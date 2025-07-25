Юрист оценил перспективы привлечения певицы Седоковой к уголовной ответственности

Заслуженный юрист России Соловьев прокомментировал перспективы уголовного дела против певицы Седоковой

Tекст: Татьяна Косолапова

Семья латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, который намеренно расстался с жизнью в декабре прошлого года, решила привлечь его бывшую жену певицу Анну Седокову к уголовной ответственности по статье УК РФ «Доведение до самоубийства». На артистку уже поданы заявления в правоохранительные органы Латвии и России.



«Согласно статье 110 Уголовного кодекса, доведение до самоубийства должно быть осуществлено определенным способом, а именно путем угроз, жестокого обращения или систематического унижения человеческого достоинства потерпевшего. Наказание предусматривает от двух до шести лет лишения свободы», – говорит Соловьев.

Для того чтобы подтвердить вину какого-либо человека по данной статье, продолжает собеседник, необходимо доказать один из двух вариантов умысла виновного: обвиняемый либо ставил себе цель довести другого человека до самоубийства, либо унижал этого человека. Следствию надо установить причинно-следственную связь между жестоким обращением и унижениями и принятым решением об уходе из жизни.

Подтверждением в таком случае может служить, например, предсмертная записка, где самоубийца прямо говорит, что стало причиной, объясняет специалист. При ее обнаружении необходимо будет провести почерковедческую экспертизу, чтобы установить – действительно ли ее написал тот человек. Понадобится и психолого-криминалистическая экспертиза, чтобы определить, не хотел ли человек ложно обвинить кого-то.



Также, отмечает эксперт, во внимание могут быть приняты переписки между фигурантами дела, свидетельские показания друзей, родственников, коллег. «Но нужно понимать, что свидетельские показания – это оценочное понятие. Поэтому по данной статье важен комплексный подход. Только целый ряд экспертиз может это доказать», – предупреждает юрист.

По его словам, несмотря на то что баскетболист – гражданин Латвии, а певица является гражданкой Украины, сам инцидент произошел на территории Российской Федерации, поэтому совершенно логично, что заявления о возбуждении уголовного дела поданы в России и Латвии. «Однако на какие факторы будут опираться латышские органы, абсолютно непонятно, поскольку потенциальное преступление совершено в России, все задокументировано российской полицией, все вещественные доказательства прикреплены к материалам ведущегося здесь дела», – говорит юрист.

«Тем не менее латышские органы могут вызвать Седокову на допрос. Она, конечно, может это проигнорировать, и ничего ей за это не будет. Но я бы не стал это рекомендовать. Певица может дать ответы на все интересующие иностранное следствие вопросы в письменной форме, заверив все нотариально, через своего представителя», – заключил Соловьев.

Ранее Седокова оформила заявление на вступление в наследство в последний разрешенный срок, чтобы сохранить имущество, совместно нажитое в браке с Янисом Тиммой.