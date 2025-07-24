В таких ситуациях, как налет украинских БПЛА на Сочи, русский человек куда больше вопросов имеет к тем, кто запускает дроны по детскому центру «Сириус». И русский человек сначала хочет за это врагу голову открутить. А не государство расшатывать.0 комментариев
АТОР сообщила об удаленности курортов Таиланда от зоны эвакуации
Курортные районы Таиланда расположены на значительном расстоянии от приграничных территорий, где сейчас проходят эвакуационные мероприятия для местных жителей, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что основные курортные зоны Таиланда находятся далеко от границы с Камбоджей, передает ТАСС.
В организации отметили, что приграничные районы не считаются курортными, а экскурсионные программы через границу приостановлены уже продолжительное время.
В АТОР подчеркнули, что массового турпотока в Камбоджу сейчас не наблюдается, путешествуют только отдельные индивидуальные туристы.
Ранее власти сразу четырех тайских провинций – Сурин, Бурирам, Сисакет и Убонратчатхани – объявили эвакуацию местного населения, пишет газета The Nation. В министерстве внутренних дел страны пояснили, что людей перемещают в безопасные убежища по приказу исполняющего обязанности премьер-министра Пхумтхама Вечаячая.
Как писала газета ВЗГЛЯД, камбоджийские военные ответили контратакой на вторжение тайских войск. Таиландские ВВС нанесли авиаудар по Камбодже после обстрела приграничной территории. В результате перестрелки на границе с Таиландом погиб камбоджийский военнослужащий.