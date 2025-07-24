Песков назвал обсуждение вокруг Зангезурского коридора делом Баку и Еревана

Tекст: Вера Басилая

По словам Пескова, дискуссия по вопросу Зангезурского коридора является исключительно суверенным делом Армении и Азербайджана, передает ТАСС.

Пресс-секретарь президента России отметил, что Москва поддерживает переговорный процесс между Баку и Ереваном.

Он также подчеркнул, что Россия готова содействовать Армении и Азербайджану в заключении мирного договора, если это потребуется.

Баку настаивает на необходимости создания транспортного коридора через армянскую Сюникскую область для связи с Нахичеванью. Москва поддерживает идею скорейшего заключения мирного договора и разблокирования транспортных маршрутов между двумя странами.

Ранее в Испании заявили о существовании меморандума о взаимопонимании между Арменией, Азербайджаном и США по созданию Зангезурского коридора, который назван «мостом Трампа».

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили ключевые вопросы двусторонних отношений на встрече в Абу-Даби.

Посол США в Турции и спецпредставитель президента США по Сирии Томас Баррак ранее заявил о готовности Вашингтона взять под контроль Зангезурский коридор для содействия переговорам между Баку и Ереваном.