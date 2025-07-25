Совет Федерации одобрил штрафы за поиск экстремистских материалов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Совет Федерации одобрил закон о штрафах за умышленный поиск экстремистских материалов в интернете, сообщает ТАСС. Гражданам установлены штрафы от 3 до 5 тыс. рублей за доступ к материалам из специального перечня, в том числе с использованием VPN-сервисов.

За рекламу VPN-сервисов предусмотрены штрафы для граждан от 50 до 80 тыс. рублей, для должностных лиц – от 80 до 150 тысяч, для юридических лиц – от 200 до 500 тыс. рублей. Владельцы VPN за нарушение порядка взаимодействия с Роскомнадзором и несоблюдение запрета на доступ к ограниченным ресурсам будут платить аналогичные штрафы. Повторные нарушения обойдутся дороже: для граждан – до 200 тыс. рублей, для должностных лиц – до 300 тысяч, для юрлиц – до 1 млн рублей.

Вводятся штрафы за передачу абонентского номера и данных для регистрации или входа в аккаунты другому лицу. Для граждан штраф составит от 30 до 50 тыс. рублей, для предпринимателей – до 100 тысяч, для юрлиц – до 200 тыс. рублей. Исключения предусмотрены для безвозмездной кратковременной передачи в личных целях.

Поправки добавляют ответственность за непропуск автомобилей с проблесковыми маячками и специальным звуковым сигналом: штраф от 7 до 10 тыс. рублей или лишение прав на срок от шести месяцев до года.

Совет Федерации также одобрил нормы, признающие использование VPN при совершении преступления отягчающим обстоятельством, а также ввел уголовную ответственность за организацию передачи номеров и регистрационных данных, штрафы – до 700 тыс. рублей либо лишение свободы до трех лет. За участие в этих действиях – до 300 тыс. рублей штрафа или до двух лет лишения свободы. Для иностранных должностных лиц, незаконно проводящих следственные действия в России, предусмотрен штраф до 2 млн рублей или лишение свободы до пяти лет. Срок вступления в силу закона о наказании за пропаганду наркотиков в интернете перенесен на 1 марта 2026 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, комитет Совфеда поддержал законопроект о введении штрафов за рекламу VPN-сервисов. Министр Шадаев разъяснил детали закона о штрафах за поиск экстремистских материалов в интернете.