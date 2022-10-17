Производство зарядных станций для электромобилей наладили в Москве

Мэрия Москвы: В столице начали производить зарядные станции для электромобилей

Столичная корпорация разработала зарядные станции, которые позволяют заряжать электромобили в разных климатических условиях, в ближайшее время их выпустят около 500, сообщается на сайте мэра Москвы.

Как сообщается на сайте мэра Москвы, корпорация САГА разработала новые модели зарядных станций в напольном и настенном вариантах. Зарядка автомобиля от них займет от двух часом, при этом в станциях предусмотрена возможность управлять питанием транспортного средства с мобильного телефона, передает РИА «Новости». В ближайшее время корпорация планирует выпустить порядка 500 таких станций и полностью заместить иностранные аналоги.

В сообщении указано, что корпус станций сделали антивандальным, а приборы приспособили для работы при любой погоде, оснастив их системой контроля управления влажностью и температурой.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что фармацевтический кластер по производству заменяющих импортные препараты лекарств, в составе площадки «Алабушево» особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» в Зеленограде, заработает почти в полном объеме в следующем году.