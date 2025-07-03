Умер радиоведущий Михаил Антонов

Tекст: Дарья Григоренко

Как передает радио «Комсомольская правда», Антонов был не только ведущим, но и душой радиостанции – именно он в феврале 2009 года впервые обратился к слушателям на новой частоте: «Здравствуйте-здравствуйте, друзья, в эфире радио «Комсомольская правда»». С тех пор его ежедневные эфиры сопровождали миллионы россиян.

Антонов был популярен благодаря дружелюбной манере общения и способности поддержать каждого слушателя. Многие признавались, что его программы помогли им пережить трудные моменты: «Ваша программа спасла мне жизнь», – говорили ему в эфире. Среди самых известных передач Антонова – «Дежавю», «Был бы повод», «Настоящий хит-парад».

Ранее Антонов получил медицинское образование и более года служил фельдшером в медицинской роте в Чечне, спасая жизни бойцов, а затем работал в гражданской медицине. Однако позже он посвятил себя радио, где стал не только автором проектов, но и ведущим информационных выпусков.

Особенно его запомнили в дни острых событий: именно Михаил вышел в прямой эфир ранним утром 24 февраля 2022 года, когда началась спецоперация на Украине. Коллеги и слушатели отмечают, что его голос навсегда останется символом радио «Комсомольская правда».

Напомним, в марте Константин Цивилев, известный телеведущий и сатирик, скончался в возрасте 59 лет; он был автором более 50 документальных фильмов из цикла «Городские истории» и оставил значительный след в культурной жизни Москвы.