А ведь когда-то у нас было принято говорить о «прагматизме» немцев. Этот миф рухнул окончательно, когда они отказались от дешевых российских энергоресурсов, которые десятилетиями обеспечивали ту модель, что делала Германию одним из мировых экономических лидеров.3 комментария
Госдума утвердила штрафы для граждан за разглашение гостайны через СМИ
Депутаты Госдумы приняли на пленарном заседании поправку, согласно которой граждане и должностные лица могут быть оштрафованы за разглашение сведений, составляющих государственную тайну, в СМИ.
Поправки вносятся в статью 13.15 Кодекса об административных правонарушениях, которая ранее предусматривала штрафы только для юридических лиц от 400 тыс. до 1 млн рублей, передает ТАСС.
Теперь аналогичные нарушения со стороны граждан будут караться штрафом от 20 до 30 тыс. рублей, а для должностных лиц – от 50 до 100 тыс. рублей. Административная ответственность наступает только в случаях, когда действия не подпадают под признаки уголовного преступления.
Поправка была одобрена при рассмотрении законопроекта, который распространяет на военнослужащих нормы о дисциплинарной ответственности при нарушениях экологического законодательства и обращения с животными.
В июне директор «Ростовводоканала» Евгений Юркин был заключен под стражу почти на два месяца по подозрению в разглашении государственной тайны.