VK Cloud предоставил гранты на развитие научных проектов вузов

Tекст: Елизавета Шишкова

Вузы, лаборатории, студенты и ИТ-специалисты смогут получить ресурсы облачной платформы VK Cloud для научных проектов, сообщает VK. Каждый участник программы поддержки получает стартовый грант в размере 500 тыс. бонусных рублей на сервисы VK Cloud.

Помимо этого, участникам предоставят консультации технических экспертов VK Tech и окажут поддержку в продвижении проектов на медийных площадках. В рамках программы можно воспользоваться инфраструктурой и платформенными сервисами: готовыми базами данных, серверами, платформой для машинного обучения.

«Облачные технологии и сервисы VK Cloud дадут участникам программы поддержки возможность быстро получить нужные технологии и вычислительные мощности для проекта или исследовательской задачи», – заявил директор по продукту VK Cloud Дмитрий Лазаренко. Он отметил, что компания берет на себя все вопросы администрирования ИТ-инфраструктуры, чтобы участники смогли сосредоточиться на научной работе и исследовании.

Отбор проектов будет проходить по критериям научной значимости, технологичности, публичной открытости и масштабируемости идеи. Команды смогут развивать проекты начиная с прототипа и до масштабных решений.

У VK Cloud уже есть опыт поддержки исследовательских инициатив. В 2024 году компания предоставила облачные технологии проекту по изучению и защите редких птиц, что позволило эффективнее мониторить и анализировать перемещение пернатых.