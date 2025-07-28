Зеленский подписал закон об увеличении численности СБУ

Tекст: Антон Антонов

В карточке законопроекта на сайте указано: «Возвращено с подписью президента Украины», передает РИА «Новости».

Как сообщали в Раде, документ предусматривает рост численности службы с 27 тыс. до 37 тысяч сотрудников в мирное время. В условиях военного положения штатная численность составит 41 тыс. человек (ранее – 31 тыс.)

Согласно закону, сотрудникам СБУ разрешили применять оружие при выполнении задач обороны. Вместо подразделения борьбы с терроризмом будет создан центр специальных операций «А». Новый центр займется «оперативно-боевой деятельностью».

Как писала газета ВЗГЛЯД, СБУ провела массовые обыски у детективов антикоррупционного бюро Украины. Зеленский внес в Верховную раду законопроект, по которому сотрудники Национального антикоррупционного бюро, имеющие доступ к гостайне, должны проходить полиграф раз в полгода под контролем СБУ.

Позднее Зеленский признал, что подал в Верховную раду законопроект о восстановлении полномочий НАБУ. Новый документ фактически отменяет положения прошлой инициативы, предусматривает, что проверки сотрудников на полиграфе будут проводить сами антикоррупционные ведомства, а не СБУ, и предусматривает согласование методологии с СБУ.

На ваш взгляд Что заставило Зеленского сдать назад в скандале с урезанием полномочий антикоррупционных ведомств на Украине? Массовые протесты

Реакция Запада

Другое

Голосовать Результаты



