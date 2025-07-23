WP узнала о закрытии Вашингтоном программ содействия переезду афганцев в США

Tекст: Ирма Каплан

«Согласно интервью с нынешними и бывшими чиновниками Госдепартамента и документам, полученным газетой, администрация Трампа сворачивает программы, которые были созданы для оказания помощи более чем 250 тыс. афганцев в планируемом переселении в Соединенные Штаты», – пишет Washington Post (WP).

По сведениям газеты, в подвешенном состоянии оказались, к примеру, женщина, мужа которой режим талибов убил после того, как он сражался бок о бок с американскими военными. Мужчина, который работал с представителями НАТО в Афганистане, а затем почти год жил как «заключенный» в Катаре. Женщина в Пакистане, чей сын был убит, пока она ждала рассмотрения Вашингтоном ее ходатайства о предоставлении убежища.

«Таких афганцев сотни тысяч. Они находятся в подвешенном состоянии в Афганистане и 90 других странах. Им была обещана возможность новой жизни в Соединенных Штатах после того, как они поработали в американских вооруженных силах, в том числе в качестве водителей или переводчиков, часто рискуя своей жизнью», – рассказали американцы, служившие бок о бок с ними.

Многие опасаются, что их отправят в Афганистан, прямиком под карающую руку талибов. После возвращения Трампа в Белый дом, пишет WP, оформление документов для беженцев и государственное финансирование перелетов афганцев в США были приостановлены в соответствии с указами президента.

«По словам официальных лиц, в результате серии увольнений в Госдепартаменте в этом месяце был ликвидирован и офис, занимающийся оказанием помощи афганцам в переселении», – пишет WP.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в американском внешнеполитическом ведомстве стартует реорганизация, которую связывают с приоритетами курса «Америка прежде всего» и планируемыми сокращениями.

Администрация президента США Дональда Трампа также распорядились уничтожить почти 500 тонн печенья, которое изначально предназначалось для детей в Афганистане и Пакистане.