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    Почему в Азии заново вспыхнула старая война за исторические святыни
    Глава ВТБ счел бессмысленным ремонт авианосца «Адмирал Кузнецов»
    На охрану границы Польши направили турецкие дроны Bayraktar
    Матвиенко призвала создать российского конкурента Лабубу
    Белоусов сообщил о продвижении ВС России на октябрьском направлении
    Эрдоган решил предложить Путину и Трампу встретиться в Стамбуле
    Кремль оценил возможность встречи Путина и Зеленского до осени
    Суд утвердил приговор генералу Попову по делу о хищениях
    Кассационный суд Франции отменил ордер на арест Асада
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Зеленский сносит остатки демократической «крыши»

    Разгром украинских антикоррупционных органов, а вместе с ними и грантоедской тусовки местных активистов, лишившихся демократической крыши, откроет Зеленскому путь к полному контролю внутренней политической ситуации. Опасность все еще представляют экс-президент Петр Порошенко и мэр Киева Виталий Кличко.

    3 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Зачем художнику нужны демоны

    Главный конфликт в нашей жизни происходит не между хорошим и лучшим, а между добром и злом, поэтому художнику приходится показывать и зло, причем со всеми его атрибутами и символикой.

    0 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Пятьдесят дней, которые разочаруют мир

    Если между Россией и Украиной начнутся серьезные переговоры, то Трамп скажет, что он победил. Что он заставил, что он принудил, что он молодец и сильный лидер. А мы разоблачать его ложь вряд ли станем. Иногда полезно дать ребенку игрушку, чтобы он занимался ею и не отвлекал взрослых от более важных дел.

    8 комментариев
    25 июля 2025, 19:09 • Новости дня

    Юрист оценил перспективы привлечения певицы Седоковой к уголовной ответственности

    Заслуженный юрист России Соловьев прокомментировал перспективы уголовного дела против певицы Седоковой

    Юрист оценил перспективы привлечения певицы Седоковой к уголовной ответственности
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Для доказательства вины необходимо предоставить целый ряд фактов, свидетельствующих об умысле виновного, сказал газете ВЗГЛЯД доктор юридических наук, профессор и заслуженный юрист России Иван Соловьев, комментируя обращение семьи баскетболиста Тиммы в полицию России и Латвии с целью привлечь экс-супругу баскетболиста Анну Седокову по статье «Доведение до самоубийства».

    Семья латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, который намеренно расстался с жизнью в декабре прошлого года, решила привлечь его бывшую жену певицу Анну Седокову к уголовной ответственности по статье УК РФ «Доведение до самоубийства». На артистку уже поданы заявления в правоохранительные органы Латвии и России.

    «Согласно статье 110 Уголовного кодекса, доведение до самоубийства должно быть осуществлено определенным способом, а именно путем угроз, жестокого обращения или систематического унижения человеческого достоинства потерпевшего. Наказание предусматривает от двух до шести лет лишения свободы», – говорит Соловьев.

    Для того чтобы подтвердить вину какого-либо человека по данной статье, продолжает собеседник, необходимо доказать один из двух вариантов умысла виновного: обвиняемый либо ставил себе цель довести другого человека до самоубийства, либо унижал этого человека. Следствию надо установить причинно-следственную связь между жестоким обращением и унижениями и принятым решением об уходе из жизни.

    Подтверждением в таком случае может служить, например, предсмертная записка, где самоубийца прямо говорит, что стало причиной, объясняет специалист. При ее обнаружении необходимо будет провести почерковедческую экспертизу, чтобы установить – действительно ли ее написал тот человек. Понадобится и психолого-криминалистическая экспертиза, чтобы определить, не хотел ли человек ложно обвинить кого-то.

    Также, отмечает эксперт, во внимание могут быть приняты переписки между фигурантами дела, свидетельские показания друзей, родственников, коллег. «Но нужно понимать, что свидетельские показания – это оценочное понятие. Поэтому по данной статье важен комплексный подход. Только целый ряд экспертиз может это доказать», – предупреждает юрист.

    По его словам, несмотря на то что баскетболист – гражданин Латвии, а певица является гражданкой Украины, сам инцидент произошел на территории Российской Федерации, поэтому совершенно логично, что заявления о возбуждении уголовного дела поданы в России и Латвии. «Однако на какие факторы будут опираться латышские органы, абсолютно непонятно, поскольку потенциальное преступление совершено в России, все задокументировано российской полицией, все вещественные доказательства прикреплены к материалам ведущегося здесь дела», – говорит юрист.

    «Тем не менее латышские органы могут вызвать Седокову на допрос. Она, конечно, может это проигнорировать, и ничего ей за это не будет. Но я бы не стал это рекомендовать. Певица может дать ответы на все интересующие иностранное следствие вопросы в письменной форме, заверив все нотариально, через своего представителя», – заключил Соловьев.

    Ранее Седокова оформила заявление на вступление в наследство в последний разрешенный срок, чтобы сохранить имущество, совместно нажитое в браке с Янисом Тиммой.

    24 июля 2025, 19:32 • Новости дня
    В США испугались «беспрецедентного подарка» Москвы Пекину

    СМИ: Москва может передать Пекину трофейные ракеты Storm Shadow и элементы Patriot

    В США испугались «беспрецедентного подарка» Москвы Пекину
    @ РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Российская сторона рассматривает передачу Китаю образцов западных вооружений, включая ракеты Storm Shadow и элементы ПВО Patriot, полученных как трофеи, сообщают СМИ.

    Москва может передать Пекину образцы западной трофейной военной техники, что вызовет серьезные опасения у Соединенных Штатов, сообщает Lenta.Ru со ссылкой на издание NetEase. В частности, речь идет о ракетах Storm Shadow и элементах систем противовоздушной обороны Patriot, которые были взяты российскими войсками в качестве трофеев на Украине.

    В материале подчеркивается, что этот беспрецедентный подарок, как выразились авторы NetEase, станет стратегическим ударом по интересам Вашингтона. «Как только беспрецедентный государственный подарок [президента России Владимира] Путина будет передан Китаю, Соединенные Штаты пожалеют об этом. Высокопоставленные чиновники в Вашингтоне бьют тревогу, опасаясь, что действия России могут привести к стратегическому дисбалансу», – говорится в публикации.

    Как отмечают китайские источники, передача западной техники способна не только укрепить российско-китайское партнерство, но и раскрыть перед Пекином важные технологические секреты США и их союзников. Эксперты указывают, что это усилит военно-техническое сотрудничество Москвы и Пекина и усложнит положение Запада в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД КНР подчеркнул важность предстоящего саммита для укрепления сотрудничества и поиска согласия в условиях мировой нестабильности.

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    24 июля 2025, 22:02 • Новости дня
    На Украине раскрыли план «свержения» Зеленского
    На Украине раскрыли план «свержения» Зеленского
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    План «свержения» главы киевского режима Владимира Зеленского включает отмену антикоррупционных реформ, отставку соратников, в том числе Андрея Ермака, и личную дилемму Владимира Зеленского по дальнейшему управлению страной, сообщило украинское издание «Страна».

    Украинское издание «Страна» со ссылкой на источники обнародовало план по смещению Владимира Зеленского, передает ТАСС.

    По данным источников, на первом этапе инициаторы требуют полной отмены изменений в законах, регулирующих деятельность Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. По мнению источников, если Зеленский уступит этим требованиям, он потеряет поддержку силовых структур, необходимую для управления страной.

    Вторым этапом называются попытки добиться отставки главы офиса Зеленского Андрея Ермака и премьер-министра Юлии Свириденко, которых считают ключевыми фигурами в окружении главы киевского режима.

    Организаторы протеста намерены использовать существующие внутриполитические противоречия в команде Зеленского, включая недовольство со стороны главы фракции «Слуга народа» Давида Арахамии и руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов в России).

    В публикации уточняется, что на третьем этапе, после продолжения протестов, Зеленскому будет предложено выбрать между сохранением номинальной должности без реальной власти или отставкой. Также возможен более жесткий сценарий с принуждением к уходу или «насильственным смещением» в случае отказа. В частности, в материале подчеркивается: «Зеленскому предложат стать «свадебным генералом», который не управляет страной, или уйти в отставку».

    Колумнист британской газеты The Telegraph Оуэн Мэттьюс заявил, что уход Владимира Зеленского поможет Украине избежать повторения ошибок прошлого.

    Американский журналист Сеймур Херш сообщил о планах США «насильственно сменить» Зеленского в ближайшее время.

    Владимир Зеленский ранее подчеркнул, что решение о его отставке могут принять только граждане Украины.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что рейтинг Владимира Зеленского продолжает снижаться.


    На ваш взгляд
    Каковы перспективы протестов на Украине?




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    Комментарии (8)
    22 июля 2025, 21:35 • Видео
    Новая проблема Украины: у ЕС кончились деньги

    Дальнейший план действий Украины, согласно которому Евросоюз будет покупать для ВСУ американское оружие, под угрозой. Причина банальна: у стран Евросоюза закончились деньги. В первую очередь это касается Франции.

    Комментарии (0)
    24 июля 2025, 21:46 • Новости дня
    Гусман освобожден от должности первого замгендиректора ТАСС
    Гусман освобожден от должности первого замгендиректора ТАСС
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Михаил Гусман, проработавший в структурах ТАСС около 30 лет, освобожден от должности первого заместителя генерального директора агентства.

    Михаил Гусман освобожден от должности первого заместителя генерального директора агентства, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает ТАСС. Таким образом завершилась почти 30-летняя карьера Гусмана в структурах главного государственного информационного агентства страны.

    Михаилу Гусману 75 лет, большую часть своей профессиональной жизни он посвятил работе в ТАСС. С 2000 года он известен широкой аудитории как автор и ведущий телевизионного цикла «Формула власти». В разные годы журналист удостаивался государственных наград, включая звания заслуженного работника культуры России и заслуженного журналиста России.

    Гусман также занимает должности в структурах ЮНЕСКО. Он возглавляет Российский комитет Международной программы развития коммуникаций, входит в состав Межправительственного совета ЮНЕСКО по вопросам информации и коммуникациям и Комиссии России по делам ЮНЕСКО.

    Комментарии (31)
    24 июля 2025, 21:56 • Новости дня
    FT: Ермак отменял приказы военного руководства Украины и влиял на ход операций ВСУ

    FT сообщила о вмешательстве Ермака в военные операции и кадровые перестановки на Украине

    FT: Ермак отменял приказы военного руководства Украины и влиял на ход операций ВСУ
    @ AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Глава офиса Зеленского Андрей Ермак неоднократно отменял приказы военного командования, оказывая влияние на проведение операций, сообщили украинские чиновники газете The Financial Times.

    Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак отменял решения военного командования и влиял на ход военных операций, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию Financial Times. Газета пишет, что Ермак имел «полное влияние» на ряд военных действий, в том числе в районе Артемовска, ссылаясь на слова двух украинских чиновников, участвовавших в планировании операций.

    По информации Financial Times, Ермак играл ключевую роль в переговорах по обмену военнопленными с Россией. Собеседники издания отмечают, что в политической системе Украины ничего не происходит без его одобрения или контроля. Один из бывших чиновников провел параллель между отношениями Зеленского и Ермака и тем, как Джордж Буш – младший делил власть с Диком Чейни.

    Financial Times также называет перестановки в украинском правительстве «важнейшим проектом» Ермака. По словам двух бывших высокопоставленных украинских чиновников, Ермак контролировал отставку экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, который затем был назначен послом в Лондоне.

    Ранее американское издание Politico назвало главу офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака украинским чиновником, которого не принимают в Вашингтоне ни республиканцы, ни демократы.

    В Верховной раде Украины отметили усиление полномочий Ермака после его поездки в Соединенные Штаты.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Ермак старается ослабить другие «придворные группировки» в ЗЕ-команде, чтобы удержать власть.

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    25 июля 2025, 02:59 • Новости дня
    Следствие назвало организаторов теракта в «Крокусе»
    Следствие назвало организаторов теракта в «Крокусе»
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Организаторы теракта в концертном зале «Крокус сити холл» действовали в интересах Украины, свидетельствуют материалы дела.

    По данным материалов дела, руководителями террористического сообщества были «Беков А. И., Хикматов А. М., неустановленные организаторы под псевдонимами Сайфулло, Ахи», передает ТАСС.

    «В период с 1 ноября 2023 года по 5 марта 2024 года, действуя в интересах высшего политического руководства Украины, за материальное вознаграждение определили объект преступного посягательства – концертный зал «Крокус сити холл», – говорится в материалах.

    Указывается, что находящиеся за рубежом Беков и Хикматов занимались подготовкой членов террористической группы для совершения терактов в Москве и Каспийске (был предотвращен). Сообщается, что они подключили к теракту членов запрещенной в России организации «Вилаят Хорасан». Террористическая организация включала несколько структурных ячеек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, четверо непосредственных исполнителей теракта в концертном зале «Крокус сити холл» признаны вменяемыми по результатам психиатрической экспертизы.

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    25 июля 2025, 09:41 • Новости дня
    Семья Тиммы подала заявления о привлечении Седоковой к уголовной ответственности

    Семья Яниса Тиммы решила привлечь Анну Седокову к уголовной ответственности

    Семья Тиммы подала заявления о привлечении Седоковой к уголовной ответственности
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Семья погибшего баскетболиста Яниса Тиммы обратилась в правоохранительные органы Латвии и России с заявлением о привлечении к уголовной ответственности певицы Анны Седоковой, сообщила адвокат Маргарита Грачева.

    Адвокат Маргарита Грачева, представляющая интересы родственников погибшего латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, сообщила, что заявления в отношении певицы Анны Седоковой были поданы в правоохранительные органы Латвии и России, передает РИА «Новости».

    По словам Грачевой, семья Тиммы требует привлечь Седокову к уголовной ответственности по статье УК РФ «Доведение до самоубийства».

    Ранее стало известно, что тело Яниса Тиммы, бывшего мужа Седоковой, было найдено в центре Москвы 17 декабря. Сообщалось, что он покончил с собой.

    В начале апреля адвокат Екатерина Гордон сообщила о прекращении работы ее команды по вопросу оформления наследства для родственников Тиммы в России, отметив, что не видит перспектив юридической борьбы с Седоковой. Отец Яниса Тиммы Райтис Тимма ранее заявлял о намерении продолжить юридическую борьбу против Седоковой.

    Ранее певица Анна Седокова оформила заявление на вступление в наследство в последний разрешенный срок, чтобы сохранить совместно нажитое имущество в браке с Янисом Тиммой.

    Следственная проверка установила, что латвийский баскетболист Янис Тимма и бывший супруг Анны Седоковой покончил с собой.

    Следствие в Москве отказало в возбуждении уголовного дела по факту смерти Яниса Тиммы. Родные намеревались обжаловать это решение.

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    25 июля 2025, 14:40 • Новости дня
    Глава ВТБ счел бессмысленным ремонт авианосца «Адмирал Кузнецов»

    Глава ВТБ Костин заявил о нецелесообразности ремонта авианосца «Адмирал Кузнецов»

    Глава ВТБ счел бессмысленным ремонт авианосца «Адмирал Кузнецов»
    @ Лев Федосеев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Ремонт тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» является нецелесообразным из-за его возраста и высокой стоимости, он может быть продан или утилизирован, заявил глава ВТБ, председатель совета директоров Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Андрей Костин.

    Глава ВТБ и председатель совета директоров Объединенной судостроительной корпорации Андрей Костин заявил, что дальнейший ремонт авианосца «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» не имеет смысла. По его словам, кораблю уже более 40 лет, а восстановление обходится крайне дорого, пишет «Коммерсантъ».

    Костин отметил: «Я думаю, вопрос будет решен в том плане, что будет либо продан, либо утилизирован».

    Авианосец «Адмирал Кузнецов» встал на ремонт после участия в боевой операции у берегов Сирии. Ранее сообщалось, что крейсер планировали модернизировать, оснастив новой палубой с трамплином, силовой установкой, кабельными трассами, системой управления взлетом и посадкой палубной авиации, а также новой навигационной системой.

    По информации источника в кораблестроительной отрасли, после этих работ срок службы корабля должен был увеличиться на 20 лет.

    В составе ВМФ России сейчас находится один авианосец – «Адмирал Кузнецов», который проходит ремонт и модернизацию. Он способен и обслуживать 28 самолетов и 24 вертолета.

    Мурманский гарнизонный военный суд ранее восстановил картину возникновения и развития пожара на тяжелом авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов».

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    24 июля 2025, 23:02 • Новости дня
    ВСУ сообщили о прекращении работы Starlink по всей линии фронта

    Украинский военный сообщил о прекращении работы Starlink по всей линии фронта

    ВСУ сообщили о прекращении работы Starlink по всей линии фронта
    @ Rafael Henrique/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Связь через спутниковую систему Starlink прекратилась на всей линии фронта, сообщил украинский военный с позывным «Тень».

    Спутниковая система связи Starlink перестала работать у Вооруженных сил Украины по всей линии фронта, как заявил украинский военный с позывным «Тень», передает ТАСС.

    Официальных комментариев по этому поводу от украинских властей или компании SpaceX пока не поступало. Также не приводятся детали возможных причин отсутствия связи.

    Starlink, принадлежащий компании SpaceX Илона Маска, обеспечивает глобальный доступ к интернету с помощью группы малых спутников весом до 500 кг. Украинские военные активно использовали сервис Starlink для связи на линии фронта.

    Польские власти с 2022 года профинансировали закупку и оплату абонемента на 24,5 тыс. терминалов Starlink для Украины на сумму 83,5 млн долларов. В 2025 году Варшава планирует выделить еще 20 млн долларов на эти цели. Действие договора между Польшей и Украиной по Starlink завершится 30 сентября, а польское министерство цифровизации сообщило, что информации о поиске альтернативных решений у него нет.

    СМИ сообщили, что российские войска разрабатывают системы радиоэлектронной борьбы, способные подавлять спутники Starlink, такие как «Калинка» и «Тобол».

    Илон Маск заверил, что спутниковый интернет Starlink будет продолжать работу на Украине независимо от разногласий с киевскими властями.

    Маск предсказал обрушение украинского фронта в случае отключения Starlink.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что отключение от Starlink заставит ВСУ заново учиться воевать.

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    24 июля 2025, 19:56 • Новости дня
    Умер американский рестлер Хоган
    Умер американский рестлер Хоган
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский рестлер и актер Халк Хоган ушел из жизни, сообщил портал TMZ.

    Хогану был 71 год, пишет TMZ, передает РБК.

    Хоган начал карьеру рестлера в 1977 году и оставался на вершине популярности более 30 лет. Параллельно с карьерой в рестлинге Хоган снимался в кино и на телевидении. Первую роль он исполнил в 1982 году в фильме «Рокки 3». Позднее он участвовал в таких проектах, как сериал «Команда »А«», «Крутой Уокер», а также в фильмах «Коммандо из пригорода» и «Неистребимый шпион».

    Ранее ушел из жизни знаменитый британский музыкант и лидер Black Sabbath Оззи Осборн. Ему было 76 лет.

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    25 июля 2025, 12:15 • Новости дня
    ВС России за неделю уничтожили на Украине четыре пусковые установки ЗРК Patriot
    ВС России за неделю уничтожили на Украине четыре пусковые установки ЗРК Patriot
    @ mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    За прошедшую неделю уничтожены четыре пусковые установки американского ЗРК Patriot и многофункциональная радиолокационная станция AN/MPQ-65, сообщили в Минобороны.

    С 19 по 25 июля ВС России нанесли десять групповых ударов, в том числе три высокоточным оружием воздушного, наземного, морского базирования, аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» и ударными беспилотниками. В результате были поражены предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, инфраструктура военных аэродромов, места сборки и хранения ударных БПЛА, склады горючего, ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Кроме того, удары наносились по территориальным центрам комплектования ВСУ, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников, отчитались в Минобороны.

    Накануне ВС России нанесли поражение цехам сборки и хранения беспилотников ВСУ. ВС России также поразили групповым ударом энергообъекты на Украине.

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    25 июля 2025, 10:10 • Новости дня
    Сына брянского замгубернатора Симоненко арестовали по делу о фортификациях
    Сына брянского замгубернатора Симоненко арестовали по делу о фортификациях
    @ Новосильцев Артур/Агентство «Москва»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Генеральный директор Брянского металлообрабатывающего завода Юрий Симоненко, являющийся сыном вице-губернатора региона Николая Симоненко, отправлен под стражу по делу о строительстве оборонительных сооружений.

    Мещанский райсуд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о заключении Юрия Симоненко под стражу на месяц и 30 суток, передает ТАСС.

    Ему предъявлено обвинение по статье о злоупотреблении должностными полномочиями при возведении фортификационных сооружений в Брянской области.

    По данным источника в правоохранительных органах, Юрий Симоненко является сыном вице-губернатора Брянской области Николая Симоненко.

    Напомним, Симоненко-старшего, подозреваемого в злоупотреблении полномочиями при строительстве оборонительных сооружений, направили в столицу.

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    25 июля 2025, 17:52 • Новости дня
    Google грозит штраф в 65 млрд рублей за каждый иск в США по делу о банкротстве ООО «Гугл»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Арбитражный суд Москвы принял решение, которое запрещает Google Ireland Limited участвовать в судебных разбирательствах на территории США, касающихся банкротного дела ООО «Гугл» в России. Поводом стал иск конкурсного управляющего Валерия Таляровского, добившегося признания таких действий нарушающими российскую юрисдикцию. Суд постановил, что за каждое незаконное разбирательство корпорация может быть оштрафована на 65,08 млрд рублей.

    Несмотря на ранее установленный запрет, ирландский офис Google продолжил участие в процессе в Окружном суде США по Северному округу Калифорнии, на что и последовала реакция российского арбитража, передают «Ведомости». По мнению суда, продолжение процессов за рубежом может существенно навредить ООО «Гугл», фактически заблокировав его участие в российской процедуре банкротства.

    Таляровский подчеркнул, что Google пытается добиться переноса споров в коммерческий арбитраж за рубежом, что, по его словам, невозможно как юридически – ввиду санкций, так и по существу, поскольку вопросы субсидиарной ответственности и признания сделок недействительными находятся в исключительной компетенции российских государственных судов.

    В заявлении управляющего говорится, что банкротство ООО «Гугл» связано с действиями головных компаний Google International LLC и Google LLC, которые в соответствии с антироссийскими санкциями заблокировали YouTube-каналы ряда российских СМИ – ныне являющихся кредиторами. Также к Google выдвигаются претензии за нарушение антимонопольного законодательства и регламентов, регулирующих деятельность интернет-СМИ в России.

    Издание поясняет, что сумма возможного взыскания – 65,08 млрд рублей – составляет половину от суммы претензий, которые предъявил конкурсный управляющий. Они касаются оспариваемых платежей, сделанных в пользу Google Ireland Limited в 2009 и 2018 годах.

    В марте с Google в России взыскали часть штрафа в размере восьми миллиардов рублей, который был наложен на компанию за уклонение от исполнения административного наказания за уклонение от уплаты ранее назначенных штрафов.

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    24 июля 2025, 21:52 • Новости дня
    СК выявил нанесенный сотрудниками Минобороны ущерб государству на 300 млн рублей

    СК возбудил дело против сотрудников Минобороны за причинение ущерба на 300 млн рублей

    СК выявил нанесенный сотрудниками Минобороны ущерб государству на 300 млн рублей
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Следственный комитет России возбудил уголовное дело против двух сотрудников Министерства обороны по подозрению в мошенничестве при приемке военной техники, сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин в преддверии Дня сотрудника органов следствия.

    Как указал Бастрыкин, речь идет о Юрии Захаренко и Михаиле Баранове – должностных лицах отдела Управления службы войск и безопасности военной службы, передает «Московский комсомолец».

    По информации следствия, чиновники подписали акт проверки технических характеристик комплексов связи, которые фактически не соответствовали условиям государственного контракта. «В результате государству причинен ущерб на сумму свыше 300 миллионов рублей», – заявил Бастрыкин.

    В рамках дела уже проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств преступления. Разбирательство продолжается, следователи устанавливают детали и возможных соучастников.

    Ранее помощник губернатора Ставропольского края отправлен под стражу по обвинению в хищении свыше 19 млн рублей при организации фестиваля для работающей молодежи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший замглавы Генштаба ВС России генерал-полковник Халил Арсланов получил 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима по обвинениям в мошенничестве и взятке. Кроме того, депутат Олег Милюта отправлен под стражу до 25 августа по обвинению в получении взятки свыше 14 млн рублей от подрядчика по благоустройству Петербурга.

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    25 июля 2025, 12:24 • Новости дня
    Таиланд применил против Камбоджи украинские танки «Оплот»
    Таиланд применил против Камбоджи украинские танки «Оплот»
    @ ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Королевская армия Таиланда задействовала украинские танки T-84 «Оплот» во время операции на границе с Камбоджей, что стало первым боевым применением этих машин, сообщают СМИ.

    Операция с участием танков «Оплот» проводилась на территории, прилегающей к тайско-камбоджийской границе, передает Defence Blog.

    По сообщениям местных СМИ и военных экспертов, бронетехника была направлена для поддержки наступления на позиции камбоджийских военных. Эксперты отмечают, что это первое зафиксированное применение данных танков в боевых условиях.

    Танки T-84 «Оплот» были закуплены Таиландом в 2011 году, всего по контракту было приобретено 49 единиц у украинского завода «Харьковское конструкторское бюро по машиностроению». Ранее представители тайских военных называли эти танки самыми современными образцами в арсенале страны.

    Несмотря на сообщения о боевом применении, независимого подтверждения участия техники в боях пока нет.

    Бои между Камбоджей и Таиландом распространились на 12 приграничных районов. Власти Таиланда допустили возможность полномасштабной войны с Камбоджей.

    Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о развале украинского танкостроения.

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    25 июля 2025, 13:33 • Новости дня
    Банк России снизил ключевую ставку до 18%

    ЦБ снизил ключевую ставку на два процентных пункта – до 18%

    Банк России снизил ключевую ставку до 18%
    @ Алексей Орлов/Ведомости/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Центробанк решил снизить ключевую ставку сразу на два процентных пункта, установив ее на уровне 18%.

    Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 200 базисных пунктов, до 18,00% годовых. Основной причиной стала более быстрое, чем ожидалось, снижение инфляционного давления на фоне замедления внутреннего спроса и возвращения экономики к сбалансированному росту, следует из сообщения на сайте ЦБ.

    В официальном заявлении Банка России говорится, что дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий.

    ЦБ прогнозирует, что при текущей денежно-кредитной политике годовая инфляция в 2025 году составит 6,0–7,0%, а к 2026 году снизится до целевого уровня в 4,0%.

    По данным ЦБ, во втором квартале рост цен с поправкой на сезонность снизился до 4,8% в пересчете на год, а аналогичный показатель базовой инфляции составил 4,5%. Несмотря на укрепление рубля и проявление эффектов жесткой денежно-кредитной политики, инфляционные ожидания остаются на повышенном уровне, что может затруднить дальнейшее замедление инфляции.

    Экономическая активность продолжает умеренно расти, наблюдаются признаки снижения напряженности на рынке труда, а безработица держится на исторических минимумах. Кредитная активность по-прежнему остается сдержанной, особенно в сегменте необеспеченного потребительского кредитования, несмотря на сохранение жестких условий.

    Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин отметил, что для строительной отрасли оптимальной ставкой станет снижение ключевой ставки до 10-12% к концу года.

    Советник председателя Банка России Кирилл Тремасов заявил, что в июле будут обсуждаться варианты снижения ключевой ставки на 100 базисных пунктов и больше.

    Глава Банка России Эльвира Набиуллина допустила снижение ключевой ставки в случае продолжения текущих экономических тенденций и ускоренного замедления инфляции.

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