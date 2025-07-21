На Курилах провели памятную акцию «От Победы до Победы»

Tекст: Валерия Городецкая

Акция «От Победы до Победы» проводится в рамках международной экспедиции «По следам Курильского десанта», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. В этом году ее маршрут начался с экспедиции «Севастопольский рубеж» и флаг акции побывал на нескольких площадках.

Церемония началась с поднятия флага Поискового движения России, который сопровождает участников в ходе всех экспедиций и собирает подписи поисковиков. Присутствующие исполнили государственный гимн и почтили память погибших советских солдат, сражавшихся на Курилах.

Исполнительный директор Поискового движения России Алексей Бормотов отметил: «От Победы до Победы» – это больше, чем акция, это живая нить, связывающая эпохи. Она напоминает нам о величии подвига каждого защитника, чей жизненный путь завершился на далеких берегах Курил. Каждый поднятый на поверхность артефакт становится частицей большой мозаики памяти, хранящей урок смелости и самоотверженности. Пусть наши усилия послужат достойному наследию славных побед наших дедов и отцов!».

Более 30 поисковиков из 18 регионов России и Казахстана ведут работы на местах бывших боев Курильской десантной операции 1945 года. В ходе экспедиции были обнаружены останки четырех бойцов и найден ряд личных вещей: патроны от ППШ, три использованных индивидуальных перевязочных пакета, опасная бритва, детали амуниции, саперная лопатка, подписанный котелок с ложкой и эмалированная кружка.