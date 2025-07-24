МИД напомнил Франции о силах ядерного сдерживания России

Захарова заявила, что Франции не стоит забывать о ядерной доктрине России

Tекст: Вера Басилая

Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала французским политикам помнить о российских силах ядерного сдерживания и ознакомиться с обновленной ядерной доктриной, передает ТАСС.

Она подчеркнула, что «парижским стратегам» стоит «немного охладить свой пыл» и внимательнее изучить позицию Москвы.

Дипломат отметила, что Россия никогда не строила планов нападения на страны ЕС и НАТО, назвав обвинения со стороны Франции пропагандистской ложью и мифологией.

Стратегический национальный обзор Франции за 2025 год, опубликованный SGDSN, посвящен теме «российской угрозы», слова «Россия», «российский» и «Москва» упоминаются в документе более 80 раз. В обзоре сообщается, что Россия якобы может совершить наступательные действия в Европе в ближайшие три-пять лет, однако доказательства этим предположениям не приводятся.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил об усилении давления на Москву после разговора с президентом России Владимиром Путиным.

Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что власти Германии и Франции игнорируют исторические уроки милитаризации Европы и предостерег от возрождения нацизма.

Также Лавров назвал отношение Европы к России «международным оборзением».