Владельца узбекского банка похитили во Франции ради выкупа

Олимова удерживали два дня под Ниццей, отпустили после выкупа

Tекст: Денис Тельманов

Информацию о похищении узбекского банкира передает ТАСС. Согласно сообщению узбекского издания «Новости Узбекистана», инцидент произошел 23 июня во французской столице. Бизнесмена насильно вывезли за город, где его удерживали в подвале особняка возле Ниццы, пишет Le Monde.

Похитители потребовали у близких Олимова выкуп за его освобождение. Бизнесмен провел в заточении почти двое суток, после чего его отпустили после частичной выплаты требуемой суммы.

После освобождения Олимов был госпитализирован с травмами и признаками стресса, отмечается в публикации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в немецком городе Римбах полиция задержала мужчину, который ворвался в банк и взял заложника.

В Астане вооруженного мужчину, удерживавшего заложников в отделении банка, задержали, а всех заложников освободили.

Чешская полиция ранее задержала преступника, причастного к ограблению инкассаторского автомобиля в Словакии в 1995 году.