Мошенники похитили у пенсионера из Москвы почти 35 млн рублей

Tекст: Алексей Дегтярев

Пожилому мужчине сначала позвонил человек, представившийся замгендиректора организации, где пенсионер работал ранее, и сообщил об утечке его персональных данных, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

Затем в разговор вступил представившийся сотрудником силовых ведомств мошенник, он подтвердил сказанное и убедил мужчину, что сбережения могут быть украдены, если не перевести их на специальный безопасный счет.

Доверившись звонящим, пенсионер приобрел новый телефон, полностью следовал инструкциям и рассказал о всех своих счетах и накоплениях. Мужчину убедили снять деньги со счетов, забрать наличные сбережения из дома и передать всю сумму курьерам по условленному паролю. Общий ущерб составил более 34,9 млн рублей, отметили в прокуратуре.

Ранее пенсионерка из Подмосковья стала жертвой мошенников с подставной посылкой. Мошенники убеждали женщину оплатить несуществующие услуги. Жительница перевела злоумышленникам около 2 млн рублей.