Перебои со связью в Крыму объяснили DDoS-атакой

Протест более не табу. Критика властей не воспринимается как «игра на противника». Именно этот эффект позволял офису Зеленского заметать под ковер множество проблем.0 комментариев
Протест более не табу. Критика властей не воспринимается как «игра на противника». Именно этот эффект позволял офису Зеленского заметать под ковер множество проблем.0 комментариев
Если система не сопротивляется нигде и никак – а Украинская православная церковь не сопротивляется действиям незаконных украинских властей – то ее можно уничтожать не только с помощью вооруженных бандитов, но и на законодательном уровне.3 комментария
А ведь когда-то у нас было принято говорить о «прагматизме» немцев. Этот миф рухнул окончательно, когда они отказались от дешевых российских энергоресурсов, которые десятилетиями обеспечивали ту модель, что делала Германию одним из мировых экономических лидеров.8 комментариев
Кремль: Разногласия по Украине не должны мешать отношениям России и Азербайджана
По словам Пескова, разногласия между Россией и Азербайджаном по украинскому конфликту не должны разрушить взаимовыгодные отношения двух стран, передает ТАСС.
Песков подчеркнул, что в Кремле известна позиция руководства Азербайджана по Украине, в этом мнения Москвы и Баку расходятся.
По его словам, Алиев с самого начала занял такую позицию, с которой Кремль не согласился сразу.
Он добавил, что эти разногласия не должны мешать преодолеть кратковременное охлаждение в отношениях между Москвой и Баку.
По мнению Пескова, ни Россия, ни Азербайджан не должны жертвовать обоюдовыгодными интересами ради текущей ситуации.
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев принял от украинской журналистки шевроны ВСУ со словами «продолжайте также».
Баку обостряет отношения с Москвой после задержания российскими правоохранителями членов этнической ОПГ в Екатеринбурге.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул необходимость уважительного отношения к русским в Азербайджане на фоне непростого этапа в отношениях двух стран.
О переброске западной колесной и бронированной техники ВСУ с восточных направлений сообщает Telegram-канал «Военная хроника», передает «Газета.Ru». По данным источника, долгое время было непонятно, где находится большая часть западных машин, используемых украинской армией для транспортировки пехоты на передовой.
На новых видео сражений за Дачное в Днепропетровской области зафиксировано, что техника перемещена на западные участки. Это, по мнению авторов канала, говорит о том, что украинские военные частично отказываются от позиций на восточном фронте, сосредотачивая оставшиеся резервы на направлениях, где еще возможно удержать оборону.
«Новые кадры боев за Дачное в Днепропетровской области показывают, что техника перемещается на западные рубежи. Это свидетельствует о том, что ВСУ постепенно отказываются от восточного фронта и сосредотачивают оставшиеся резервы там, где еще есть шанс на оборону», – говорится в сообщении. Также отмечается, что такие действия могут быть признаком серьезных проблем ВСУ на восточных направлениях.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинское командование усилило позиции под Красноармейском, перебросив туда элитные пехотные части. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил о сосредоточении крупной группировки беспилотных летательных аппаратов в этом районе.
Депутат Журова: Призыв Польши к своим гражданам покинуть РФ – информационная манипуляция
По ее словам, подобные высказывания направлены на создание панических настроений среди поляков, проживающих в России, и обоснование оборонных расходов, передает «Лента.Ру».
«Страх надо же внушить людям. И тогда они скажут: да, конечно, для нас важнее потратить на оборону, чем на социальные нужды. Это говорит о манипуляции паническими настроениями, информационной борьбе», – сказала Журова.
Парламентарий также выразила мнение, что подобные заявления могут быть адресованы не только полякам, живущим в России, но и российскому обществу в целом с целью усиления атмосферы тревоги. Кроме того, подобные шаги, по ее словам, могут быть попыткой оказать давление на Москву накануне переговоров и поддержать Киев.
Напомним, МИД Польши рекомендовал гражданам республики, находящимся на территории России, покинуть страну, если личные, семейные или рабочие обстоятельства не требуют оставаться.
Аргентина запретила пасту Colgate после массовых жалоб потребителей
Ограничения на продажу и распространение зубной пасты Colgate Total Clean Mint были введены национальным управлением по контролю за продуктами питания, лекарствами и медицинскими технологиями Аргентины, сообщает ТАСС.
Решение связано с поступившими от жителей страны жалобами на побочные реакции, такие как воспаление тканей полости рта, появление язв и ощущение жжения после использования продукции.
Согласно заявлению регулятора, больше 20 аргентинцев сообщили о неблагоприятных последствиях, что привело к немедленному изъятию товара из обращения. Запрет распространяется на использование, распространение и продажу пасты с фтором Colgate Total Clean Mint в любых формах.
Регулятор также отметил, что в Бразилии, где производится данная паста, с момента ее появления на рынке в июле 2024 года было зафиксировано более 11 тыс. жалоб на аналогичные побочные эффекты.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Роспотребнадзор начал проверку сведений о возможных претензиях к зубной пасте Colgate Total Clean Mint после того, как ее продажи были временно приостановлены в Бразилии.
Импорт новых легковых автомобилей в Россию сократился на две трети
Китай занял лидирующую позицию, обеспечив 77% поставок, второе место у Киргизии с долей 8%, далее следуют Белоруссия (4,7%), Южная Корея (4,4%) и Казахстан (2,2%), передает «Лента.ру».
Среди брендов лидером стал Changan, на который пришлось 15,8% всех новых импортированных автомобилей. В топ-5 также вошли Geely, Haval, TANK и Toyota.
Статистическое ведомство Южной Кореи отметило резкое увеличение поставок своих автомобилей в Россию в июне: объем импорта почти удвоился по сравнению с июнем 2024 года, достигнув 84,7 млн долларов.
Импорт подержанных легковых автомобилей в Россию в июне 2025 года вырос на 20% по сравнению с прошлым годом и составил 39,6 тыс. машин.
Ранее эксперты рассказали почему российский автомобиль выигрывает в цене у китайцев.
Владимир Путин поздравил российских школьников с победой на Международной математической олимпиаде, которая прошла в Австралии в дистанционном формате.
Глава государства подчеркнул, что команда России «продемонстрировала командную сплоченность и по-настоящему победный настрой, убедительно подтвердили сильные позиции отечественной математической школы», следует из поздравительной телеграммы на сайте Кремля.
Путин отметил вклад учителей, тренеров, родителей и друзей, которые поддерживали участников на протяжении подготовки и соревнований. Президент пожелал юным математикам новых успехов и свершений.
Российские школьники завоевали шесть медалей на международной математической олимпиаде в Австралии. Иван Часовских из Московской области набрал 42 балла. Дмитрий Гришко из Москвы набрал 36 баллов. Илья Замоторин из Петербурга завоевал медаль с 35 баллами. Василий Патрушев из Владивостока получил медаль, набрав также 35 баллов. Артем Садыков из Челябинска показал результат в 35 баллов. Иван Кокарев из Челябинска завоевал серебряную медаль.
Общественники отреагировали на конфликт в Луганске с участием уроженца Чечни и сторонника «Русской общины»
Поводом для обсуждения стал инцидент, когда боец ММА Максим Дивнич опубликовал в соцсетях видео с дракой у бассейна в Луганске, заявляя, что его оппонент Алихан Берсаев якобы является бойцом спецназа «Ахмат». Позже информация о причастности участника к спецподразделению не подтвердилась, а генерал Алаудинов подчеркнул, что оба участника драки должны понести наказание, отметив попытки спекуляций на межнациональной почве, передает РИА «Новости». Алаудинов заявил о необходимости ужесточить наказание за разжигание межнациональной розни.
На инцидент отреагировала член совета по правам человека при президенте России Марина Ахмедова. «Не хотела комментировать инцидент в луганском бассейне, где один пьяный "боец" приставал к женщине, другой заступился, написал об этом в своем канале, указав национальную принадлежность приставальщика, и пошла буча. Но когда теперь уже идут разговоры о том, что надо, мол, ужесточать наказание за разжигание национальной розни, за указание национальной принадлежности дебошира, то и мне хочется высказать свое мнение. Ведь второго бойца, вынесшего ссору в паблик, именно в разжигании межнациональной розни и обвиняют», – написала Ахмедова в в Telegram.
Она подчеркнула, что настоящим разжиганием становится ситуация, когда «представители одной национальности» избегают ответственности за противоправные действия и хвастаются этим в соцсетях, что вызывает у общества раздражение. «Любых других дебоширов полиция обычно волочит под руки в участок, но эти конкретные молодчики пользуются своей национальной принадлежностью, уходят от ответственности», – рассуждает Ахмедова. – «Вот это и есть самое настоящее разжигание межнациональной розни».
Член СПЧ отметила, что простые чеченские солдаты несут службу на передовой и не попадают в скандальные истории. «И на них падает тень от проступков вот таких "бойцов", которые дома, небось, рассказывают, как они воюют, а сами в бассейне пристают к девушкам», – считает Ахмедова.
«Так вот у меня стойкое сейчас чувство, что разжиганием пытаются назвать естественную реакцию на разжигание», – указала член СПЧ.
Бывший депутат Верховной рады Олег Царев, комментируя предложения Алаудинова ужесточить наказание за разжигание межнациональной розни, напомнил, что декларация недопустимости смешения с «иными» народами, агитация против браков между этническими группами, если это унижает достоинство, возбуждает вражду или пропагандирует превосходство, подпадает под определение разжигание розни. «Но есть нюансы. Когда чеченской девушке родня не разрешает выходить замуж за русского, это распространенное явление. При этом большая редкость, если русские родители выступают против невесты чеченки», – поделился Царев своим мнением в Telegram.
Он согласен с необходимостью жестко пресекать разжигание межнациональной розни, но считает особенно важным обеспечить равенство всех перед законом. «Проблема не в том, что у нас мало или у нас слабые наказания. Проблема в равенстве всех перед законом», – считает Царев. – «Я не раз писал, что изнутри Россию будут ломать на межнациональной или межконфессиональной почве».
Военкор Юрий Котенок так же считает, что обсуждение мер по ужесточению ответственности за межнациональную рознь требует обеспечения равенства всех перед законом. «Не надо в сотый раз кивать на "разжигание межнациональной розни". Эту рознь разжигают те, кто считают, что принадлежность к определенной республике дает пожизненную индульгенцию», – высказал он свое мнение в Telegram-канале.
Напомним, командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ Апти Алаудинов заявил, что в ситуации, когда страна находится в состоянии войны с внешним врагом, вопросам противодействия разжиганию межнациональной розни нужно уделять особое внимание, а мера наказания должна быть очень жесткая.
«Любое преступление должно иметь конкретное лицо, фамилию, имя, отчество. Ни один преступник не должен озвучиваться по национальности, потому что у преступления нет национальности. У него есть конкретно лицо, которое его совершило», – заявил Алаудинов.
По его словам, инцидент в Луганске не красит ни одного из участников. «Я, как человек, который не пьет, не курит, верю в Бога, считаю неприемлемым такое поведение со стороны представителя чеченской национальности. <...> Его поведение, оскорбление местных жителей, тем более старших по возрасту, оскорбление кого бы то ни было, является недопустимым ни в каком формате. Ни в национальном, ни в религиозном, ни в территориальном», – подчеркнул генерал-лейтенант.
При этом командир «Ахмат» считает, что второй участник инцидента Дивнич, «который придерживается националистических взглядов, который из обычного бытового конфликта сделал для себя шоу», спекулирует на теме межнациональной розни.
Алаудинов сообщил, что военнослужащий-чеченец, участвовавший в драке у бассейна в Луганске, не является бойцом спецназа «Ахмат», а штурмовик другого подразделения и уже отправлен на передовые позиции.
Максим Дивнич – российский боец смешанных единоборств (ММА), сторонник «Русской общины», организации, которая заявляет своими целями «объединение русских людей, возрождение русских традиций соборности, общинности, отстаивание законных прав и интересов государствообразующего народа».
В интервью украинскому YouTube-каналу Politeka Online она отметила, что поддерживает связь с военнослужащими, и фронт, по их словам, «сыпется» одновременно на всех участках, передает РИА «Новости».
«Вы знаете, я реалист, мне всегда хочется верить в лучшее, но я общаюсь с ребятами, и фронт сыпется, он сыпется не по одному направлению, а по всем одновременно», – сказала Скороход.
По ее мнению, быстро изменить ситуацию невозможно. Кроме того, она выразила сомнение, что Украину спасет «чудо» или внезапное увеличение поддержки со стороны западных союзников.
Ранее сообщалось, что на Теткинском и Глушковском направлениях ВСУ возобновили попытки прорыва на российскую территорию.
Стало известно, что Украина начинает отводить технику с востока, понимая, что удерживать эти территории невозможно, и сосредотачивает ее западнее, где накапливает резервы.
По информации Sky News, певец скончался через несколько недель после того, как воссоединился с коллегами по группе Black Sabbath и провел масштабный прощальный концерт для поклонников, передает РИА «Новости».
Телеканал сообщает, что у Осборна была болезнь Паркинсона, а в последние годы появились и другие серьезные проблемы со здоровьем. Его супруга Шэрон в феврале отмечала, что музыкант больше не может ходить из-за прогрессирующего заболевания, однако его голос оставался неизменным.
Группа Black Sabbath была основана в Бирмингеме в 1968 году и стала одной из самых известных команд в истории хард-рока, продав свыше 75 млн альбомов по всему миру. Коллектив, имеющий три американские премии «Грэмми», был в 2006 году включен в Зал славы рок-н-ролла.
Напомним, британский рок-музыкант Оззи Осборн в начале июля вместе с классическим составом Black Sabbath дал прощальный концерт в Бирмингеме.
В июне умер один из основателей группы The Beach Boys Брайан Уилсон.
Группа боевиков из подразделения «Русского добровольческого корпуса» была уничтожена в районе Купянска в Харьковской области, передает РИА «Новости». Об этом сообщили источники в российских силовых структурах. В числе ликвидированных оказался Михаил Павлов, известный под позывным «Перс».
Павлов, уроженец Иваново, ранее отбывал наказание по ст. 228 УК РФ, а в 2023 году отправился добровольцем в зону спецоперации.
Во время боевых действий он добровольно сдался в плен украинским военным и присоединился к РДК, который действует под контролем Главного управления разведки Минобороны Украины. Павлов активно давал интервью иностранным и украинским СМИ, его использовали для пропаганды и вербовки новых участников в РДК.
Сообщается, что он участвовал в боях на Сватовском направлении, а также в вылазке в село Козинка в Белгородской области.
Как писала газета ВЗГЛЯД, участника РДК заочно осудили на пожизненный срок за убийство российских военных. В Петербурге арестовали мужчину, который планировал вступить в РДК. Жителя Крыма осудили за намерение присоединиться к РДК.
По данным Оперативного штаба Северной Осетии, поступила информация о подготовке несанкционированной акции, которую якобы инициировали украинские спецслужбы, передает ТАСС.
«В связи с поступающей в Оперативный штаб РСО – Алания информацией об угрозе покушения на жизнь военнослужащих Вооруженных сил РФ и их родственников в ходе инициированной украинскими спецслужбами несанкционированной акции в г. Владикавказе оперативным штабом РСО – Алания приняты решения: приостановить на территории РСО – Алания проведение массовых публичных мероприятий; запретить фотографирование и видеосъемку военных объектов, критически важной инфраструктуры, а также мест падения беспилотных летательных аппаратов», – отмечается в сообщении.
Также власти Северной Осетии ужесточают досмотр транзитного транспорта, грузов и личный досмотр водителей и пассажиров. Дополнительно жителей Владикавказа просят не посещать места массового скопления людей из-за угрозы атак беспилотников.
В прошлом году во Владикавказе в торговом центре «Алания Молл» произошел пожар, погиб один человек. Президент России Владимир Путин получил доклад о взрыве в торговом центре во Владикавказе. Сообщалось, что взрыв был вызван падением обломков БПЛА.
Инцидент произошел накануне во второй половине дня в фойе здания УФСБ России по Петербургу и Ленинградской области на Литейном проспекте, передает РИА «Новости».
По данным источника, двое мужчин вели себя неадекватно, дежурный сообщил об этом в полицию, после чего были задержаны четверо: гражданин России, двое граждан США и гражданин Израиля.
Как отмечается, все иностранцы, участвовавшие в инциденте, проживают в Москве, житель Петербурга также является уроженцем столицы. По информации интернет-газеты «Фонтанка», задержанные по пути из Большой хоральной синагоги решили сфотографироваться и станцевать на фоне здания ФСБ.
Им выписали протоколы о мелком хулиганстве и поместили в камеру для разбирательства. Официального комментария регионального управления МВД по факту задержания пока не поступало.
Ранее суд приговорил жителя Петербурга Юрия Петраша к 10 годам лишения свободы за попытку поджога входных дверей здания ФСБ.
The Express Tribune: Брюс Уиллис перестал ходить и говорить
Согласно данным, предоставленным изданием The Express Tribune, 70-летний Брюс Уиллис столкнулся с серьезными нарушениями двигательных функций, передает ТАСС. По информации газеты, актер практически утратил способность ходить, говорить и даже читать, что связано с прогрессирующей афазией и тяжелой формой деменции.
Отмечается, что семья Брюса Уиллиса официально не подтверждала информацию о резком ухудшении его состояния. Текущие сведения базируются на сообщениях СМИ, тогда как близкие актера пока воздерживаются от комментариев.
В марте 2022 года его дочь Румер Уиллис объявляла о завершении актерской карьеры Брюса из-за диагноза афазии, затрагивающей когнитивные способности. Так, страдающий деменцией Брюс Уиллис перестал узнавать Деми Мур.
Лобно-височная деменция представляет собой группу заболеваний мозга, чаще всего возникающих по наследственным причинам и приводящих к тяжелым нарушениям работы нейронов.
Министерство иностранных дел Польши рекомендовало гражданам страны покинуть территорию России, если это не противоречит жизненной, семейной или рабочей необходимости, передает ТАСС.
Польское ведомство также обратило внимание на то, что граждане с двойным гражданством будут рассматриваться в России исключительно как российские граждане, что влечет за собой «определенные последствия».
Еще 18 июля МИД Польши уже призывал своих граждан воздержаться от поездок в Россию. Тогда в качестве причин назывались включение Польши в список недружественных стран и сокращение численности консульских работников.
Поток туристов из Германии и Польши вызвал массовые заторы на пограничных пунктах Калининградской области.
Польша закрыла генеральное консульство России в Кракове, не представив доказательств по своим обвинениям.
МИД России проинформировал польские власти о закрытии консульства республики в Калининграде в ответ на действия Варшавы.
«Вечером 22 июля 2025 года, во время выполнения полетного задания на истребителе Mirage-2000, произошел отказ авиационной техники, о чем пилот доложил руководителю полетов», – приводит ТАСС сообщение ВС ВСУ.
Как писала в мае газета ВЗГЛЯД, боевые самолеты и средства ПВО на Украине будут работать в единой системе управления НАТО благодаря внедрению протокола Link-16. Программное обеспечение CSI интегрируется в систему боевого управления и позволит координировать действия истребителей F-16, Mirage 2000.
В феврале, когда глава минобороны Франции Себастьян Лекорню сообщал о доставке Украине первых истребителей Mirage 2000, Ростех пояснил, почему французские самолеты существенно уступают российским Су-35С и МиГ-31 по дальности работы по воздушным целям и могут использоваться только в глубоком тылу.