеспечение сдерживания КНР в Азиатско-Тихоокеанском регионе», – напомнил военный эксперт Юрий Кнутов.

    Еще одно важное для НАТО событие – это саммит альянса в Гааге, который проходил в конце июня. По его итогам Вашингтону удалось добиться от членов блока повышения расходов на оборону до 5% ВВП, отметил собеседник.

    «США, получив возможность финансово влиять на НАТО и на программы закупки вооружений, дали понять, что не собираются отворачиваться от этой организации или уходить из Европы. Но вместе с тем они переключат свое военно-политическое внимание на Китай, оставив ВСУ на попечении Британии и Германии», – указал эксперт.

    «При этом поставки оружия сокращаются, и этот процесс продолжится. Дело в том, что конфликт между Индией и Пакистаном, а также 12-дневная война между Ираном и Израилем показали, что расход ракет для систем ПВО и других боеприпасов, а также количество самолетов и их защита не соответствуют тем стандартам, которые были у Пентагона», – пояснил аналитик.

    Так, в ходе эскалации на Ближнем Востоке была израсходована одна пятая всех запасов ракет для комплексов THAAD. «В итоге американцы пришли к выводу, что им нужно пересмотреть свои нормативы. Поэтому и было принято решение приостановить поставки Украине. Такой шаг – военная необходимость», – акцентировал эксперт.

    По его словам, европейцы действуют в том же ключе. «Их риторика следующая: они готовы помогать Киеву, но в первую очередь необходимо пополнить свои арсеналы. Так, Польша в три раза увеличила производство снарядов. Британия сообщила о резком увеличении производства стволов для артиллерийских орудий», – перечислил Кнутов.

    «Кроме того, Североатлантический альянс принял решение о создании своего рубежа противовоздушной обороны протяженностью 3 тыс. километров – это так называемая антидроновая стена, которая будет включать и зенитно-ракетные комплексы, станции РЭБ и РЛС, и космические спутники, а также боевые лазеры. Все это требует производственных мощностей, которых у Европы нет», – добавил собеседник.

    На этом фоне Украину переводят исключительно на дроны, отметил он. В частности, правительство Германии подписало соглашение о выделении денег для производства на Украине более 500 БПЛА с дальностью полета до 1,2 тыс. километров. Финляндия и Норвегия также заявили, что создают аппараты для ВСУ.

    Отдельного внимания заслуживает система противовоздушной обороны Украины. «Переданный Киеву ЗРК SAMP-T уже несколько месяцев не используется, потому что к нему нет ракет. Что касается комплекса Patriot, то к нему поставили порядка сотни ракет. Этого противнику хватит лишь на неделю боевых действий при интенсивных налетах», – детализировал аналитик.

    В такой ситуации Киев демонстрирует находчивость. «Украинцы развивают программу дронов-ПВО, чтобы хоть как-то прикрыть небо. Они пытаются применять аппараты против наших «Гераней». Более того, разрабатываются беспилотники с автоматами или пулеметами, которые, по задумке, станут вести огонь по целям в воздухе», – рассказал Кнутов.

    По его оценкам, традиционные средства борьбы будут исчерпаны у ВСУ через несколько месяцев. За это время США не смогут восполнить свои арсеналы, считает эксперт. Впрочем, он призывает учитывать и политику нынешнего американского лидера.

    «Дональд Трамп – человек настроения: сегодня у него заявления одного плана, а завтра – все поменялось, решения пересмотрены. Поэтому предугадать, как он поведет себя в вопросе помощи Украины, трудно. Но я думаю, что доводы Пентагона все же будут решающими, а они – против Киева», – рассуждает спикер.

    В свою очередь Европа не сможет устранить дефицит в вооружении ВСУ. «О чем бы ни просил украинский министр обороны, важно понимать: производственные мощности у всего блока НАТО не настолько большие, как аппетиты у руководства Украины», – иронично отметил аналитик. По его оценкам, Европа к концу года может построить новые предприятия или модернизировать действующие.

    «Тогда, вероятно, возрастет производство и беспилотников, и других видов оружия, и увеличатся поставки Киеву. Другой вопрос, что к этому моменту ситуация на фронте может ощутимо измениться, и точно не в пользу ВСУ. Кроме того, наша разведка отслеживает и своевременно пресекает поступления вооружения на Украину. И эта работа будет продолжаться», – заключил Кнутов.

    Ранее в Госдепе заявили, что Вашингтон не прекращает военную поддержку Киева, приостановлены поставки только части вооружений. «Мы не останавливали отправку вооружений на Украину. Это один аспект, одна ситуация, один случай, которые изменились», – сказала представитель ведомства Тэмми Брюс. По ее словам, это не станет фактором в урегулировании конфликта.

    Она отвергла сообщения о том, что украинские власти не были уведомлены о решении США. «У нас всегда были надежные каналы связи с Украиной. Я не буду обсуждать, кто передал эту новость. Такой разговор, очевидно, имел место из-за важности Украины для США», – отметила руководитель пресс-службы Госдепартамента.

    По информации Politico, Минобороны США приостановило помощь Киеву без согласования с внешнеполитическим ведомством. В публикации подчеркивается, что это решение также удивило членов Конгресса и ключевых европейских союзников США. Конгрессмен Майкл Маккол указал на внутренние разногласия в Белом доме.

    В другом материале Politico сообщает, что Киев намерен просить Вашингтон разрешить европейским странам закупать американское оружие для последующей передачи ВСУ. В рамках этой инициативы несколько европейских правительств уже изучают возможность использовать свои оборонные бюджеты для закупки американских систем.

    Министр обороны Украины Рустем Умеров попросил у Германии поддержку в ПВО и бронетехнике. Об этом он заявил в ходе встречи с представителями немецкой военной промышленности. Украинские власти считают, что расширение сотрудничества с немецкими производителями вооружений может компенсировать возникший дефицит военной помощи. Киев ожидает, что Берлин усилит поддержку.

    Напомним о том, что США приостановили поставки некоторых видов оружия Украине, включая ракеты для системы ПВО Patriot, сообщили Politico и NBC News накануне. Украинское Минобороны заявило, что официальных уведомлений по этому поводу не поступало. МИД Украины вызвал временного поверенного в делах США Джона Хинкеля.

    По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, причиной сокращения западных поставок стали пустые склады и нехватка необходимого оружия у западных стран. «Но в любом случае, чем меньше оружия поставляется Украине – тем ближе окончание специальной военной операции», – подчеркнул Песков. Газета ВЗГЛЯД писала, к каким военным и политическим последствиям приведет сложившаяся ситуация.

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    3 июля 2025, 12:34 • Новости дня
    Российские войска освободили Меловое в Харьковской области и Разино в ДНР
    Российские войска освободили Меловое в Харьковской области и Разино в ДНР
    @ @mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север», действуя на Харьковском направлении, освободили населенный пункт Меловое Харьковской области, а группировка «Центр» освободила Разино в Донецкой народной республике (ДНР).

    Подразделения группировки «Север» в Сумской области улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой бригад, трех штурмовых полков ВСУ и трех бригад теробороны около Бессаловки, Кондратовки, Алексеевки, Садков, Юнаковки и Андреевки в Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Было нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны возле Охримовки, Волчанских Хуторов и Волчанска Харьковской области.

    При этом ВСУ потеряли свыше 240 военнослужащих, пять орудий полевой артиллерии и склад с материальными средствами.

    Подразделения группировки «Центр» нанесли поражение формированиям трех механизированных, егерской, воздушно-десантной бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны и нацгвардии рядом с Димитровым, Красноармейском, Гродовкой, Петровским, Бойковкой ДНР, Новопавловкой и Дачным Днепропетровской области, отчитались в Минобороны.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили до 440 военнослужащих, американская бронемашина HMMWV и два орудия полевой артиллерии.

    Между тем подразделения группировки «Запад» нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ в районах Петровки, Купянска, Песчаного и Березовки Харьковской области.

    Потери ВСУ составили до 230 военнослужащих, четыре бронемашины, включая американские бронетранспортер М113 и HMMWV. Уничтожены три станции РЭБ и три склада с боеприпасами.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны у Серебрянки, Часова Яра, Предтечино, Щербиновки, Бондарного, Федоровки, Миньковки, Северска и Константиновки ДНР.

    Противник потерял свыше 140 военнослужащих, три пикапа, склад с горючим и еще один склад с матсредствами, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны поблизости от Поддубного, Воскресенки, Зеленого Поля ДНР, Ольговского, Полтавки, Темировки и Гуляйполя Запорожской области.

    При этом ВСУ потеряли более 180 военнослужащих, бронемашину, два артиллерийских орудия и станцию РЭБ.

    А подразделения группировки «Днепр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны около Малой Токмачки, Новоандреевки Запорожской области, Токаревки, Антоновки и Садового Херсонской области.

    Потери ВСУ при этом составили до 75 военнослужащих и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены пять станций РЭБ и шесть складов с боеприпасами, подытожили в оборонном ведомстве.

    Накануне сообщалось, что Российские войска выбили ВСУ из Малиновки в Запорожской области

    До этого российские войска заняли первый населенный пункт Днепропетровской области

    Ранее российские войска освободили Новоукраинку в ДНР.

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    3 июля 2025, 14:14 • Новости дня
    FT: Трамп обсудит с Зеленским остановку поставок оружия
    FT: Трамп обсудит с Зеленским остановку поставок оружия
    @ Pete Marovich/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп намерен провести телефонную беседу с Владимиром Зеленским в пятницу, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

    По информации FT, главной темой обсуждения станет вопрос приостановки поставок вооружений из США на Украину, передает ТАСС.

    Ранее министерство обороны США приостановило поставки ракет на Украину, решение касается в том числе ракет для ЗРК Patriot и переносных зенитных ракетных комплексов Stinger. Издание Politico писало, что решение Пентагона приостановить военную помощь Украине стало неожиданностью для Госдепартамента США.

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    3 июля 2025, 19:20 • Новости дня
    Российский флаг водрузили над зданием в Меловом в Харьковской области

    Появилось видео о водружении российского флага над освобожденным Меловым в Харьковской области

    Российский флаг водрузили над зданием в Меловом в Харьковской области
    @ кадр из видео

    Tекст: Евгения Караваева

    Бойцы 83-го мотострелкового полка с поддержкой штурмовиков освободили Меловое и установили государственный флаг на одной из построек населенного пункта.

    Над освобожденным населенным пунктом Меловое в Харьковской области водрузили российский триколор, видео опубликовало Минобороны России в своем Telegram-канале.

    В операции участвовали военнослужащие 83-го мотострелкового полка 6-й общевойсковой армии группировки «Север» при поддержке штурмовиков 72-й мотострелковой дивизии 44-го армейского корпуса. После завершения боевых действий российские военные подняли государственный флаг на одном из зданий Мелового.

    По сообщению Минобороны, российские подразделения ежедневно продвигаются вперед, оттесняя противника от государственной границы для создания «санитарной зоны» и обеспечения безопасности приграничных российских регионов. Военнослужащие выбивают противника из населенных пунктов и укрепленных позиций, захватывают трофеи и берут в плен бойцов ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг российские войска освободили населенный пункт Меловое в Харьковской области. Военные также заняли село Разино в ДНР.

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    4 июля 2025, 07:10 • Новости дня
    «Северяне» захватили в плен девять пограничников ВСУ в Харьковской области

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» приступили к выполнению задачи по созданию полосы безопасности на севере Купянского района Харьковской области, освободив поселение Меловое.

    «Северянам» противостояли батальон харьковских пограничников, а также подразделения 107-й бригады территориальной обороны (Черновицкая область). В ходе стремительного наступления они сломили оборонительные порядки украинских оккупантов, захватив девять укронацистов в плен», – сообщил неофициальный Telegram-канал «Северный ветер».

    На Волчанском и Липцовском направлениях бойцы уничтожили шесть штурмовых групп ВСУ.

    «За сутки враг предпринял девять безуспешных контратак: на направлении Алексеевки, две около Яблоновки, по три в Юнаковке и в окрестностях села Садки», – добавили в посте.

    По словам «Северян», на Теткинском и Глушковском направлениях противник продолжает попытки просочиться на российскую территорию в районе Бессаловки (Сумская область). ВС России пресекли их все, уничтожив две штурмовые группы ВСУ.

    «За сутки потери противника составили свыше 220 человек (из них более 150 в Сумской и свыше 70 в Харьковской)», – сказано в сводке бойцов «Севера».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы России продолжают наступление в Харьковской области, расширяя контролируемую территорию и усиливая давление на группировки ВСУ, рассказал глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

    До этого бойцы 83-го мотострелкового полка с поддержкой штурмовиков  освободили Меловое в Харьковской области и установили государственный флаг на одной из построек населенного пункта.

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    3 июля 2025, 15:48 • Новости дня
    Бречалов: Два дрона атаковали объект в Удмуртии

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На один из объектов в Удмуртии совершена атака с помощью беспилотных летательных аппаратов, сообщил глава региона Александр Бречалов в четверг.

    Атака проводилась на один из объектов, не расположенный в Ижевске или в другом городе региона, указал Бречалов в своем Telegram-канале.

    «Один аппарат благодаря предпринятым мерам безопасности объекта не достиг, второй попал в технические сооружения. И сейчас ликвидируются последствия [удара]», – добавил он.

    Пока данных о жертвах и пострадавших нет, заключил глава региона.

    Ранее сообщалось, что общее число пострадавших в Ижевске после предыдущей атаки беспилотников выросло до 45 человек. Атака совершалась в ночь на 1 июля.

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    4 июля 2025, 00:50 • Новости дня
    Трамп пожаловался на отсутствие прогресса по Украине

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент США Дональд Трамп заявил в четверг на объединенной базе Эндрюс под Вашингтоном, что он не добился прогресса по украинскому вопросу во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.

    Беседуя с журналистами на объединенной базе Эндрюс, президент Трамп сказал, что обсуждал с российским лидером Владимиром Путиным как Иран, так и Украину.

    «У нас состоялся разговор. Во время этой довольно длительной беседы мы обсудили множество вещей, включая Иран. Мы также поговорили о конфликте на Украине, я недоволен», – передает ТАСС слова Трампа.

    Отвечая на вопрос о возможном прогрессе в решении украинского вопроса, Трамп сказал, что прогресса нет.

    Напомним, телефонные переговоры президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа состоялись в четверг, 3 июля. Лидеры разговаривали почти час. Они обсудили Украину, Сирию и экономические проекты.

    Путин заявил Трампу о решимости добиваться целей на Украине. Трамп в разговоре с Путиным ставил вопрос о прекращении военных действий на Украине.

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    4 июля 2025, 08:37 • Новости дня
    В Раде назвали возможную дату смены состава правительства Украины

    В Раде заявили о вероятной отставке правительства Украины в июле

    В Раде назвали возможную дату смены состава правительства Украины
    @ Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Отставка правительства Украины во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем возможна в период с 15 по 17 июля, заявил депутат, экс-спикер Верховной рады Дмитрий Разумков.

    Разумков в интервью украинскому YouTube-каналу Politeka Online сообщил, что уход Шмыгаля – это не политический шаг, а «фактически спасение экономики Украины, по крайней мере, притормаживание ее падения». Он выразил надежду, что процесс смены правительства завершится, подчеркнув высокую вероятность такого сценария в обозначенные даты, передает ТАСС.

    Разумков также отметил, что у офиса Владимира Зеленского почти не осталось пространства для маневров, однако процесс отставки правительства затягивается искусственно. Он рассказал, что заседания Верховной рады в июле и августе назначены так, чтобы иметь только по одной пленарной неделе, что позволяет максимально отсрочить решение вопроса об отставке.

    Политик считает, что украинские власти пытаются заменить реальную смену правительства «переставлением кроватей по помещению», стараясь сохранить в новом кабинете многих действующих министров, несмотря на то, что «есть и те, кому там точно не место». Разумков напомнил, что сам инициировал процесс отставки правительства 13 июня, а депутат Ярослав Железняк поддержал его предложение.

    В конце июня депутат Алексей Гончаренко (включен в список террористов и экстремистов в РФ) сообщил, что украинский парламент может на внеочередном заседании отправить в отставку Шмыгаля.

    Ранее сам Владимир Зеленский опровергал слухи о возможной отставке Шмыгаля с поста премьера Украины. До этого депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что офис Зеленского планирует отправить Дениса Шмыгаля в отставку и заменить все правительство.

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    4 июля 2025, 10:01 • Новости дня
    Орбан: Большинство граждан стран ЕС против приема Украины
    Орбан: Большинство граждан стран ЕС против приема Украины
    @ Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что большинство граждан стран Евросоюза не поддержали бы присоединение Украины к блоку, если бы по этому вопросу проводилось голосование.

    Орбан, выступая в утренней программе радиостанции Kossuth, подчеркнул: «Большинство государств ЕС сказали бы «нет» вступлению Украины. Если мы примем в свой состав Украину, то мы примем войну. Присоединение Украины разрушит нашу экономику». Он напомнил, что в Венгрии на референдуме с участием более 2 млн человек 95% опрошенных выступили против членства Киева в Евросоюзе, передает ТАСС.

    Премьер отметил, что намерен руководствоваться результатами этого голосования в переговорах с Брюсселем. Он добавил, что расширение ЕС возможно только на основе консенсуса, а потому, по его мнению, возражения Будапешта невозможно обойти. Орбан также заявил, что Венгрия остановила процесс членства Украины и не позволит обойти свое решение.

    В конце июня аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович сообщил, что присоединение Украины к Евросоюзу приведет к серьезным негативным последствиям.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан приравнял вступление Украины в НАТО к поджогу пороховой бочки. На этой неделе подавляющее большинство участников референдума в Венгрии выразили несогласие с быстрым вступлением Украины в Евросоюз.

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