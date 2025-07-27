Если экономить, но не голодать, в Японии вполне можно питаться на 500 рублей в день. Почему так получилось? Во всем снова виноваты русские. И это почти не шутка.2 комментария
В Ханты-Мансийске стартовал форум-фестиваль «Арктика. Лед тронулся»
Около пятисот молодых ученых, экологов и волонтеров из России и зарубежья собрались в Ханты-Мансийске на форуме, посвященном развитию Арктики.
Форум-фестиваль «Арктика. Лед тронулся» стартовал в Ханты-Мансийске на базе Академии развития гражданского общества «Добрино». Мероприятие продлится до 31 июля и объединило около пятисот молодых ученых, исследователей и экологических волонтеров из шестидесяти четырех российских регионов и шестнадцати зарубежных стран, включая Австрию, Италию, Испанию и Польшу.
В рамках форума участники обсуждают актуальные научные и экологические задачи, связанные с развитием Арктики, обмениваются опытом и представляют собственные проекты. Программа включает деловые, образовательные, культурно-познавательные мероприятия, экскурсии на предприятия Крайнего Севера, а также спортивные активности и тематические забеги.
Главным событием форума станет пленарная дискуссия «Арктика – территория возможностей» с участием представителей федеральных и региональных властей, руководителей Росмолодежи и Росприроднадзора, сенаторов и экспертов. Губернатор Югры Руслан Кухарук подчеркнул: «Арктика открывает свои двери для молодых исследователей и энтузиастов... Уверен, что авторами новой главы в истории освоения Севера станут именно участники нашего форума!».
Важная часть мероприятия – обсуждение волонтерства, науки, образования, туризма и культур коренных народов Арктики. Для гостей запланированы посещения научных центров, заводов, музеев и участие в «Арктическом забеге». Завершится форум большим концертом на центральной площади города.