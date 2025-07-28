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    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов 10 тезисов об экономике данных из зала ожидания

    Либо страны развивают собственные технологии обработки данных (как Россия и Китай), либо становятся технологическими колониями (как Украина). Третьего не дано. Нейтралитета в экономике данных не существует.

    0 комментариев
    Илья Ухов Илья Ухов Выбор Владимира защитил Русь от растворения

    Что если бы Владимир в конце X века избрал не православие, а какую-то другую религию в качестве государственной на Руси? Каковы были бы последствия для нас теперешних?

    10 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Крещение Руси стало основанием русской цивилизации

    Крещение Руси – это нечто гораздо более важное, фундаментальное и живое, чем все грехи и бедствия нашей истории. А православная вера – это сила, способствующая примирению и исцелению.

    11 комментариев
    28 июля 2025, 22:17 • Новости дня

    Зеленский подписал закон об увеличении численности СБУ

    Tекст: Антон Антонов

    Численность сотрудников Службы безопасности Украины увеличится с 27 тыс. до 37–41 тыс. человек, соответствующий закон подписал украинский лидер Владимир Зеленский.

    В карточке законопроекта на сайте указано: «Возвращено с подписью президента Украины», передает РИА «Новости».

    Как сообщали в Раде, документ предусматривает рост численности службы с 27 тыс. до 37 тысяч сотрудников в мирное время. В условиях военного положения штатная численность составит 41 тыс. человек (ранее – 31 тыс.)

    Согласно закону, сотрудникам СБУ разрешили применять оружие при выполнении задач обороны. Вместо подразделения борьбы с терроризмом будет создан центр специальных операций «А». Новый центр займется «оперативно-боевой деятельностью».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, СБУ провела массовые обыски у детективов антикоррупционного бюро Украины. Зеленский внес в Верховную раду законопроект, по которому сотрудники Национального антикоррупционного бюро, имеющие доступ к гостайне, должны проходить полиграф раз в полгода под контролем СБУ.

    Позднее Зеленский признал, что подал в Верховную раду законопроект о восстановлении полномочий НАБУ. Новый документ фактически отменяет положения прошлой инициативы, предусматривает, что проверки сотрудников на полиграфе будут проводить сами антикоррупционные ведомства, а не СБУ, и предусматривает согласование методологии с СБУ.

    На ваш взгляд
    Что заставило Зеленского сдать назад в скандале с урезанием полномочий антикоррупционных ведомств на Украине?



    Результаты


    28 июля 2025, 05:17 • Новости дня
    Стал известен поставщик наркотиков для украинских властей

    РИА «Новости» назвало брата Ермака поставщиком наркотиков для украинских властей

    Стал известен поставщик наркотиков для украинских властей
    @ Pool/Ukrainian Presidentia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Младший брат Андрея Ермака, главы офиса украинского президента, Денис летом 2024 года поставлял из Афганистана наркотики для руководства Украины, заявил источник, представив фото билетов и паспорта Ермака и его спутников.

    Согласно документам, 15 июля 2024 года Денис Ермак отправился на самолете из Кишинева в Баку, в тот же день из Баку в Дубай, а 17 июля – из Дубая в Кабул. Обратно, согласно билетам, он летел 2 августа из Кабула в Стамбул.

    «Летом 2024 года Денис Ермак в сопровождении двух граждан Украины Евгения Богатырева и этнического афганца Ахмада Касими приехали в Кабул по маршруту Украина – Молдавия – Азербайджан – ОАЭ – Афганистан за партией наркотиков. Из Афганистана прямым рейсом в Турцию, откуда обратно на Украину через Молдавию», – приводит РИА «Новости» слова информатора.

    Он считает, что в багаже Богатырева и Касими на Украину привезли наркотики.

    Источник добавил, что сотрудник ГУР Украины вывезти наркотики из аэропорта Кабула может легко, а турецкие и молдавские силовики содействуют украинским спецслужбам.

    В договоре страхования, оформленном на Ермака, целью визита в Афганистан указаны «экскурсионный туризм, обучение, пляжный отдых, интеллектуальный труд, активный отдых». Период страхования – с 15 июля по 3 августа 2024 года, страховая сумма – 30 тыс. евро.

    Как писала в феврале газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала странное поведение Владимира Зеленского в ходе разговора с журналистами на Мюнхенской конференции по безопасности.


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    28 июля 2025, 15:23 • Новости дня
    Трамп захотел сократить срок для урегулирования ситуации на Украине
    Трамп захотел сократить срок для урегулирования ситуации на Украине
    @ Will Oliver/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский президент Дональд Трамп намерен уменьшить ранее обозначенный им 50-дневный срок для достижения договоренности между Москвой и Вашингтоном по урегулированию ситуации на Украине.

    Об этом он сообщил, отвечая на вопросы журналистов во время встречи с премьер-министром Британии Киром Стармером в Тернберри, передает ТАСС.

    «Я сокращу эти 50 дней <…> до меньшего числа. Потому что я думаю, что уже знаю ответ, знаю, что произойдет», – заявил Трамп.

    Напомним, Трамп заявил о намерении ввести «очень жесткие пошлины» против России, если соглашение по урегулированию конфликта на Украине не будет достигнуто за 50 дней.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва хотела бы разобраться в смысле заявления Трампа о 50 днях, необходимых для урегулирования ситуации на Украине.

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    22 июля 2025, 21:35 • Видео
    Новая проблема Украины: у ЕС кончились деньги

    Дальнейший план действий Украины, согласно которому Евросоюз будет покупать для ВСУ американское оружие, под угрозой. Причина банальна: у стран Евросоюза закончились деньги. В первую очередь это касается Франции.

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    28 июля 2025, 17:04 • Новости дня
    Трамп назвал новый срок для урегулирования на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил о сокращении установленного им срока для достижения договоренностей между Россией и США по Украине до 10-12 дней.

    Такое решение он озвучил после встречи с премьер-министром Британии Киером Стармером в Тернберри, передает ТАСС.

    «Я установлю новый срок в 10-12 дней, начиная с сегодняшнего дня. Нет смысла ждать», – сказал Трамп. По его словам, предыдущий срок в 50 дней был «проявлением щедрости» со стороны США, однако за это время «не видно прогресса» в урегулировании кризиса.

    Напомним, Трамп заявил о намерении уменьшить ранее обозначенный им 50-дневный срок для достижения договоренности между Москвой и Вашингтоном по урегулированию ситуации на Украине. После этого котировки российских акций изменили динамику на отрицательную.

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    28 июля 2025, 09:37 • Новости дня
    Американский эксперт объяснил, почему конфликт на Украине должен завершиться до конца года
    Американский эксперт объяснил, почему конфликт на Украине должен завершиться до конца года
    @ Viacheslav Madiievskyi/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Американский политический обозреватель и радиоведущий Стив Джилл допустил, что конфликт на Украине может завершиться к концу 2025 года на фоне ослабления киевской власти и усталости Запада.

    Американский политический обозреватель и радиоведущий Стив Джилл считает, что дальнейшее продвижение российских войск, снижение влияния Владимира Зеленского и желание Дональда Трампа завершить украинский конфликт способны привести к его урегулированию до конца этого года, передает ТАСС.

    Он добавил, что Дональд Трамп требует отчет о расходовании сотен миллиардов долларов, отправленных из США на Украину. Джилл отметил, что этот вопрос начинает волновать все больше американских чиновников и изданий.

    Эксперт также указал на ослабление европейской коалиции, оказывающей поддержку Киеву, и рост усталости западных государств от конфликта. По его словам, западные СМИ стали признавать утрату контроля Зеленским над ситуацией в стране, а Трамп заявил, что США вновь отправят вооружения на Украину, однако платить за них будет Западная Европа. Он подчеркнул, что ряд стран Западной Европы уклонились от выполнения обещанных выплат.

    Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что Россия и Украина смогут заключить мир, когда проблемы каждой из сторон будут разрешены.

    Премьер Венгрии Виктор Орбан назвал личную встречу Владимира Путина и Дональда Трампа необходимым условием для установления мира на Украине.

    Политолог Станислав Ткаченков выделил три вывода из переговоров России и Украины в Стамбуле.

    В Кремле отметили, что будущие принципы взаимоотношений между Россией и Украиной определятся только после завершения и выполнения задач специальной военной операции.

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    28 июля 2025, 15:56 • Новости дня
    Рынок акций России упал после заявлений Трампа по Украине

    Рынок акций России упал из-за заявлений Трампа по Украине

    Рынок акций России упал после заявлений Трампа по Украине
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Котировки российских акций изменили динамику на отрицательную после слов президента США Дональда Трампа о сокращении сроков на достижение перемирия на Украине.

    За несколько минут до выступления индикатор рынка показывал прирост на уровне 0,2%, передает РИА «Новости».

    К 15:11 по московскому времени индекс Московской биржи снизился на 0,94%, опустившись до 2 746,24 пункта.

    Ранее Трамп заявил, что намерен уменьшить ранее обозначенный им 50-дневный срок для достижения договоренности между Москвой и Вашингтоном по урегулированию ситуации на Украине.

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    28 июля 2025, 09:39 • Новости дня
    Украина впервые импортировала газ из Азербайджана новым маршрутом
    Украина впервые импортировала газ из Азербайджана новым маршрутом
    @ Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Азербайджанский газ по новому направлению поступил на Украину через Болгарию и Румынию, что стало первой подобной поставкой.

    Украина впервые начинает импортировать азербайджанский газ по Трансбалканскому коридору, сообщил глава украинского «Нафтогаза» Сергей Корецкий в соцсетях.

    По его словам, заключено первое соглашение о закупке газа с компанией группы SOCAR – SOCAR Energy Ukraine, передает ТАСС.

    Тестовая поставка топлива будет осуществлена через Болгарию и Румынию. Это событие открывает новый маршрут для поставок газа на Украину. Ранее Украина не импортировала газ из Азербайджана по данному направлению.

    Корецкий отметил, что соглашение с SOCAR Energy Ukraine – первый подобный контракт. Подробности объемов поставки и финансовые условия сделки пока не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что разногласия по конфликту на Украине не станут причиной для разрушения отношений между Российской Федерацией и Азербайджаном.

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял от украинской журналистки шевроны ВСУ со словами «продолжайте также».

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    28 июля 2025, 13:23 • Новости дня
    ВС России ударили по военному аэродрому ВСУ
    ВС России ударили по военному аэродрому ВСУ
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В ночь на понедельник ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, включая аэробаллистические гиперзвуковые ракеты «Кинжал», а также ударными беспилотниками по военному аэродрому.

    Кроме того, удары наносились по складу боеприпасов, ракетного вооружения и комплектующих для производства беспилотников, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России было нанесено поражение пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 139 районах.

    Средствами ПВО сбиты снаряд американской РСЗО HIMARS и 203 беспилотника.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 664 самолета, 283 вертолета, 73 153 беспилотника, 624 ЗРК, 24 363 танка и других бронемашин, 1581 боевая машина РСЗО, 27 929 орудий полевой артиллерии и минометов, 38 813 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Ранее ВС России поразили места сборки и хранения беспилотников ВСУ. ВС России также нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины.

    За прошлую неделю ВС России уничтожили на Украине четыре пусковые установки ЗРК Patriot.

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    28 июля 2025, 20:48 • Новости дня
    Россия решила закрыть 20 пунктов пропуска на границе с Украиной

    Правительство РФ решило закрыть 20 пунктов пропуска на границе с Украиной

    Россия решила закрыть 20 пунктов пропуска на границе с Украиной
    @ Максим Захаров/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские власти приняли решение прекратить работу 20 пограничных пунктов, ранее действовавших по соглашению с Киевом, начиная с августа текущего года.

    Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, передает ТАСС. Согласно документу, с 1 августа 2025 года закроются 20 пунктов пропуска, созданных в соответствии с соглашением между правительствами России и Украины от февраля 1995 года. В перечень вошли 13 автомобильных и семь железнодорожных переходов.

    «Закрыть с 1 августа 2025 г. пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации, установленные в соответствии с соглашением между правительством РФ и правительством Украины о пунктах пропуска через государственную границу между Российской Федерацией и Украиной от 8 февраля 1995 г., по перечню согласно приложению», – говорится в распоряжении.

    В списке в том числе также фигурируют погранпереходы, которые после вхождения в состав России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей по итогам референдумов перестали быть пунктами пропуска на границе России и Украины.

    В июне стало известно, что между Россией и Китаем появится первый пограничный пост на канатной дороге.

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    28 июля 2025, 14:49 • Новости дня
    CNN: Истощение запасов ракет для THAAD обеспокоило военных США

    Tекст: Денис Тельманов

    Военные эксперты опасаются снижения глобальной роли США из-за нехватки ракетных перехватчиков для системы THAAD после событий на Ближнем Востоке.

    Беспокойство военных кругов США по поводу истощения запасов ракет-перехватчиков THAAD озвучил канал CNN, ссылаясь на бывших сотрудников Пентагона и экспертов оборонной отрасли. По их мнению, недостаточные темпы и объемы производства не позволяют быстро восполнить израсходованные резервы.

    Эксперт по противоракетной обороне заявил: «Доклады о расходе THAAD вызывают обеспокоенность. США не могут себе позволить продолжать такого рода вещи». Бывший сотрудник Пентагона добавил, что нынешние производственные мощности не справляются с задачей пополнения арсеналов.

    Ранее издание The Wall Street Journal сообщало о развертывании двух комплексов THAAD в Израиле и использовании 150 перехватчиков за 12 дней конфликта. Это почти четверть всех ракет, закупленных Пентагоном с 2010 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Берлин передал на Украину три комплекса ПВО Patriot и сейчас обсуждает с США возможные новые поставки и пополнение своих складов. Краткосрочные боевые действия между Израилем и Ираном обнажили острый дефицит ракет-перехватчиков в военных арсеналах США и вызвали вопросы об их эффективности. США выступили против передачи Германии зенитных комплексов Patriot взамен тех, что страна намерена отправить на Украину.

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    28 июля 2025, 07:07 • Новости дня
    «Северяне» рассказали о перегруппировке войск ВСУ на Сумском направлении
    «Северяне» рассказали о перегруппировке войск ВСУ на Сумском направлении
    @ Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko/REUTERS

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские военнослужащие группировки «Север» заметили, что ВСУ в Сумской области проводят перегруппировку войск, что не спасает их от смертоносных атак ВС России.

    «Противник проводит перегруппировку своих войск. Штурмовые подразделения были частично выведены с линии боевого соприкосновения на восполнение потерь, на передний край командование ВСУ перебросило сводные группы солдат из механизированных бригад», – сообщил неофициальный Telegram-канал группировки «Северный ветер».

    Бойцы отметили, что ожесточенные бои продолжаются в лесных массивах около Алексеевки и в Юнаковке. В последней десантники уничтожили несколько боевых групп ВСУ и зачистили важный опорный пункт в жилой застройке на юго-западной окраине села.

    Морпехи и мотострелки «Севера», сломив упорное сопротивление противника, выбили его их нескольких опорных пунктов в лесополосах западнее Юнаковки.

    В окрестностях сел Рыжевка, Пересыпки и Соляники были вскрыты и уничтожены несколько боевых групп, а также расчет БПЛА ВСУ.

    На Харьковском направлении, по словам бойцов, не прекращаются ожесточенные бои в Волчанске и прилегающих лесных массивах, а также в окрестностях села Меловое, где противник бросает на убой штурмовые группы.

    «На Волчанском и Липцовском направлениях в результате огневого поражения уничтожены 16 штурмовых групп ВСУ вместе с автомобильной техникой, несколько минометных расчетов ВСУ», – рассказали военные.

    Они добавили, что за сутки потери противника составили свыше 170 человек (из них более 100 в Сумской области и свыше 70 в Харьковской).

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, украинское командование направило дополнительные силы ВСУ в район Мелового Харьковской области, чтобы попытаться остановить продвижение российских войск и удержать позиции.

    Кроме того, стало известно, что Сумы покинуло руководство 61-й механизированной бригады ВСУ, не восстановив боеспособность соединения даже с усилением резервами.

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    28 июля 2025, 09:25 • Новости дня
    На Украине произошли взрывы возле военного аэродрома в Староконстантинове
    На Украине произошли взрывы возле военного аэродрома в Староконстантинове
    @ Joerg Carstensen/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Серия взрывов произошла в Староконстантинове Хмельницкой области, где на восточной окраине города находится военный аэродром.

    Взрывы в украинском городе Староконстантинове, где находится военный аэродром, произошли утром, передает ТАСС. Известно, что аэродром расположен на восточной окраине города, который находится в Хмельницкой области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, второй раз за утро вся территория Украины оказалась охвачена воздушной тревогой. Утром воздушная тревога впервые за день также охватила всю страну и продолжалась около получаса. В этот период поступали сообщения о взрывах в Хмельницкой области на западе Украины, а также в находящемся под контролем Киева Херсоне.

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    28 июля 2025, 07:05 • Новости дня
    Глава МИД Австрии раскритиковала Трампа из-за Украины
    Глава МИД Австрии раскритиковала Трампа из-за Украины
    @ IMAGO/Michael Indra/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Позиция президента США Дональда Трампа по украинскому конфликту и возможному членству Украины в НАТО вызвала недовольство у австрийского министра иностранных дел Беате Майнль-Райзингер.

    Министр подвергла резкой критике Трампа за его подход к урегулированию ситуации на Украине в интервью изданию Welt, пишет РБК.

    «Украина хочет мира, Россия – нет. Если бы [президент России Владимир] Путин действительно был заинтересован в мире, он бы уже начал переговоры о перемирии. Президент США Трамп фактически преподнес Путину Крым и несколько восточных областей на блюдечке с голубой каемочкой, а также исключил членство Украины в НАТО», – сказала Майнль-Райзингер.

    По ее мнению, России становится сложнее продолжать боевые действия, а время работает против Москвы.

    Также Майнль-Райзингер заявила о готовности обсуждать возможный отказ Австрии от нейтралитета, что может привести к вступлению страны в НАТО. Она отметила, что идея вступления в альянс не имеет широкой поддержки среди австрийцев.

    Министр указала, что Австрия усиливает вложения в оборону и сотрудничество с партнерами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил о возможности установления прочного мира и на Украине, и на Ближнем Востоке.

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    28 июля 2025, 17:39 • Новости дня
    Трамп заявил об утрате интереса к переговорам с Россией по Украине
    Трамп заявил об утрате интереса к переговорам с Россией по Украине
    @ Hu Yousong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский лидер Дональд Трамп заявил журналистам в ходе визита в Шотландию, что больше не слишком заинтересован в переговорах по урегулированию конфликта на Украине.

    «Я больше не слишком заинтересован в переговорах. У нас такие приятные, уважительные разговоры – а потом на следующую ночь умирают люди», – сказал он, передает РИА «Новости».

    Президент США подчеркнул, что не ожидал такого развития ситуации по Украине и надеялся достичь соглашения. Однако он не исключил, что возможность для договоренности еще существует. «Возможно, это все еще произойдет», – допустил Трамп.

    Напомним, Трамп заявил о намерении уменьшить ранее обозначенный им 50-дневный срок для достижения договоренности между Москвой и Вашингтоном по урегулированию ситуации на Украине.

    Ранее США выразили поддержку прямым переговорам России и Украины.

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    28 июля 2025, 10:38 • Новости дня
    Bloomberg сообщил о разрушении имиджа Зеленского на Западе

    Tекст: Ольга Иванова

    Действия Владимира Зеленского в отношении антикоррупционных структур на Украине негативно сказались на его репутации в западных странах, пишет Bloomberg.

    Владимир Зеленский разрушил свой образ на Западе из-за действий против антикоррупционных агентств на Украине, передает РИА «Новости».

    В статье Bloomberg отмечается: «Героическая броня Зеленского разбилась вдребезги».

    Обозреватель издания напомнил, что еще до начала боевых действий на Украине Зеленский не пользовался широкой поддержкой в стране – его рейтинг одобрения тогда составлял лишь около 25%. Автор материала считает, что последние шаги украинского лидера стали сигналом для Запада о перемене в восприятии Зеленского и его политики.

    Напомним, Верховная рада одобрением 263 голосов приняла закон, который фактически ликвидирует независимость НАБУ и САП. Он устанавливает верховенство генпрокурора Украины над прокурорами САП, что переводит в его подчинение антикоррупционную прокуратуру и оказывает влияние на дела НАБУ.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, вечером вторника, 22 июля, мэр Киева Виталий Кличко присоединился к протестующим, которых, по некоторым подсчетам, было не менее тысячи человек, а к вечеру их стало вдвое больше. На следующий день протесты продолжились.

    Директор НАБУ Семен Кривонос выразил мнение, что после возможного принятия закона, возвращающего полномочия Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуре (САП), атаки на антикоррупционные органы могут перейти на новый уровень.

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    28 июля 2025, 02:41 • Новости дня
    Симоньян назвала цели атак дронов ВСУ по «Сириусу» и аэропортам

    Tекст: Ирма Каплан

    Украина и страны Запада пытаются расшатать политически нейтральных россиян, атакуя места скопления детей и аэропорты, поделилась главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

    «Они зачем устраивают коллапс в наших аэропортах в разгар курортного сезона? Зачем они на этой неделе пустили, я даже не знаю сколько, беспилотников, но огромное количество, на Сочи и на «Сириус»? Это какие такие военные объекты в «Сириусе»? Это одна большая школа», – цитирует РИА «Новости» выступление Симоньян на телеканале «Россия 1».

    Она добавила, что в ночь атак беспилотников на «Сириус» ее дети были там и ночевали в коридоре с такими же ребятами. По ее словам, все это делается для провокации у нейтральных граждан определенных реакций.

    «С тем, чтобы возможность улететь, отдыхать куда-то на море, для них стала важнее, чем будущее страны. А будущее страны – это и есть исход СВО. А исход СВО – это... такая необходимость мириться с тем, что вот дети спят в коридоре. Иногда можно куда-то не улететь, отпуск, может быть, даже придется отменить. Они пытаются сделать так, чтобы мы сами себя победили и в результате сами себе проиграли, как мы уже делали дважды в XX веке, в начале и в конце», – сказала она.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ночь на 24 июля по нефтебазе на улице Таврической произошло попадание дрона, сообщил глава федеральной территории «Сириус» Дмитрий Плишкин.

    Российские средства противовоздушной обороны в ночь на четверг  нейтрализовали 39 украинских дронов самолетного типа, сообщило Министерство обороны России.

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    Банк России резко снизил ставку – сразу на два процентных пункта. Обычно это напрямую сказывается на ставках по кредитам и депозитам. И для рубля смягчение политики ЦБ означает путь к ослаблению. Однако реальная ситуация в России не такая однозначная, как в учебниках. Какого же эффекта стоит ждать? Подробности

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    Европа теряет еще одно нейтральное государство

    Еще одна европейская страна рискует утратить нейтралитет. Так, глава МИД Австрии Беате Майнль-Райзингер заявила о готовности страны начать дискуссию о вступлении в НАТО. Эксперты отмечают, что в случае необходимой политической воли со стороны Вены, этот шаг может быть легко осуществим, однако потерю нейтралитета может не одобрить население республики. Что вступление Австрии в НАТО будет означать для России? Подробности

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    Как формируется новый облик российского ВМФ

    «Сейчас в России строятся десятки кораблей». Такими словами в День Военно-морского флота эксперты оценивают как обновление корабельного состава, так и резкий рост значения роботизированных систем для морских боевых действий. Как формируется новый облик ВМФ России и какие задачи отрабатывались на завершающихся учениях «Июльский шторм»? Подробности

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    Для переделки русских в эстонцев привлекли армию

    Новый способ ассимиляции русского населения стали внедрять в Эстонии. На этот раз к делу привлекли местные вооруженные силы, где заодно пытаются решить проблему нелояльности призывников русского происхождения. Результатом этих процессов, по мнению политологов, станет лишь рост ненависти русских к угнетателям. Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Новая проблема Украины: у ЕС кончились деньги

      Дальнейший план действий Украины, согласно которому Евросоюз будет покупать для ВСУ американское оружие, под угрозой. Причина банальна: у стран Евросоюза закончились деньги. В первую очередь это касается Франции.

    • Трамп требует от Киева атаковать Россию?

      Несколько ведущих СМИ Запада написали о том, что президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским якобы призвал ВСУ перейти в наступление и ударить по Москве и Санкт-Петербургу. Можно ли этому верить?

    • Словакию сломали: 18-й пакет санкций ЕС принят

      После нескольких бесплодных попыток представители ЕС все-таки утвердили 18-й пакет санкций против России, который Франция ранее называла «самым жестким в истории». Что в него входит?

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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