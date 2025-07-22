МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в Москве

Tекст: Мария Иванова

Гроза и сильный ветер вновь ожидаются во вторник в Москве и Подмосковье, предупреждает столичный главк МЧС, передает ТАСС. По прогнозу синоптиков, 22 июля в столице пройдут дожди, возможна гроза, а скорость порывов ветра при непогоде может достигать 15 метров в секунду.

Власти уточняют, что в Подмосковье неблагоприятная погода сохранится до 21.00. Жителям рекомендуют проявлять осторожность, не укрываться под деревьями и не парковать машины рядом с ними, чтобы избежать возможных последствий сильного ветра и грозы.

Накануне, 21 июля, в Москве был зафиксирован рекордный с 1879 года уровень осадков для этого дня. По данным ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, за сутки на столицу выпало порядка 50 литров дождя на каждый квадратный метр.

В Подмосковье особенно сильные дожди прошли в Коломне и Новом Иерусалиме – здесь выпало соответственно 66 и 48 миллиметров осадков.

Ранее сообщалось что после рекордных ливней в Москве ожидается новая волна грозовых дождей, но их интенсивность будет ниже.

Накануне Европейскую часть России накрыл мощный циклон, который был зафиксирован спутниками. В Москве река Яуза вышла из берегов из-за проливных дождей.