Одно из самых неочевидных, но ожидаемых последствий начала СВО – это начавшаяся в мире рефлексия о границах нынешних государств, которая неожиданно из теоретической плоскости перешла в практическую. Именно поэтому мы сейчас наблюдаем взрывной рост количества, интенсивности и масштабности региональных конфликтов.3 комментария
Владельца узбекского банка похитили во Франции ради выкупа
Олимова удерживали два дня под Ниццей, отпустили после выкупа
В Париже был похищен владелец Anorbank Кахромонжон Олимов, которого преступники удерживали в подвале особняка недалеко от Ниццы почти двое суток.
Информацию о похищении узбекского банкира передает ТАСС. Согласно сообщению узбекского издания «Новости Узбекистана», инцидент произошел 23 июня во французской столице. Бизнесмена насильно вывезли за город, где его удерживали в подвале особняка возле Ниццы, пишет Le Monde.
Похитители потребовали у близких Олимова выкуп за его освобождение. Бизнесмен провел в заточении почти двое суток, после чего его отпустили после частичной выплаты требуемой суммы.
После освобождения Олимов был госпитализирован с травмами и признаками стресса, отмечается в публикации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в немецком городе Римбах полиция задержала мужчину, который ворвался в банк и взял заложника.
В Астане вооруженного мужчину, удерживавшего заложников в отделении банка, задержали, а всех заложников освободили.
Чешская полиция ранее задержала преступника, причастного к ограблению инкассаторского автомобиля в Словакии в 1995 году.