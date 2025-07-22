А ведь когда-то у нас было принято говорить о «прагматизме» немцев. Этот миф рухнул окончательно, когда они отказались от дешевых российских энергоресурсов, которые десятилетиями обеспечивали ту модель, что делала Германию одним из мировых экономических лидеров.3 комментария
Лавров заявил о предстоящем визите в Мозамбик по приглашению МИД страны
Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил о намерении посетить Мозамбик, подчеркнув, что поездка состоится по приглашению главы МИД этой страны.
Глава МИД России подтвердил это на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Мозамбика, передает ТАСС. Лавров отметил, что Мария Мануэла душ Сантуш Лукаш пригласила его в Мапуту, и он обязательно воспользуется этим приглашением. В прямой речи он сказал: «Госпожа министр любезно пригласила меня в очередной раз посетить гостеприимное Мапуту. Обязательно это сделаю».
Кроме того, министр иностранных дел России сообщил, что в настоящее время ведется подготовка к заседанию межправительственной комиссии России и Мозамбика. По его словам, встреча состоится в следующем году в столице Мозамбика Мапуту. Ожидается, что заседание даст новый импульс развитию двусторонних отношений.