Бастрыкин сообщил о новых фигурантах дела «Белой масти»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Председатель СК Александр Бастрыкин сообщил, что обвинения по делу «Белая масть» предъявлены Артему Цеппу, Алексею Белкову, Николаю Королеву, Веронике Королевой и Марку Филиппову, передает РИА «Новости».

Следствие считает, что в 2016 году в Москве Артем Цепп создал террористическую группу для пропаганды и поддержки терроризма, в которую вовлек других фигурантов дела, а также сторонников националистических взглядов. В период с 2016 по 2022 годы обвиняемые публиковали в социальных сетях материалы с призывами к экстремистской и террористической деятельности, оправдывали терроризм и разжигали ненависть к лицам неславянского происхождения.

По словам Бастрыкина, фигурантам предъявлены обвинения в организации и участии в террористическом сообществе, экстремизме, публичных призывах к террористической деятельности и других преступлениях, в зависимости от их роли.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во Втором западном окружном военном суде стартовало рассмотрение дела о создании террористического сообщества «Белая масть». Сотрудники ФСБ и МВД Крыма задержали 12 членов межрегиональной неонацистской структуры «Белая масть». Лидеры неонацистской группировки «Белая масть» были задержаны за подготовку серии тяжких преступлений, включая преступления против интересов страны.