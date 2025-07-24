Если между Россией и Украиной начнутся серьезные переговоры, то Трамп скажет, что он победил. Что он заставил, что он принудил, что он молодец и сильный лидер. А мы разоблачать его ложь вряд ли станем. Иногда полезно дать ребенку игрушку, чтобы он занимался ею и не отвлекал взрослых от более важных дел.0 комментариев
Бастрыкин сообщил о новых фигурантах дела «Белой масти»
К уголовному делу о создании террористического сообщества «Белая масть» добавлены обвинения еще в отношении четырех участников, включая предполагаемого лидера Артема Цеппа, сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
Председатель СК Александр Бастрыкин сообщил, что обвинения по делу «Белая масть» предъявлены Артему Цеппу, Алексею Белкову, Николаю Королеву, Веронике Королевой и Марку Филиппову, передает РИА «Новости».
Следствие считает, что в 2016 году в Москве Артем Цепп создал террористическую группу для пропаганды и поддержки терроризма, в которую вовлек других фигурантов дела, а также сторонников националистических взглядов. В период с 2016 по 2022 годы обвиняемые публиковали в социальных сетях материалы с призывами к экстремистской и террористической деятельности, оправдывали терроризм и разжигали ненависть к лицам неславянского происхождения.
По словам Бастрыкина, фигурантам предъявлены обвинения в организации и участии в террористическом сообществе, экстремизме, публичных призывах к террористической деятельности и других преступлениях, в зависимости от их роли.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во Втором западном окружном военном суде стартовало рассмотрение дела о создании террористического сообщества «Белая масть». Сотрудники ФСБ и МВД Крыма задержали 12 членов межрегиональной неонацистской структуры «Белая масть». Лидеры неонацистской группировки «Белая масть» были задержаны за подготовку серии тяжких преступлений, включая преступления против интересов страны.