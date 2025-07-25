На фоне общей тенденции мировой политики и того, что арабский мир (а учитывая Иран, уже и не только арабский) все больше склоняется к силовому сценарию «сбросить Израиль обратно в море», может оказаться, что единственное место на нашем веку, где мирно могут жить евреи, это Еврейская автономная область России.2 комментария
Газете ВЗГЛЯД исполнилось 20 лет
Газета ВЗГЛЯД отметила 20-летие. За этот период издание стало одним из ведущих российских экспертно-аналитических ресурсов, заслужив признание миллионов читателей благодаря своим аналитическим статьям, экспертным комментариям и мнениям.
Журналистский коллектив приступил к выпуску газеты ВЗГЛЯД с мая 2005 года, а в конце июля того же года издание официально объявило о своем выходе на медиарынок. За 20 лет газета ВЗГЛЯД стала влиятельным общественно-политическим медиа, которое специализируется на оперативных новостях, публикации аналитических материалов о российской и международной политике, бизнесе и финансах.
Редакция поздравляет всех сотрудников, авторов и постоянных читателей с юбилеем и выражает благодарность за поддержку и доверие!
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