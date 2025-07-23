Московские электрозарядные станции стали платными

Tекст: Денис Тельманов

Переход городских электрозарядных станций на платный режим работы в Москве состоялся 23 июля, передает ТАСС. Теперь зарядка электромобиля осуществляется по среднерыночному тарифу: 20 рублей за киловатт-час на станциях постоянного тока мощностью от 50 киловатт и 15 рублей за киловатт-час на станциях переменного тока мощностью 22–44 киловатта.

Проект «Энергия Москвы» почти пять лет предоставлял бесплатные зарядные сессии, их количество за это время превысило 1 млн.

По словам представителей департамента транспорта, решение о введении платы связано с необходимостью увеличить финансовую привлекательность проекта для инвесторов, расширить сеть станции, улучшить сервис и облегчить внедрение новых технологий.

«Благодаря этому мы сможем устанавливать по 500 быстрых ЭЗС ежегодно уже с этого года», – отметили в департаменте.

Сохраняется ряд льгот для владельцев электромобилей – освобождение от транспортного налога и бесплатное пользование городскими парковками. В 2024 году около 40 новых станций уже начали тестирование платного режима, сейчас таких точек более 120, а общее количество зарядок на них превысило 45 тыс.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Государственный Рязанский приборный завод открыл серийное производство зарядных станций «Фора» для электромобилей и электробусов.

Еврокомиссия разрабатывала проект закона о введении с 2030 года обязательной покупки электромобилей крупными компаниями. Гуманоидный робот Walker S2 продемонстрировал новые возможности автономной работы, включая самостоятельную замену аккумулятора и зарядку от сети.