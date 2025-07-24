Впервые на уровне официального документа в США техноимпериализм описан как создание систем зависимости, где подчинение создается необходимостью доступа к критическим технологиям. А задачи «империалиста» сводятся к принуждению к потреблению этих технологий и стандартизации этого потребления.0 комментариев
Песков назвал обсуждение вокруг Зангезурского коридора делом Баку и Еревана
Кремль поддерживает поддержку переговорам между Арменией и Азербайджаном по Зангезурскому коридору, отмечает суверенный характер этого вопроса для обеих стран, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По словам Пескова, дискуссия по вопросу Зангезурского коридора является исключительно суверенным делом Армении и Азербайджана, передает ТАСС.
Пресс-секретарь президента России отметил, что Москва поддерживает переговорный процесс между Баку и Ереваном.
Он также подчеркнул, что Россия готова содействовать Армении и Азербайджану в заключении мирного договора, если это потребуется.
Баку настаивает на необходимости создания транспортного коридора через армянскую Сюникскую область для связи с Нахичеванью. Москва поддерживает идею скорейшего заключения мирного договора и разблокирования транспортных маршрутов между двумя странами.
Ранее в Испании заявили о существовании меморандума о взаимопонимании между Арменией, Азербайджаном и США по созданию Зангезурского коридора, который назван «мостом Трампа».
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили ключевые вопросы двусторонних отношений на встрече в Абу-Даби.
Посол США в Турции и спецпредставитель президента США по Сирии Томас Баррак ранее заявил о готовности Вашингтона взять под контроль Зангезурский коридор для содействия переговорам между Баку и Ереваном.