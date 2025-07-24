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Молодежный форум «иВолга» открылся сюжетной игрой и парадом
В Самарской области начался форум «иВолга», объединивший более 1 400 участников из 14 регионов Приволжского федерального округа.
Торжественная церемония открытия Молодежного форума Приволжского федерального округа «иВолга» прошла на Мастрюковской поляне. В этом году форум собрал более 1 400 молодых людей, представляющих 14 регионов Приволжья, а конкурс на участие составил 20 человек на место. В церемонии приняли участие представители органов власти, организаторы и молодежные активисты, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
«Участников ждет насыщенная образовательная программы: сюжетная игра, которая пройдет в этом году впервые, культурно-патриотические форматы, приуроченные 80-й годовщине Великой Победы. Ребята также получат поддержку своих инициатив и смогут подать заявку на грантовый конкурс Росмолодежи и реализовать свою социально значимую инициативу», — подчеркнул руководитель Росмолодежи Григорий Гуров.
Главной особенностью программы стал запуск сюжетной игры, предназначенной для осмысления исторической памяти, а также проведение парада делегаций и символического арт-объекта. В этом году особое внимание уделено патриотическим форматам и поддержке гражданских инициатив, приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
На форуме работают павильоны исторической памяти, где участники проходят интерактивные маршруты, узнают больше о подвигах земляков и принимают участие в акциях и практических занятиях. Важным блоком стала программа «Время действовать», включающая творческие и волонтерские инициативы в поддержку участников специальной военной операции. Форум проходит в Год защитника Отечества.
По словам председателя правления Движения Первых Артура Орлова, «форум становится неформальной школой практики, общения и проектирования». Директор «иВолги» Кристина Гнатюк подчеркнула, что организаторы намеренно отказались от стандартных лекций, сделав акцент на практических форматах и сюжетной образовательной игре.