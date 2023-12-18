Производство зарядных станций для электромобилей открыли в Рязанской области

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщили в пресс-службе Рязанский приборный завод (входит в КРЭТ ГК «Ростех») начал в городе Касимов Рязанской области выпуск зарядных станций «Фора» нового поколения для электромобилей и электробусов, передает ТАСС. Общие инвестиции в проект превысили 400 млн рублей, из которых 277 млн рублей предоставил в виде льготного займа федеральный Фонд развития промышленности.

Там добавили, что запущено серийное производство трех новых моделей электрозарядных станций. Для мегаполисов будут выпускать ультрабыстрые зарядные станции для электробусов и электрического грузового транспорта, на которых зарядка аккумулятора занимает 24 минуты, также будет производиться настенная станция с переменным током предназначена для зарядки одного электромобиля за восемь часов, а с помощью станции с постоянным током можно будет одновременно пополнить аккумуляторы двух электромобилей в течение 30-90 минут.

Станции могут работать до десяти лет, они оборудованы системами принудительной вентиляции и пожаротушения, блокировкой от несанкционированного доступа и имеют антивандальную защиту.

Ранее в мэрии Москвы сообщили, что столичная корпорация разработала зарядные станции, которые позволяют заряжать электромобили в разных климатических условиях, в ближайшее время их выпустят около 500.