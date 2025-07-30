«Русал» усилил обвинения против Потанина в лондонском суде

Tекст: Алексей Дегтярев

Компания утверждает, что Потанин и его «соратники» выводили активы за пределы группы «Норникеля» через схемы, связанные с продажей «Логистик-центра» и последующими сделками, пишут «Ведомости» со ссылкой на материалы дела.

По мнению «Русала», оценка при продаже была занижена, а сама сделка – замаскирована под выкуп руководством стратегического актива близким к Потанину лицом.

В иске приводятся случаи, когда после смены владельца «Логистик-центр» стал посредником между «Норникелем» и поставщиками, что, по утверждению «Русала», удлинило цепочки поставок и увеличило расходы, а размер прибыли компании существенно превышал рыночную стоимость услуг.

«Русал» также сообщил, что новые детали иска включают примеры контрактов на поставку сырья и услуг по завышенным ценам, что, по заявлению компании, наносило убытки «Норникелю» и приносило выгоду структурам, контролируемым соратниками Потанина.

В иске отмечается, что оценка ущерба и выгоды третьих лиц станет предметом экспертного заключения. Представитель «Русала» отказался от комментариев. Эксперты отмечают, что такие схемы характерны для корпоративных конфликтов, и если «Русал» сможет убедить суд, то высока вероятность получения денежного возмещения или небольшого пакета акций. Возможен и вариант мирового соглашения, однако лишение Потанина контроля над «Норникелем» считается маловероятным.

В декабре Потанин, говоря о конфликте с «Русалом», заявлял, что сейчас не лучшее время для конфликта.