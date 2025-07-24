Военный парад в Вашингтоне обошелся США в 30 млн долларов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Расходы американских Вооруженных сил на проведение военного парада в Вашингтоне по случаю 250-летия основания Сухопутных войск США составили почти 30 млн долларов, передает ТАСС со ссылкой на газету The Hill.

Представитель армии уточнил: «Могу подтвердить, что общая стоимость армейского фестиваля и парада составила почти 30 млн долларов».

Изначально траты на торжественное шествие оценивались в диапазоне от 25 до 45 млн долларов, не считая расходов на охрану порядка, восстановление и уборку городских улиц. Для безопасности власти установили километры заграждений и тщательно проверяли всех, кто подходил к месту проведения парада, который прошел в день рождения бывшего президента США Дональда Трампа.

В параде участвовали примерно 6,5 тыс. военнослужащих и около 150 единиц техники, в том числе танки M1 Abrams, бронемашины Bradley, бронетранспортеры Stryker. В авиационной части были задействованы вертолеты AH-64 Apache, UH-60 Black Hawk, CH-47 Chinook, а также самолеты B-17 Flying Fortress и Douglas C-47. За мероприятием наблюдали десятки тысяч человек.

Проведение парада вызвало резкую критику у оппонентов Дональда Трампа и даже у части его сторонников, которые выразили недовольство из-за стоимости и милитаристского характера события. Согласно опросу YouGov, 42% опрошенных высказались против парада, а 43% поддержали его; еще 15% затруднились с оценкой.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в центре Вашингтона проходит военный парад, приуроченный к 250-летию основания Сухопутных войск США. В США состоялись два крупных события – первый за многие десятилетия военный парад и общенациональная акция протеста против президента.