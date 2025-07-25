Газете ВЗГЛЯД исполнилось 20 лет

Журналистский коллектив приступил к выпуску газеты ВЗГЛЯД с мая 2005 года, а в конце июля того же года издание официально объявило о своем выходе на медиарынок. За 20 лет газета ВЗГЛЯД стала влиятельным общественно-политическим медиа, которое специализируется на оперативных новостях, публикации аналитических материалов о российской и международной политике, бизнесе и финансах.

Редакция поздравляет всех сотрудников, авторов и постоянных читателей с юбилеем и выражает благодарность за поддержку и доверие!

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