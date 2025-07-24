Лукашенко с иронией отреагировал на запрет въезда в Эстонию

Tекст: Валерия Городецкая

Об этом сообщила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт, передает ТАСС.

Эйсмонт передала дословную реакцию Лукашенко: «Никогда, «к сожалению», не был в Эстонии… И после введения санкций все думаю – выживу ли?».

Ранее правительство Эстонии объявило о бессрочных ограничениях, в рамках которых въезд в страну запрещен белорусским чиновникам и представителям власти, среди которых оказался и президент республики.

В 2020 году Эстония заявила, что вступление Александра Лукашенко в должность президента Белоруссии является «нелегитимным».