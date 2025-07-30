На фоне общей тенденции мировой политики и того, что арабский мир (а учитывая Иран, уже и не только арабский) все больше склоняется к силовому сценарию «сбросить Израиль обратно в море», может оказаться, что единственное место на нашем веку, где мирно могут жить евреи, это Еврейская автономная область России.7 комментариев
Росрыболовство сообщило о продолжении промысла после землетрясения
Промысел биоресурсов продолжался после землетрясения кроме берегов Сахалина
Землетрясение силой 8,7 балла не остановило вылов биоресурсов, ограничения ввели только в прибрежных районах Сахалинской области.
Росрыболовство заявило: «Промысел водных биоресурсов продолжается в штатном режиме, за исключением прибрежных районов Сахалинской области», передает РИА «Новости».
На Камчатке зафиксировали сильнейшее с 1952 года сейсмическое событие магнитудой 8,7. Была объявлена угроза цунами, местных жителей предупредили о необходимости держаться подальше от опасных прибрежных зон.
Отмечается, что в Сахалинской области жертв и серьезных разрушений нет, а на Камчатке была повреждена стена детсада и пострадала женщина в аэропорту.
Внутренняя акватория морского терминала Северо-Курильска и морского порта Невельска закрыты для входа и выхода судов до окончания инспекторских проверок состояния причала и дна.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Северо-Курильском районе Сахалинской области произошло землетрясение, после которого был введен режим чрезвычайной ситуации и проведена эвакуация населения.
Волны цунами, вызванные этим землетрясением, достигли значительной высоты, а в ряде населенных пунктов Сахалина зафиксированы максимальные показатели по визуальным наблюдениям. Энерго- и водоснабжение на Курилах могло пострадать из-за сильного землетрясения и цунами.