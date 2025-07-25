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Юрист оценил перспективы привлечения певицы Седоковой к уголовной ответственности
Заслуженный юрист России Соловьев прокомментировал перспективы уголовного дела против певицы Седоковой
Для доказательства вины необходимо предоставить целый ряд фактов, свидетельствующих об умысле виновного, сказал газете ВЗГЛЯД доктор юридических наук, профессор и заслуженный юрист России Иван Соловьев, комментируя обращение семьи баскетболиста Тиммы в полицию России и Латвии с целью привлечь экс-супругу баскетболиста Анну Седокову по статье «Доведение до самоубийства».
Семья латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, который намеренно расстался с жизнью в декабре прошлого года, решила привлечь его бывшую жену певицу Анну Седокову к уголовной ответственности по статье УК РФ «Доведение до самоубийства». На артистку уже поданы заявления в правоохранительные органы Латвии и России.
«Согласно статье 110 Уголовного кодекса, доведение до самоубийства должно быть осуществлено определенным способом, а именно путем угроз, жестокого обращения или систематического унижения человеческого достоинства потерпевшего. Наказание предусматривает от двух до шести лет лишения свободы», – говорит Соловьев.
Для того чтобы подтвердить вину какого-либо человека по данной статье, продолжает собеседник, необходимо доказать один из двух вариантов умысла виновного: обвиняемый либо ставил себе цель довести другого человека до самоубийства, либо унижал этого человека. Следствию надо установить причинно-следственную связь между жестоким обращением и унижениями и принятым решением об уходе из жизни.
Подтверждением в таком случае может служить, например, предсмертная записка, где самоубийца прямо говорит, что стало причиной, объясняет специалист. При ее обнаружении необходимо будет провести почерковедческую экспертизу, чтобы установить – действительно ли ее написал тот человек. Понадобится и психолого-криминалистическая экспертиза, чтобы определить, не хотел ли человек ложно обвинить кого-то.
Также, отмечает эксперт, во внимание могут быть приняты переписки между фигурантами дела, свидетельские показания друзей, родственников, коллег. «Но нужно понимать, что свидетельские показания – это оценочное понятие. Поэтому по данной статье важен комплексный подход. Только целый ряд экспертиз может это доказать», – предупреждает юрист.
По его словам, несмотря на то что баскетболист – гражданин Латвии, а певица является гражданкой Украины, сам инцидент произошел на территории Российской Федерации, поэтому совершенно логично, что заявления о возбуждении уголовного дела поданы в России и Латвии. «Однако на какие факторы будут опираться латышские органы, абсолютно непонятно, поскольку потенциальное преступление совершено в России, все задокументировано российской полицией, все вещественные доказательства прикреплены к материалам ведущегося здесь дела», – говорит юрист.
«Тем не менее латышские органы могут вызвать Седокову на допрос. Она, конечно, может это проигнорировать, и ничего ей за это не будет. Но я бы не стал это рекомендовать. Певица может дать ответы на все интересующие иностранное следствие вопросы в письменной форме, заверив все нотариально, через своего представителя», – заключил Соловьев.
Ранее Седокова оформила заявление на вступление в наследство в последний разрешенный срок, чтобы сохранить имущество, совместно нажитое в браке с Янисом Тиммой.