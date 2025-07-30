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Власти Сахалина оценили возможные повреждения сетей после цунами
Энерго- и водоснабжение на Курилах могли пострадать из-за сильного землетрясения и цунами, сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.
Электросети и водопроводные системы на Курилах могли получить повреждения в результате мощного землетрясения и последовавших волн цунами, заявил Лимаренко, передает ТАСС.
«Мы думаем, что повреждены электрические сети, масштаб мы не знаем, электричество мы отключили все. И включим только после команд МЧС о том, что можно будет зайти в город. Мы предполагаем, что какие-то сети водоснабжения [тоже повреждены]», – сказал он.
Видимых разрушений пока не зафиксировано, однако все возможные повреждения будут устранены, а инфраструктура восстановлена. На месте работает первый заместитель губернатора для организации восстановительных мероприятий.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на Камчатке произошло самое сильное с 1952 года землетрясение. После основного толчка зарегистрировали еще 30 подземных толчков.