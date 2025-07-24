Если между Россией и Украиной начнутся серьезные переговоры, то Трамп скажет, что он победил. Что он заставил, что он принудил, что он молодец и сильный лидер. А мы разоблачать его ложь вряд ли станем. Иногда полезно дать ребенку игрушку, чтобы он занимался ею и не отвлекал взрослых от более важных дел.0 комментариев
Лукашенко с иронией отреагировал на запрет въезда в Эстонию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко с юмором прокомментировал сообщение о введенном запрете на посещение Эстонии, отметив, что ранее не бывал в этой стране.
Об этом сообщила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт, передает ТАСС.
Эйсмонт передала дословную реакцию Лукашенко: «Никогда, «к сожалению», не был в Эстонии… И после введения санкций все думаю – выживу ли?».
Ранее правительство Эстонии объявило о бессрочных ограничениях, в рамках которых въезд в страну запрещен белорусским чиновникам и представителям власти, среди которых оказался и президент республики.
В 2020 году Эстония заявила, что вступление Александра Лукашенко в должность президента Белоруссии является «нелегитимным».