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Участники форума «Арктика. Лед тронулся» решили запустить проекты для развития региона
Около 500 молодых ученых и экоактивистов из 64 российских регионов и 16 стран мира собрались в Югре, чтобы предложить проекты для устойчивого развития Арктической зоны.
Всероссийский форум-фестиваль «Арктика. Лед тронулся» платформы Росмолодежь.Форумы проходит в Югре с 27 по 31 июля. Участие в нем принимают около 500 молодых ученых, экологических волонтеров и исследователей из 64 регионов России и 16 других стран.
Приветствие участникам направил президент России Владимир Путин, подчеркнув важность вовлечения молодежи в освоение Крайнего Севера и сохранение природного наследия Арктики.
На пленарной сессии форума обсуждались стратегия развития Арктической зоны, перспективные профессии и меры поддержки для молодых специалистов, включая территориальные надбавки и льготные ипотечные программы. Глава Управления Президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков отметил, что государство стимулирует приток молодых кадров на Север, предоставляя социальное жилье и различные пособия для молодых семей.
По словам губернатора ХМАО Руслана Кухарука, в регионе развиваются масштабные проекты в нефтяной отрасли, транспорте и инфраструктуре, что способствует экономическому росту. Полномочный представитель Президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога отметил стратегическую роль Арктики и необходимость объединять ресурсы для устойчивого развития и экологического благополучия региона.
В рамках форума участники представят проекты по очистке территорий, экологическому мониторингу, защите редких видов животных и развитию туризма. Также они ознакомятся с культурой и бытом коренных народов Югры. В насыщенной программе форума примут участие эксперты-практики, политики и представители организаций. Форум включен в нацпроект «Молодежь и дети» с 2025 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Ханты-Мансийске открылся форум, посвященный развитию Арктики. На мероприятие приехали около 500 молодых ученых, экологов и волонтеров из России и зарубежных стран.