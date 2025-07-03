Иран открыл воздушное пространство

Большинство аэропортов Ирана возобновили работу

Tекст: Ирма Каплан

«Аэропорты Мехрабад и Имама Хомейни, а также аэропорты на севере, востоке, западе и юге страны введены в эксплуатацию и готовы предоставлять услуги по авиаперевозкам нашим дорогим соотечественникам», – передает агентство IRNA.

Согласно плану Организации гражданской авиации, внутренние и международные рейсы будут выполняться во всех аэропортах страны, за исключением аэропортов Исфахана и Тебриза, в течение дня с 5 утра до 6 вечера.

Сразу после того, как будет готова инфраструктура аэропортов Исфахана и Тебриза и при отсутствии других ограничений, эти два аэропорта присоединятся к сети воздушного транспорта страны, уточнили там.

«В связи с этим, небо над центром и западной половиной страны также открыто для международных рейсов в течение дня с 5 утра до 6 вечера», – добавили в иранском ведомстве.

При этом небо над восточной частью страны остается открытым для транзитных рейсов 24 часа в сутки, а рейсы в аэропортах на востоке страны выполняются круглосуточно.

Пассажиров предупреждают воздержаться от посещения аэропортов без билетов и позаботиться заранее об их приобретении.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ущерб для туроператоров из-за ирано-израильского конфликта связан с организацией дополнительных расходов на билеты, размещение и возврат средств туристам, оказавшимся в сложной ситуации из-за военных действий.



