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Производство зарядных станций для электромобилей наладили в Москве
Мэрия Москвы: В столице начали производить зарядные станции для электромобилей
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Столичная корпорация разработала зарядные станции, которые позволяют заряжать электромобили в разных климатических условиях, в ближайшее время их выпустят около 500, сообщается на сайте мэра Москвы.
Как сообщается на сайте мэра Москвы, корпорация САГА разработала новые модели зарядных станций в напольном и настенном вариантах. Зарядка автомобиля от них займет от двух часом, при этом в станциях предусмотрена возможность управлять питанием транспортного средства с мобильного телефона, передает РИА «Новости». В ближайшее время корпорация планирует выпустить порядка 500 таких станций и полностью заместить иностранные аналоги.
В сообщении указано, что корпус станций сделали антивандальным, а приборы приспособили для работы при любой погоде, оснастив их системой контроля управления влажностью и температурой.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что фармацевтический кластер по производству заменяющих импортные препараты лекарств, в составе площадки «Алабушево» особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» в Зеленограде, заработает почти в полном объеме в следующем году.
В Москве завершились переговоры по зерновой сделке
Замглавы МИД России Вершинин завершил переговоры с представителями ООН по зерновой сделке
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Переговоры замглавы МИД России Сергея Вершинина с замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартином Гриффитсом и главой Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребекой Гринспен по зерновой сделке завершились.
Как сообщает РИА «Новости», они продолжались более двух с половиной часов. Обсуждение проходило в Доме приемов МИД России на Спиридоновке.
Ранее сообщалось, что представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что замгенсека по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс и глава Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспан отправятся в Москву.
Целью поездки Гриффитс и Гриспан станет продление и расширение зерновой сделки и содействие экспорту российского зерна и удобрений, уточнил Дюжаррик.
22 июля Россия и Украина (по отдельности) подписали соглашение с Турцией и ООН под гарантии Запада относительно процедуры вывоза украинского зерна. Параллельно была достигнута договоренность о том, что одновременно с разблокированием вывоза украинского зерна из оставшихся под контролем Киева причерноморских портов Запад не будет мешать экспорту российского продовольствия. На тот момент никаких санкций против российского зерна не было, однако Запад ввел различные ограничения на процессы обеспечения самого экспорта.
Однако, как указал глава российского государства Владимир Путин, «формально с наших удобрений сняты санкции, как и с продовольствия, но фактически ограничения существуют». «Есть ограничения, связанные с логистикой, с фрахтом судов, с проводкой денег, со страхованием. Многие из этих элементов ограничений сохраняются», – пояснил он.
Как заявлял постпред России при ООН Василий Небензя, поскольку в рамках зерновой сделки по Украине так и не был обеспечен экспорт российского продовольствия и удобрений, Москва может отказаться от ее продления.
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Командир «Ахмата» оценил ежедневные потери ВСУ
Командир спецподразделения «Ахмат» Алаудинов: Потери ВСУ по всей линии фронта составляют около 500 человек в день
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Уровень потерь Вооруженных сил Украины по всей линии фронта составляет около 500 человек в день, сообщил в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» секретарь Совета безопасности Чеченской Республики, командир спецподразделения «Ахмат» Апты Алаудинов.
По словам Алаудинова, в 100-километровой зоне ответственности «Ахмата» противник теряет более 100 человек в день, не считая вооружения, техники и оснащения. Он добавил, что по всей линии фронта можно однозначно говорить о потерях ВСУ до 500 человек, передает ТАСС.
Алаудинов добавил, что ВСУ массово бросают тела своих погибших на поле боя и не отчитываются об их количестве, потому что в противном случае народ начнет осознавать реальные масштабы ежедневных потерь украинских сил.
Ранее один из бойцов ЧВК «Вагнер» рассказал, что семьям, родным, близким и сослуживцам военнослужащих ВСУ не сообщают о потерях, их записывают без вести пропавшими, чтобы не платить компенсации за погибших.
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В Белоруссии предотвратили серию терактов
«Беларусь-1»: ГУБОПиК задержали несколько человек, готовящих теракты и диверсии в Беларуси
Сотрудники ГУБОПиК задержали несколько человек, готовящих теракты и диверсии в Беларуси, сообщает телеканал «Беларусь 1».
По сообщению телеканала «Беларусь 1», задание по закладке бомб и информацию о получении компонентов СВУ задержанные получили из чат-бота. Задержанные признались в содеянном и выразили готовность сотрудничать со следствием. Оперативная работа продолжается.
Ранее МИД Белоруссии Владимир Макей сообщил, что президент республики Александр Лукашенко провел ряд совещаний с силовыми структурами, по итогам которых был введен режим КТО.
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В МИД Украины заявили о стремлении князя Владимира привести Киев в ЕС
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Министерство иностранных дел Украины заявило в Twitter, что еще князь Владимир в 10 веке решил, что Киев должен вступить в Евросоюз.
Ведомство написало, что Украина и Европа всегда были друзьями, в 988 году князь Владимир обратил Киевскую Русь в христианство и решил, что Киеву нужно вступить в ЕС, передает РИА «Новости».
В МИД Украины подчеркнули, что как и прежде Украина живет с этой идеей и защищает Европу от России.
Ранее Европейская комиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в Евросоюз. В Кремле заявили, что будут относиться к этому вопросу с повышенным вниманием.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что сюжет о «древних украх», которые выкопали Черное море, как оказалось, не просто затасканный анекдот. На Украине существует целый разряд соответствующей литературы, которая замаскирована под серьезные исторические исследования, а на самом деле является дешевой фантазией.
Также историк Федор Гайда рассказал газете ВЗГЛЯД о реальном, а не придуманном современными киевскими политиками, происхождении слов «Украина» и «украинец», и объяснил, как возникла фальшивая концепция «Украины-Руси».
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ВС России сорвали попытку наступления войск Украины на Купянском направлении
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На Купянском направлении ВС России сорвали попытку наступления войск Украины, уничтожено до 50 украинских военных, сообщили в Минобороны России.
Как сообщается в Telegram-канале Минобороны, на Купянском направлении в результате упреждающего огневого поражения российской артиллерии сорвана попытка наступления 92-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Берестовое Харьковской области. Уничтожено до 50 украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин и три пикапа с крупнокалиберными пулеметами.
Кроме того, в районе населенного пункта Загрызово Харьковской области уничтожены три американские гаубицы М777. В районе населенного пункта Двуречная Харьковской области уничтожена наведенная ВСУ переправа через реку Оскол для выдвижения резервов, подвоза боеприпасов и материальных средств.
На Краснолиманском направлении ударами ракетных войск и артиллерии пресечены попытки противника форсировать реку Жеребец в районах населенных пунктов Стельмаховка, Макеевка Луганской народной республики и Ямполовка Донецкой народной республики.
На Запорожском направлении в районе населенного пункта Времевка Донецкой народной республики российские войска продолжали уничтожать противника на занимаемых рубежах и овладели господствующими высотами в районе населенного пункта Нескучное Донецкой народной республики. Уничтожено более 40 украинских военнослужащих, один танк и три боевых машины пехоты.
Кроме того, ударами российских беспилотных летательных аппаратов уничтожены четыре радиолокационные станции артиллерийской разведки ВСУ «Зоопарк» и станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.
Ранее сообщалось, что российская артиллерия и разведка работают над выявлением и уничтожением противника на севере ЛНР, где украинские подразделения группируются для возможного удара на линии Сватово – Кременная.
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В Сербии предрекли конец существования страны без России
Глава МВД Сербии Вулин заявил, что страна перестанет существовать без России
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Существование Сербии зависит от дружбы с Россией, заявил глава МВД республики Александр Вулин.
По его словам, дружба с Россией для Сербии имеет огромное значение, без Москвы существует риск исчезновения Сербии. Отношения с Россией, Китаем и другими свободными странами – это будущее Сербии, подчеркнул Вулин, передает РИА «Новости».
По словам министра, Белград подвергается безумному шантажу со стороны европейских партнеров, которые требуют ввести санкции против Москвы.
По словам Вулина, «каждое поколение сербских политиков ожидало, что Россия скажет «нет», но каждое поколение сербских политиков также ожидало, что выживание Сербии будет зависеть от российского «да». Когда за столом нет России, нет и Сербии. Экмечич учил нас, что вся «сербофобия – это всего лишь ответвление русофобии». Никто из тех, кто любил Россию, не ненавидел Сербию, но именно поэтому все, кто ненавидел Россию, ненавидели и Сербию».
Кроме того, Вулин считает, что Европейский Союз как союз ушел в прошлое. С потерей политической независимости страны ЕС стали территориями, а не государствами. С потерей политической независимости члены ЕС начинают терять свою экономическую мощь, что и было основной причиной привлекательности Евросоюза.
Он также подчеркнул, что вопрос вступления Сербии в ЕС заключается в том, хочет ли ЕС вступить в Сербию.
«Судя по тому безумному шантажу, которому нас подвергают, чтобы признать Косово, упразднить Республику Сербскую и ввести санкции против России, мы им не нужны. Чем раньше мы признаем, что мы им не нужны и что мы им не принадлежим, тем лучше для нас будет. Отношение к ЕС – это вопрос не эмоций, а рациональных решений», – сказал в интервью Вулин.
Напомним, среди голосовавших в ГА ООН за антироссийскую резолюцию, не признающую референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, оказались Венгрия и Сербия.
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Глава Газпрома предупредил о последствиях введения потолка цен на газ
Глава Газпрома Миллер: Введение потолка цен на газ может привести к прекращению поставок
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Введение потолка цен на газ нарушит условия действующих контрактов и повлечет за собой прекращение поставок со стороны Газпрома, заявил глава компании Алексей Миллер в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин».
«Вы знаете, на самом деле мы руководствуемся теми контрактами, которые подписаны. Такое одностороннее решение – это, конечно же, нарушение существенных условий контракта, которое влечет за собой прекращение поставок», – сказал он, передает ТАСС.
Напомним, глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что Западу необходимо установить предельную цену на российскую нефть на отметке в районе 60 с чем-то долларов за баррель. По ее словам, именно по такой цене Россия торговала и раньше.
Позже она пояснила, что США не просят соблюдать политику потолка цен на российскую нефть страны, не входящие в коалицию, которая вводит эти ограничения.
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Кличко сообщил о взрывах в Киеве
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В Шевченковском районе Киева произошло два взрыва, сообщил мэр Виталий Кличко. Председатель сумской обладминистрации Дмитрий Живицкий сообщил о взрыве на объекте критической инфраструктуры в Сумской области Украины. О пожаре на объекте энергоинфраструктуры сообщают и в Днепропетровской области.
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил в Telegram, что «столицу атаковали дроны-камикадзе». По его словам, Украине требуется «больше систем ПВО и как можно скорее», у Киева «нет времени на медленные действия».
В Киеве была объявлена воздушная тревога. В свою очередь, украинские СМИ сообщают, что над зданием национальной энергетической компании «Укрэнерго» поднимаются клубы дыма. По информации СМИ, после одного из попаданий начался сильный пожар, передает ТАСС.
Живицкий сообщил в Telegram: «В Роменском районе Сумской области с утра взрыв на объекте критической инфраструктуры».
Как сообщил в Telegram глава обладминистрации в Днепропетровской области Украины Валентин Резниченко, «ракета ударила по объекту энергетической инфраструктуры», начался сильный пожар.
Напомним, вечером в воскресенье прогремели взрывы в Одесской области и в Николаеве. В ночь на понедельник сообщалось о пожаре на объектах промышленной инфраструктуры в Николаеве и взрыве в городе Запорожье.
Мурашко назвал число ежегодно умирающих от остановки сердца россиян
Министр здравоохранения Мурашко заявил, что в РФ ежегодно умирают от остановки сердца до 250 тыс. человек
От внезапной остановки сердца в России ежегодно погибают до 250 тыс. человек, поэтому важно, чтобы находящиеся рядом люди могли провести комплекс мер по восстановлению работы сердца для спасения жизней, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на обучающем флешмобе «Дети спасают жизни!».
Мурашко в приветствии участникам флешмоба пояснил, что в нашей стране до 250 тыс. человек ежегодно погибают от внезапной остановки сердца, передает РИА «Новости».
Он отметил, что правительство России уделяет значительное внимание вопросам качества медицинских услуг, модернизации диагностической и лечебной базы, внедрению современных медицинских технологий, подготовке квалифицированных медицинских кадров, но медицинские работники не всегда могут моментально оказаться рядом с пострадавшим, когда счет идет на секунды и минуты.
По его словам, во многих случаях внезапная коронарная смерть наступает при свидетелях, и уметь провести простой комплекс мероприятий по восстановлению и поддержанию сердечной деятельности – первостепенная задача для обеспечения непрерывности «цепи выживания.
Мурашко подчеркнул, что исследования показали, что, если обучить школьника старше 12 лет, и далее в период его обучения в школе под контролем учителей уделять не более двух часов в год на поддержание этого навыка, это позволит реально сохранить многие жизни.
В Белоруссии назвали численность военных России в совместной группировке
МО Белоруссии: Численность российской части региональной группировки войск составит чуть менее 9 тыс. человек
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Численность российской части региональной белорусско-российской группировки войск составит чуть менее 9 тыс. человек, передислокация займет несколько дней, сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества – помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко.
По словам Ревенко, первые эшелоны с военными ВС России, которые составят часть региональной группировки войск, начали прибывать в Белоруссию, передает РИА «Новости». Он добавил, что более подробно об этом сообщат 17 октября на брифинге для иностранных военных атташе.
Между тем в Минобороны Белоруссии сообщили, что в республику начали прибывать авиационная группа, которая войдет в РГВ.
Ранее президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко договорились о создании совместной региональной группировки войск России и Белоруссии. Как заявил, министр обороны Белоруссии Виктор Хренин, задачи развертываемой группировки войск республики и России сугубо оборонительные.
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В Херсонской области объяснили смысл выезда мирных жителей в другие регионы
Замглавы администрации Херсонской области Стремоусов рассказал о целях выезда мирных жителей
Жители правобережной части Херсонской области оставляют населенные пункты, чтобы дать возможность военным зачистить территорию от ВСУ и перейти в наступление, заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.
По словам Стремоусова, жители, правобережной части области начали покидать свои дома, чтобы ВС России имели возможность зачистить территорию, занятую ВСУ и перейти в наступление, передает РИА «Новости».
По его словам, уезжают в первую очередь люди с детьми, Россия предоставила им возможность не жить под постоянными обстрелами и сменить обстановку.
Ранее врио губернатора региона Владимир Сальдо обратился к российскому правительству с просьбой помочь с организацией выезда мирных жителей в приграничные регионы России, так как ВСУ ежедневно наносят удары по области. При этом он отметил, что строгой рекомендации жителям покинуть Херсонскую область нет.
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Российские войска отразили попытку наступления ВСУ у Сватово и Кременной
В районах городов Сватово и Кременная вооруженные силы Украины предприняли попытку наступления, но российские войска уничтожили около 90% украинской группировки, сообщил источник в силовых структурах ЛНР.
Источник ТАСС рассказал, что российская сторона отразила все попытки массированного наступления ВСУ в направлениях Сватово и Кременной. По словам источника, «полностью разбито» около 85–90% колонн наступавших.
При этом источник полагает, что в ближайшие дни вооруженные силы Украины намерены снова предпринять попытку прорвать линию фронта. «Ближайшие дни будут непростыми на этих направлениях», – сказал он.
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Си Цзиньпин призвал совершенствовать механизмы борьбы с санкциями
Председатель КНР Си Цзиньпин: Китаю необходимо совершенствовать механизмы борьбы с санкциями
Китаю необходимо совершенствовать механизмы борьбы с санкциями, а также систему национальной безопасности, заявил генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР Си Цзиньпин.
По словам Си Цзиньпина на 20-м съезде КПК от имени Центрального комитета партии 19-го созыва, Китаю нужно совершенствовать механизм противодействия вмешательствам извне, санкциям и экстерриториальной юрисдикции, передает РИА «Новости». Он добавил также, что стране необходимо формировать объемную систему защиты и совершенствовать систему нацбезопасности.
Ранее китайский лидер заявил, что Китай стремится мирно воссоединиться с Тайванем, но обещать отказаться от применения силы не намерен.
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ВС России нанесли удары по объектам энергетики Украины
Минобороны: ВС России нанесли удары по объектам энергетики Украины
Вооруженные силы России нанесли очередные удары по объектам энергетики Украины, цели ударов были достигнуты, сообщили в Минобороны России.
Отмечается, что в течение суток ВС России наносили удары высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам военного управления и системы энергетики Украины, говорится в Telegram-канале Минобороны.
В ведомстве добавили, что все назначенные объекты были поражены.
Также утверждается, что российская оперативно-тактическая и армейская авиация, а также ракетные войска и артиллерия поразили за сутки три украинских пункта управления, уничтожили пять складов боеприпасов.
В понедельник Россия нанесла по энергетическим инфраструктурным объектам в разных регионах Украины несколько волн ракетных ударов. Ракетные удары продолжились и в последующие дни. Вечером в пятницу сообщалось, что нанесен удар по Никополю в Днепропетровской области.
Ракета HIMARS попала в здание администрации Донецка
Мэр Донецка Кулемзин: По администрации Донецка попала ракета HIMARS ВСУ
Одна из ракет из установки HIMARS, выпущенных украинскими войсками по Ворошиловскому району Донецка, предположительно, попала в здание городской администрации, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
По словам Кулемзина, Ворошиловский район Донецка обстреляли тремя ракетами HIMARS из Курахово, одна из ракет попала в здание администрации Донецка, передает РИА «Новости». Он добавил, что под обстрелами находятся большинство районов Донецка.
Как сообщил штаб территориальной обороны ДНР, при обстреле городской администрации Донецка по ул. Артема были ранены мужчина и женщина, которых доставили в Республиканский травматологический центр.
Ранее в воскресенье сообщалось, что ВСУ обстреляли Донецк из артиллерии натовского калибра 155 мм, один снаряд разорвался рядом со зданием городской администрации.