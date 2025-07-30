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Высота волн цунами на Курилах и Камчатке доходила до шести метров
Волны цунами, вызванные землетрясением на Камчатке, достигли значительной высоты, а в некоторых населенных пунктах Сахалина зафиксированы максимальные показатели по визуальным наблюдениям, сообщил глава лаборатории цунами Института океанологии имени Ширшова РАН Игорь Медведев.
«По данным визуальных наблюдений в ряде пунктов Камчатки и Курильских островов, высота цунами достигала пяти-шести метров», – сказал Медведев, передает ТАСС.
Цунами также были зафиксированы не менее чем в четырех населенных пунктах Сахалинской области. В Северо-Курильске, по визуальным данным, высота волны достигала восьми метров в 11.20 по местному времени. В Южно-Курильске и Малокурильском изменений уровня моря не отмечено. На автоматизированной станции Курильск зарегистрировали волну высотой 21 сантиметр, в Поронайске – 38 сантиметров, в Стародубском – 28 сантиметров.
На некоторых станциях отсутствуют автоматизированные посты наблюдения, поэтому данные основаны на визуальных наблюдениях.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,8, что стало самым мощным событием за всю историю наблюдений в этом регионе. В Петропавловске-Камчатском ввели режим чрезвычайной ситуации после землетрясения.